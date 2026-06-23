Mavenir lance un cadre d’assurance de service agentique pour superviser et exploiter les réseaux

Cadre multi-agents conforme aux spécifications TM Forum IG1251/IG1453, capable d’apprendre à partir de l’expertise des centres d’exploitation réseau (NOC) afin de fournir une automatisation évolutive en boucle fermée à travers des réseaux multi-fournisseurs et multi-domaines. L’IA détecte, diagnostique, recommande et résout plus rapidement les incidents réseau, améliorant la productivité des opérateurs et ouvrant la voie à des opérations réseau autonomes.

RICHARDSON, Texas, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud, a annoncé aujourd’hui son Agentic Service Assurance Framework (cadre d’assurance de service agentique), un système multi-agents conforme aux spécifications TM Forum IG1251/IG1453 qui automatise les opérations réseau complexes sur plusieurs domaines sans remplacer les systèmes existants. Ce cadre associe un orchestrateur d’intentions à un écosystème agentique multicouche dans lequel l’intelligence artificielle contribue à détecter, diagnostiquer, recommander et résoudre les défaillances réseau plus rapidement, améliorant de manière mesurable la productivité des opérateurs et accélérant la transition vers des opérations réseau autonomes.

Les opérations réseau couvrant les domaines 5G, cloud-native et IP sont coûteuses, fragmentées et de plus en plus difficiles à gérer à grande échelle. Les systèmes d’assurance déclenchent des alertes mais identifient rarement les causes profondes des problèmes. Les ingénieurs expérimentés partent à la retraite, emportant avec eux des décennies de savoir-faire institutionnel. Les environnements multi-fournisseurs génèrent des données cloisonnées qu’aucun outil unique ne peut corréler efficacement. Les outils d’IA qui raisonnent uniquement à partir de modèles de données statiques ne peuvent combler cette lacune. La réponse de Mavenir est architecturale : un cadre multicouche et multi-agents qui apprend à partir des pratiques réelles d’exploitation des réseaux et automatise les tâches réalisées par les ingénieurs qualifiés.

Au cœur du cadre se trouve le moteur Intent Ops : un système qui observe le fonctionnement réel des équipes NOC, apprend les schémas à l’origine des résolutions réussies et transforme les workflows humains éprouvés en modèles d’automatisation répétables et explicables, dotés de garde-fous intégrés. Contrairement aux approches fondées uniquement sur des modèles de données statiques, Intent Ops capture activement l’expertise institutionnelle issue des opérations NOC en direct ainsi que des équipes de fournisseurs tiers, puis publie des automatisations validées dans un catalogue d’orchestration en croissance continue. Chaque workflow est validé par rapport à une référence humaine avant toute exécution autonome. Résultat : le réseau fonctionne sur la base des meilleures connaissances des opérateurs, et non d’un instantané figé de celles-ci.

Le cadre permet une supervision interdomaines, une corrélation contextuelle et une analyse des causes profondes pilotée par l’intelligence métier sur l’ensemble des domaines, avec une remédiation en boucle fermée sur les produits Mavenir. L’intégration avec les agents IA OSS existants s’effectue via le protocole Agent-to-Agent (A2A) défini dans la spécification IG1453, préservant ainsi les investissements existants des opérateurs tout en étendant les capacités d’automatisation à l’ensemble de la pile réseau.

Conserver un contrôle opérationnel complet sur des réseaux cloud-native distribués géographiquement constitue aujourd’hui l’un des défis les plus urgents pour les opérateurs. Le cadre de Mavenir répond directement à cette problématique grâce à des workflows pilotés par l’IA couvrant la topologie de déploiement, la santé des applications, la santé des interfaces et l’état des services, chacun étant soutenu par des actions correctives fiables et auditables.

Les priorités du cadre correspondent directement aux attentes des opérateurs. De récentes études sectorielles classent l’analyse des traces et des journaux alimentée par l’IA, la corrélation des incidents interdomaines et le diagnostic automatisé des problèmes complexes d’interconnexion parmi les principales priorités opérationnelles. Ce sont précisément les capacités offertes par l’Agentic Service Assurance Framework de Mavenir.

Principales caractéristiques du cadre

Architecture native basée sur les normes (IG1251/IG1453) : architecture multi-agents et communications A2A conçues nativement selon les spécifications TM Forum IG1251 et IG1453, références de l’industrie pour les réseaux autonomes et l’interopérabilité des agents.

architecture multi-agents et communications A2A conçues nativement selon les spécifications TM Forum IG1251 et IG1453, références de l’industrie pour les réseaux autonomes et l’interopérabilité des agents. Orchestration par intention : les opérateurs expriment les résultats souhaités sous forme d’intentions en langage naturel ou vocal. La plateforme interprète, planifie, exécute et valide les opérations de bout en bout, tout en affinant continuellement l’automatisation en fonction de l’évolution des conditions réseau.

les opérateurs expriment les résultats souhaités sous forme d’intentions en langage naturel ou vocal. La plateforme interprète, planifie, exécute et valide les opérations de bout en bout, tout en affinant continuellement l’automatisation en fonction de l’évolution des conditions réseau. Capture des connaissances Intent Ops : apprentissage actif à partir des workflows réels des équipes NOC et des opérations des fournisseurs tiers, transformant l’expertise humaine éprouvée en un catalogue d’automatisation neutre vis-à-vis des fournisseurs et en expansion permanente.

apprentissage actif à partir des workflows réels des équipes NOC et des opérations des fournisseurs tiers, transformant l’expertise humaine éprouvée en un catalogue d’automatisation neutre vis-à-vis des fournisseurs et en expansion permanente. Multi-fournisseurs, multi-domaines : couvre les opérations depuis la supervision de niveau L1 jusqu’à la remédiation de niveau L3 sur des réseaux hétérogènes, sans remplacer les systèmes déjà en place.

couvre les opérations depuis la supervision de niveau L1 jusqu’à la remédiation de niveau L3 sur des réseaux hétérogènes, sans remplacer les systèmes déjà en place. Validation en boucle fermée : chaque workflow automatisé est validé à l’aide de processus préalablement approuvés avant son exécution autonome, garantissant cohérence, précision et traçabilité complète. Mavenir boucle le processus ; il ne se contente pas de formuler des recommandations.



« Chaque opérateur avec lequel je discute est confronté au même paradoxe : leurs réseaux deviennent de plus en plus complexes alors que l’expertise opérationnelle nécessaire à leur gestion part à la retraite. Intent Ops résout directement ce paradoxe. Il capture le savoir de vos meilleurs ingénieurs, le valide et le met à disposition de toute l’organisation opérationnelle, de manière autonome et à grande échelle. C’est ainsi que l’on construit un réseau véritablement capable de fonctionner par lui-même. » - Bejoy Pankajakshan, directeur de la technologie et de la stratégie chez Mavenir



« Les opérateurs ont besoin de voies pragmatiques vers des réseaux autonomes capables de fonctionner dans des environnements complexes et multi-fournisseurs. Les opérations fondées sur l’intention et la capture des connaissances alignées sur les cadres du TM Forum peuvent contribuer à transformer l’expertise éprouvée des NOC en automatisation évolutive. L’approche de Mavenir montre la direction dont l’industrie a besoin : une autonomie ouverte, fondée sur des normes et digne de confiance pour les opérateurs. » - Andy Tiller, vice-président exécutif chargé des produits pour les membres, TM Forum



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À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception et offrent ainsi aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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