Mavenir führt das „Agentic Service Assurance Framework“ für Netzwerküberwachung und Netzwerkbetrieb ein

Ein an den TM Forum-Standards IG1251/IG1453 ausgerichtetes Multi-Agenten-Framework, das aus dem Fachwissen des NOC lernt, um eine skalierbare Closed-Loop-Automatisierung in hersteller- und domänenübergreifenden Netzwerken zu ermöglichen. KI erkennt, diagnostiziert, gibt Empfehlungen und behebt Netzwerkprobleme schneller, wodurch die Produktivität der Betreiber gesteigert und ein autonomer Netzwerkbetrieb ermöglicht wird.

RICHARDSON, Texas, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, hat heute sein „Agentic Service Assurance Framework“ vorgestellt: ein an den TM Forum-Standards IG1251/IG1453 ausgerichtetes Multi-Agenten-System, das komplexe Netzwerkabläufe über mehrere Domänen hinweg automatisiert, ohne bestehende Systeme zu ersetzen. Das Framework kombiniert einen Intent Orchestrator mit einem mehrschichtigen, agentenbasierten Ökosystem, in dem KI dabei hilft, Netzwerkfehler schneller zu erkennen, zu diagnostizieren, Lösungen vorzuschlagen und zu beheben, wodurch die Produktivität der Betreiber messbar gesteigert und der Weg zu einem autonomen Netzwerkbetrieb beschleunigt wird.

Der Netzwerkbetrieb in den Bereichen 5G, Cloud-native und IP ist kostspielig, fragmentiert und lässt sich in großem Maßstab immer schwerer verwalten. Sicherheitssysteme lösen zwar Alarm aus, ermitteln jedoch selten die eigentlichen Ursachen. Erfahrene Ingenieure gehen in den Ruhestand und nehmen jahrzehntelanges institutionelles Wissen mit sich. In Umgebungen mit mehreren Anbietern entstehen Datensilos, die kein einzelnes Tool miteinander in Zusammenhang bringen kann. KI-Tools, die ausschließlich auf der Grundlage statischer Datenmodelle Schlussfolgerungen ziehen, können diese Lücke nicht schließen. Der Ansatz von Mavenir ist architektonischer Natur: ein mehrschichtiges, auf mehreren Agenten basierendes Framework, das aus dem tatsächlichen Netzwerkbetrieb lernt und die Aufgaben erfahrener Ingenieure automatisiert.

Das Herzstück des Frameworks bildet die „Intent Ops“-Engine: ein System, das die tatsächliche Arbeitsweise von NOC-Teams beobachtet, die Muster hinter erfolgreichen Problemlösungen erlernt und bewährte menschliche Arbeitsabläufe in wiederholbare, nachvollziehbare Automatisierungsvorlagen mit integrierten Sicherheitsvorkehrungen umwandelt. Im Gegensatz zu Ansätzen, die ausschließlich auf statischen Datenmodellen basieren, erfasst Intent Ops aktiv das institutionelle Fachwissen aus dem laufenden NOC-Betrieb sowie von Teams externer Anbieter und veröffentlicht geprüfte Automatisierungen in einem kontinuierlich wachsenden Orchestrierungskatalog. Jeder Arbeitsablauf wird vor der autonomen Ausführung anhand einer von Menschen festgelegten Referenz validiert. Das Ergebnis: Das Netzwerk basiert auf dem aktuellen Wissensstand der Betreiber und nicht auf einer festgefrorenen Momentaufnahme davon.

Das Framework ermöglicht eine domänenübergreifende Überwachung, eine kontextbezogene Korrelation sowie eine auf Domänenintelligenz basierende Ursachenanalyse über verschiedene Domänen hinweg und bietet dabei einen geschlossenen Regelkreis für die Fehlerbehebung bei Mavenir-Produkten. Die Integration mit bestehenden OSS-KI-Agenten erfolgt über das in IG1453 definierte Agent-to-Agent-Protokoll (A2A), wodurch die bestehenden Investitionen der Betreiber erhalten bleiben und gleichzeitig die Reichweite der Automatisierung auf den gesamten Netzwerkstack ausgeweitet wird.

Die Aufrechterhaltung der vollständigen operativen Kontrolle über geografisch verteilte, Cloud-native Netzwerke hinweg ist eine der dringlichsten Herausforderungen, denen Netzbetreiber heute gegenüberstehen. Das Framework von Mavenir hilft dabei, dieses Problem direkt anzugehen – mit KI-gesteuerten Workflows, die die Bereitstellungstopologie, den Zustand der Anwendungen, den Zustand der Schnittstellen und den Dienststatus abdecken und jeweils durch bewährte, überprüfbare Korrekturmaßnahmen unterstützt werden.

