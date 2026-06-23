Mehr Sicherheit, weniger Sorgen – genießen Sie diesen Prime Day: EZVIZ bietet unwiderstehliche Angebote für bewährte Smart-Home-Lösungen für mehr Sicherheit im Alltag

HOOFDDORP, Niederlande, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein sicheres Zuhause beginnt oft mit den alltäglichen Momenten, die den Menschen besonders wichtig sind: zu wissen, wer vor der Tür steht, zu prüfen, ob ein Paket angekommen ist, den Garten im Blick zu behalten oder sicherzustellen, dass Angehörige und Haustiere im Haus geschützt sind. An diesem Prime Day macht EZVIZ es einfacher, genau diese Momente zu schützen – mit zeitlich begrenzten Preisnachlässen auf bewährte Smart-Home-Produkte, die für mehr Überblick, Komfort und Sicherheit im Alltag sorgen.

Vom 23. bis 26. Juni können Käufer auf Amazon DE exklusive Prime-Day-Angebote für eine breite Auswahl beliebter EZVIZ-Produkte nutzen, darunter intelligente Kameras, Video-Türklingeln, Türspione, Video-Türsprechanlagen und Komplettlösungen. Ob zur Verbesserung der Sicherheit an der Haustür, zur Erweiterung der Außenüberwachung oder zur Ergänzung einer Innenkamera für zusätzliche Sicherheit im Alltag – EZVIZ macht es Familien leichter, ein sichereres, intelligenteres und besser vernetztes Zuhause zu schaffen – zu einem Preisvorteil, der speziell für den Prime Day gemacht ist.

HP7 Pro 4K Video-Türsprechanlage mit Handvenenerkennung – jetzt für 287,99 €, Sie sparen 212 €

Als Premium-Lösung für die Haustür für Familien, die eine sicherere und einfachere Zugangskontrolle wünschen, hilft das HP7 Pro Hausbesitzern dabei, Besucher mit Vertrauen zu sehen, mit ihnen zu sprechen und die Tür zu entriegeln. Handvenen- und 3D-Gesichtserkennung machen den täglichen Zugang schnell und sicher, während App-, Karten-, Passwort- und Fernentriegelungsoptionen es einfach machen, Familienmitglieder, Gäste oder Lieferungen willkommen zu heißen. Mit 4K-Klarheit, WDR, Farbnachtsicht und einem 8-Zoll-Innen-Touchscreen sorgt es dafür, dass der Eingangsbereich jederzeit klar sichtbar und sowohl von zu Hause als auch aus der Ferne einfach zu verwalten ist.

H9c 3K Dual-Objektiv Schwenk-/Neige-WLAN-Kamera – jetzt für 83,99 €, Sie sparen 56 €

Eine intelligentere Möglichkeit, größere Außenbereiche zu schützen: Die H9c hilft Hausbesitzern dabei, das gesamte Geschehen im Blick zu behalten und gleichzeitig wichtige Details klar zu erfassen. Ihr Dual-Objektiv-Design kombiniert eine fest installierte Weitwinkelansicht mit einem Schwenk-/Neige-Objektiv, wodurch tote Winkel und der Bedarf an mehreren Kameras reduziert werden. Sobald eine Person oder ein Fahrzeug erscheint, helfen KI-Erkennung und automatische Verfolgung dabei, die Aktivität nachzuverfolgen und relevantere Benachrichtigungen zu senden. Mit Patrouillenmodus, Farbnachtsicht, Zwei-Wege-Audio und aktiver Verteidigung erleichtert sie die Überwachung von Einfahrten, Gärten und Eingangsbereichen bei Tag und Nacht.

EP8 Ultra KI-gestütztes interaktives Video-Türklingel-Kit – jetzt für 118,99 €, Sie sparen 61 €

Eine intelligentere und persönlichere Art, Besucher willkommen zu heißen: Die EP8 Ultra hebt sich durch ihren interaktiven KI-Bildschirm hervor, der der Haustür eine warme und ausdrucksstarke Note verleiht. Über den Schutz hinaus sorgt sie dafür, dass alltägliche Ankünfte ansprechender wirken und Hausbesitzer gleichzeitig besser informiert bleiben. Zwei Kameras erfassen sowohl Gesichter als auch Pakete, während KI-Erkennung, 24/7-Pre-Roll-Aufzeichnung, True WDR und Farbnachtsicht dazu beitragen, dass wichtige Momente vor der Haustür klar erfasst und souverän verwaltet werden können.