Profitez de plus de sécurité et de moins d’inquiétudes pendant ce Prime Day: EZVIZ lance des offres irrésistibles sur des solutions de maison intelligente fiables pour plus de sérénité au quotidien

HOOFDDORP, Pays-Bas, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un foyer plus sûr commence souvent par les moments du quotidien qui comptent le plus pour les personnes : savoir qui est à la porte, vérifier si un colis est arrivé, garder un œil sur le jardin ou s’assurer que les proches et les animaux de compagnie sont en sécurité à l’intérieur. À l’occasion de ce Prime Day, EZVIZ facilite la protection de ces moments grâce à des réductions à durée limitée sur des produits de maison intelligente fiables, conçus pour apporter davantage de visibilité, de praticité et de confiance au quotidien.

Du 23 au 26 juin, les consommateurs pourront profiter d’offres exclusives Prime Day sur Amazon FR portant sur une large sélection des produits EZVIZ les plus appréciés, notamment des caméras intelligentes, des sonnettes vidéo, des judas numériques, des visiophones et des solutions en pack. Qu’il s’agisse de renforcer la sécurité de la porte d’entrée, d’étendre la surveillance extérieure ou d’ajouter une caméra intérieure pour davantage de tranquillité au quotidien, EZVIZ permet aux familles de créer plus facilement une maison plus sûre, plus intelligente et plus connectée, à un prix spécialement conçu pour le Prime Day.

CB8 Lite Kit Caméra sur Batterie Motorisée avec Panneau solaire inclus & Détection de personnes et Véhicules – maintenant à 69,99 €, soit 30 € d’économie

Une caméra extérieure fiable pour les familles qui souhaitent une protection tout au long de la journée avec moins de préoccupations liées à la batterie, le kit CB8 Lite associe la technologie Always-On Video à la prise en charge de la recharge solaire pour une surveillance fiable et un entretien réduit. Sa résolution 2K+, sa vue panoramique et inclinable à 360° ainsi que sa détection par IA des personnes et des véhicules aident les propriétaires à surveiller les allées, les jardins et les arrière-cours sans vérifications constantes. Grâce au suivi intelligent, à la vision nocturne en couleur et à la défense active, elle aide à capturer, suivre et dissuader les activités importantes de jour comme de nuit.

C9c Caméra filaire motorisée Wi-Fi à double objectif avec suivi auto – maintenant à 69,99 €, soit 20 € d’économie

Conçue pour les familles qui souhaitent mieux maîtriser les grands espaces extérieurs, la C9c Dual permet de comprendre plus facilement ce qui se passe autour de la maison en un coup d’œil. Elle offre une vue étendue sur des zones telles que les allées, les jardins et les entrées, tout en suivant automatiquement les mouvements lorsqu’un événement important se produit, afin que les utilisateurs puissent voir à la fois l’ensemble de la scène et les détails essentiels sans avoir à passer d’une caméra à l’autre.

CP5 Visiophone Intelligent pour la Maison – maintenant à 149,99 €, soit 60 € d’économie

Un visiophone moderne pour les familles qui souhaitent un accès à la porte d’entrée plus simple et plus sécurisé, le CP5 permet de voir facilement qui se trouve à l’extérieur, de parler aux visiteurs et d’ouvrir la porte depuis la maison ou à distance. Grâce à son grand écran tactile intérieur et à son contrôle via application, les propriétaires peuvent gérer les arrivées quotidiennes, les livraisons et l’accès des visiteurs sans avoir à se précipiter vers la porte. Idéal pour les maisons individuelles et les villas, il remplace les interphones traditionnels par une solution plus intelligente et plus connectée qui apporte davantage de praticité, de contrôle et de tranquillité au quotidien.