Die Prioritäten des Frameworks entsprechen direkt den Anforderungen der Betreiber. Jüngste Branchenstudien stufen die KI-gestützte Trace- und Log-Analyse, die domänenübergreifende Fehlerkorrelation sowie die automatisierte Diagnose komplexer Verbindungsprobleme als die wichtigsten betrieblichen Prioritäten ein. Genau diese Funktionen bietet das „Agentic Service Assurance Framework“ von Mavenir.

Wichtige Merkmale des Frameworks

Standards-Native Architecture (IG1251/IG1453): Eine Multi-Agenten-Architektur und A2A-Kommunikation, die nativ auf den TM Forum-Spezifikationen IG1251 und IG1453 basiert – den branchenweit maßgeblichen Spezifikationen für autonome Netzwerke und die Interoperabilität von Agenten.

Eine Multi-Agenten-Architektur und A2A-Kommunikation, die nativ auf den TM Forum-Spezifikationen IG1251 und IG1453 basiert – den branchenweit maßgeblichen Spezifikationen für autonome Netzwerke und die Interoperabilität von Agenten. Intent-Orchestrierung: Betreiber formulieren die gewünschten Ergebnisse als Absichten in natürlicher Sprache oder per Spracheingabe. Die Plattform interpretiert, plant, führt aus und validiert durchgängige Prozesse und optimiert die Automatisierung kontinuierlich, während sich die Netzwerkbedingungen weiterentwickeln.

Betreiber formulieren die gewünschten Ergebnisse als Absichten in natürlicher Sprache oder per Spracheingabe. Die Plattform interpretiert, plant, führt aus und validiert durchgängige Prozesse und optimiert die Automatisierung kontinuierlich, während sich die Netzwerkbedingungen weiterentwickeln. Intent Ops – Wissenserfassung: Lernt aktiv aus den Arbeitsabläufen des NOC-Teams im Echtbetrieb sowie aus den Betriebsabläufen von Drittanbietern und wandelt bewährtes menschliches Fachwissen in einen kontinuierlich wachsenden, anbieterunabhängigen Automatisierungskatalog um.

Lernt aktiv aus den Arbeitsabläufen des NOC-Teams im Echtbetrieb sowie aus den Betriebsabläufen von Drittanbietern und wandelt bewährtes menschliches Fachwissen in einen kontinuierlich wachsenden, anbieterunabhängigen Automatisierungskatalog um. Hersteller- und domänenübergreifend: Umfasst die Überwachung von L1 bis hin zur Fehlerbehebung auf L3 in heterogenen Netzwerken, ohne dass bestehende Systeme ersetzt werden müssen.

Umfasst die Überwachung von L1 bis hin zur Fehlerbehebung auf L3 in heterogenen Netzwerken, ohne dass bestehende Systeme ersetzt werden müssen. Closed-Loop-Validierung: Jeder automatisierte Arbeitsablauf wird vor der autonomen Ausführung anhand vorab geprüfter Arbeitsabläufe validiert, wodurch Konsistenz, Genauigkeit und ein lückenloser Prüfpfad gewährleistet werden. Mavenir schließt den Kreis – das Unternehmen gibt nicht nur Empfehlungen ab.



„Jeder Betreiber, mit dem ich spreche, hat mit demselben Paradoxon zu kämpfen: Ihre Netze werden immer komplexer, während das für deren Betrieb erforderliche Fachwissen nach und nach verloren geht. Intent Ops löst dieses Paradoxon direkt. Es erfasst das Wissen Ihrer besten Ingenieure, überprüft es und stellt es der gesamten Betriebsorganisation autonom und in großem Maßstab zur Verfügung. So baut man ein Netzwerk auf, das sich wirklich von selbst trägt.“ – Bejoy Pankajakshan, EVP, Chief Technology & Strategy Officer, Mavenir



„Netzbetreiber benötigen praktische Wege hin zu autonomen Netzwerken, die in komplexen Umgebungen mit Geräten verschiedener Hersteller funktionieren. Intent-basierte Betriebsabläufe und die Erfassung von Wissen in Übereinstimmung mit den Rahmenwerken des TM Forum können dazu beitragen, bewährtes NOC-Fachwissen in skalierbare Automatisierung umzusetzen. Der Ansatz von Mavenir zeigt die Richtung, die die Branche einschlagen sollte: offene, auf Standards basierende Autonomie, der die Betreiber vertrauen können.“ – Andy Tiller, EVP Member Products, TM Forum

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Auf der DTW Ignite wird Mavenir demonstrieren, wie „AI-by-Design“-Software greifbare Netzwerkergebnisse liefert: Einerseits werden Innovationen im 5G-Kernnetz vorangetrieben und neue Serviceumsätze erschlossen, andererseits wird die betriebliche Effizienz radikal verbessert. Vereinbaren Sie hier einen Termin für eine Demo.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft – Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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