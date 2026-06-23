Investissements Purpose inscrit une nouvelle série de FNB du Fonds mondial de ressources Purpose (PGRX) à la Bourse de Toronto

TORONTO, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose (« Purpose ») a inscrit aujourd’hui une nouvelle série de FNB du Fonds de ressources mondiales Purpose (le « Fonds »), qui commence à être négociée aujourd’hui à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole PGRX. La cotation met la stratégie mondiale de ressources primée* et gérée activement de Purpose à la disposition du marché des FNB, avec une exposition à l’ensemble du secteur, de l’énergie et des métaux à l’exploitation minière et aux infrastructures, guidée par un processus d’investissement discipliné et reproductible.

« Les ressources sont essentielles à presque tous les changements économiques majeurs en cours actuellement, qu’il s’agisse des tensions géopolitiques, de la transition énergétique ou de la demande croissante en IA et en électrification, et les conseillers souhaitent avoir un moyen discipliné et unique d’accéder au secteur, a déclaré Jeremy Lin, gestionnaire de portefeuille chez Investissements Purpose. Les conseillers et les investisseurs nous ont dit qu’ils souhaitaient un moyen simple d’investir dans le secteur sans avoir à choisir des produits de base ou des sociétés individuelles. PGRX le permet. »

« Ce qui le distingue, c’est le processus qui le sous-tend, un processus que nous appliquons depuis des années et que nous pouvons reproduire sur n’importe quel marché », a ajouté M. Lin. Nous évoluons dans les secteurs de l’énergie, des métaux et de l’exploitation minière en fonction de l’évolution du rapport risque-rendement, et nous effectuons des recherches approfondies pour dénicher des entreprises de qualité que d’autres négligent. Il est conçu pour fonctionner à travers les hauts et les bas du cycle complet des ressources, et non pas seulement à un moment donné. »

Le Fonds mondial de ressources Purpose (série F) a généré un rendement de 110,31 % au cours de la dernière année et de 46,68 % annualisé sur cinq ans*, un résultat dans le premier quartile de sa catégorie Morningstar au cours de cette période.** Les investisseurs peuvent maintenant accéder à la même stratégie par l’intermédiaire d’une série de FNB cotés à la TSX, avec la simplicité et la flexibilité d’un FNB.

Principaux avantages :

Conçu pour répondre à la demande croissante en ressources : Les achats d’or des banques centrales, la course aux minéraux essentiels et la demande croissante d’énergie de l’IA et des centres de données mettent à rude épreuve l’approvisionnement en énergie et en métaux. PGRX est géré activement pour repérer les opportunités tout au long de la chaîne de valeur mondiale des ressources au fur et à mesure que ces changements se produisent.

Les achats d’or des banques centrales, la course aux minéraux essentiels et la demande croissante d’énergie de l’IA et des centres de données mettent à rude épreuve l’approvisionnement en énergie et en métaux. PGRX est géré activement pour repérer les opportunités tout au long de la chaîne de valeur mondiale des ressources au fur et à mesure que ces changements se produisent. Une protection contre l’inflation : Les actifs réels comme l’or, le cuivre et l’énergie ont historiquement augmenté lorsque l’inflation s’accélère. PGRX offre aux investisseurs une exposition activement gérée à ces secteurs sensibles à l’inflation, aidant les portefeuilles à préserver leur pouvoir d’achat tout en ajoutant une diversification au-delà des actions et des obligations traditionnelles. Gestion active : plutôt que de suivre une seule matière première ou un seul indice, PGRX gère la volatilité en ajustant sa présence dans les différents secteurs et en sélectionnant des titres — en modifiant sa stratégie en fonction de l’évolution du rapport risque-rendement et en détenant des titres faisant l’objet de recherches approfondies tout au long de la chaîne de valeur. L’objectif est de transformer une catégorie d’actifs à bêta élevé en une seule allocation gérable.

À propos Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 31 milliards de dollars. Investissements Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigé par l’entrepreneur renommé Som Seif et constitue une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

Demandes de renseignements des médias :

Keera Hart

Keera.Hart@earnscliffe.ca

905-580-1257

*Le rendement du Fonds mondial de ressources Purpose (série F) ne représente pas le rendement du FNB mondial de ressources Purpose, qui n’a pas encore commencé ses activités ou n’a pas d’historique de rendement. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. TLes prix LSEG Lipper Fund Awards sont fondés sur le classement Lipper Leader pour un rendement constant, qui est une mesure objective et quantitative du rendement ajusté en fonction des risques, calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui affiche la plus forte valeur Lipper Leader pour un rendement constant (rendement effectif) dans chaque catégorie admissible remporte le prix LSEG Lipper Fund Award. Pour de plus amples renseignements, consultez lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper fasse des efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données utilisées pour calculer les prix, leur exactitude n’est pas garantie. Les prix LSEG Lipper ont été décernés en fonction de la meilleure performance ajustée au risque pour les périodes terminées le 31 juillet 2025. Les cotes LSEG Lipper Leader peuvent changer tous les mois.

Le Fonds mondial de ressources Purpose, Série F, a reçu un Trophée dans la catégorie Actions de ressources naturelles pour la période de trois ans, parmi un total de 19 fonds, et un Certificat pour la période de cinq ans, également parmi un total de 19 fonds. Le rendement du Fonds mondial de ressources Purpose, série F, pour la période se terminant le 29 mai 2026, était le suivant : 1 an : 110,31 %, 3 ans : 58,79 %, 5 ans : 46,68 %, 10 ans : 19,40 %.

** Les classements par quartile de Morningstar sont fondés sur le rang centile du rendement total d’un fonds par rapport à tous les fonds de sa catégorie Morningstar et peuvent changer tous les mois. Les quartiles divisent les données en quatre segments égaux exprimés en termes de rang (1, 2, 3 ou 4). Le Fonds mondial de ressources Purpose, série F, s’est classé dans le premier quartile pour les périodes de 1 an (sur 92 placements), de 3 ans (sur 87), de 5 ans (sur 81) et de 10 ans (sur 72) se terminant le 31 mai 2026, dans la catégorie Actions de ressources naturelles – Fonds canadiens. Les renseignements contenus dans les présentes sont la propriété de Morningstar et ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou actuels. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de ces renseignements. © 2026 Morningstar Research Inc.

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