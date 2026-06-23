Troilus fait progresser les activités d’approvisionnement et d’ingénierie détaillée à mesure que le projet se prépare à l’exécution

MONTRÉAL, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir de fournir une mise à jour sur les activités d’ingénierie, d’approvisionnement et de préparation du site qui soutiennent la planification continue de l’exécution de son projet cuivre-or Troilus (le « Projet »), détenu à 100 %, situé dans le centre-nord du Québec.
À la suite de l’achèvement de l’ingénierie de base annoncé le 24 mars 2026, Troilus est passée à la prochaine étape de la planification de l’exécution du Projet. L’ingénierie détaillée est maintenant pleinement mobilisée et les activités d’approvisionnement progressent dans l’ensemble du Projet. Les travaux en cours visent à traduire les paramètres techniques définis lors de l’ingénierie de base en activités concrètes de sélection de fournisseurs, d’élaboration des spécifications d’équipements, de modélisation 3D, de planification des infrastructures du site et d’ordonnancement futur des travaux de construction.
Faits saillants de l’avancement de l’exécution du Projet
- L’équipe d’ingénierie détaillée est pleinement mobilisée pour l’usine de traitement, les infrastructures, l’aménagement du site, la modélisation 3D et le soutien aux activités d’approvisionnement.
- Plus de 40 lots d’approvisionnement ont été lancés en appel d’offres ou sont en cours d’évaluation technique et commerciale, couvrant les principaux équipements de procédé, les infrastructures, les services de site et les travaux préparatoires.
- Les premières sélections d’infrastructures de base ont été effectuées pour des systèmes clés de traitement de l’eau et de soutien aux opérations du site.
- Les principaux lots d’approvisionnement d’équipements de procédé font actuellement l’objet des dernières étapes d’évaluation technique et commerciale avant leur sélection finale, représentant un jalon important à venir pour l’ingénierie détaillée et la planification de la construction.
- Le programme de forage géotechnique sur le terrain a été complété, soutenant la conception des fondations, l’aménagement du site, la planification des infrastructures et la planification des travaux de terrassement.
- Des revues techniques indépendantes de la conception de l’usine de traitement, des hypothèses de l’ingénierie de base et de la méthodologie d’estimation des coûts en capital ont été complétées et n’ont mis en évidence aucun enjeu important.
Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « Depuis l’achèvement de l’ingénierie de base plus tôt cette année, Troilus a poursuivi sur sa lancée dans la prochaine phase de développement du Projet. L’ingénierie détaillée est maintenant pleinement mobilisée et notre équipe fait progresser les travaux techniques et commerciaux nécessaires pour soutenir les décisions relatives aux équipements clés, aux infrastructures et à la planification de la construction. Pour une exploitation de grande envergure traitant 50 000 tonnes par jour, ces travaux préliminaires sont essentiels afin de maintenir le calendrier prévu, d’accroître la certitude des coûts et de veiller à ce que les décisions relatives aux principaux équipements soient adéquatement intégrées à l’ingénierie finale et à la planification de l’exécution. Les progrès réalisés témoignent de la solidité et de l’engagement de notre équipe, ainsi que de notre approche rigoureuse visant à réduire les risques d’exécution avant une décision officielle de mise en construction. »
Approvisionnement et ingénierie détaillée
L’approvisionnement constitue désormais un axe central de la phase actuelle d’avancement du Projet. Les équipes d’ingénierie préparent les spécifications techniques, examinent les propositions des fournisseurs, évaluent les soumissions et intègrent les données des fournisseurs à l’ingénierie détaillée.
Les principaux lots d’approvisionnement d’équipements de procédé font actuellement l’objet des dernières étapes d’évaluation technique et commerciale avant leur sélection finale. Une fois finalisés, ces lots devraient permettre une avancée importante dans l’aménagement de l’usine, la modélisation 3D, la planification de la construction et la stratégie de financement.
Troilus a également octroyé les premiers lots d’infrastructures de base afin d’appuyer les activités de préparation du site et de veiller à ce que les décisions relatives aux infrastructures clés demeurent alignées sur le plan global d’exécution du Projet.
Validation technique et préparation du site
Troilus a complété des revues techniques indépendantes portant sur des composantes techniques et d’exécution clés du Projet, notamment la conception de l’usine de traitement, les hypothèses de l’ingénierie de base et la méthodologie d’estimation des coûts en capital. La Société a également complété son programme de forage géotechnique sur le terrain, dont les résultats seront intégrés à l’ingénierie détaillée à mesure que les interprétations et recommandations finales seront reçues.
Parallèlement, les activités de préparation du site continuent de progresser, notamment la planification de l’agrandissement du campement, la mise à niveau des infrastructures du site, les systèmes de gestion de l’eau, les améliorations aux systèmes de communication et aux technologies, ainsi que les préparatifs en vue de la future mobilisation des entrepreneurs.
Troilus poursuit l’avancement de ces activités de manière rigoureuse, en parallèle avec les démarches nécessaires à l’obtention des permis, de financement et de préparation globale à la construction.
À propos de Corporation minière Troilus
Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.
Pour plus de renseignements :
Caroline Arsenault
Vice-présidente, communications d’entreprise
+1 (647) 276-0050
info@troilusmining.com
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’incidence et le calendrier des progrès réalisés en ingénierie; le calendrier d’obtention des permis fédéraux et provinciaux; l’incidence des diverses nominations sur la Société; le calendrier et l’incidence des activités de dénoyage et du dépôt de l’étude d’impact environnemental et social (« EIES »); les déclarations concernant le caractère non contraignant des lettres d’intention relatives au financement du Projet et la probabilité que des engagements de financement contraignants soient obtenus selon l’échéancier prévu ou même qu’ils soient obtenus; les plans de développement; la possibilité d’accroître l’envergure du Projet; le positionnement du Projet comme une mine d’importance stratégique en Amérique du Nord; le potentiel de développement et l’échéancier du Projet; l’estimation des ressources minérales et des réserves; la réalisation des estimations de ressources et de réserves; le calendrier et l’ampleur des travaux d’exploration futurs estimés; les coûts des activités futures; les dépenses en immobilisations et les charges d’exploitation; le succès des activités d’exploration; la capacité anticipée des investisseurs à continuer de bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de son expertise technique et de l’appui des communautés locales; ainsi que les résultats anticipés du programme de forage 2025 de la Société et leur incidence possible sur la taille potentielle de l’estimation des ressources minérales. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu à l’horaire », « estime », « projette », « entend », « continue », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou encore « croit », ainsi qu’à l’emploi de formulations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront », « pourraient être pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, ainsi que sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon significative de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment : les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : l’absence d’assurance que le ou les programmes d’exploration de la Société permettront d’accroître les ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources et des réserves; le fort degré d’incertitude associé aux études de faisabilité et autres études minières ou économiques, lesquelles reposent en grande partie sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et des autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement requis pour le développement du Projet; les incertitudes et les risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et d’autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans le plus récent formulaire d’information annuel de la Société, dans ses rapports techniques et dans ses autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca. Même si Troilus a tenté de cerner les facteurs importants pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux prévus. En conséquence, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.