Troilus fait progresser les activités d’approvisionnement et d’ingénierie détaillée à mesure que le projet se prépare à l’exécution

MONTRÉAL, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir de fournir une mise à jour sur les activités d’ingénierie, d’approvisionnement et de préparation du site qui soutiennent la planification continue de l’exécution de son projet cuivre-or Troilus (le « Projet »), détenu à 100 %, situé dans le centre-nord du Québec.

À la suite de l’achèvement de l’ingénierie de base annoncé le 24 mars 2026 , Troilus est passée à la prochaine étape de la planification de l’exécution du Projet. L’ingénierie détaillée est maintenant pleinement mobilisée et les activités d’approvisionnement progressent dans l’ensemble du Projet. Les travaux en cours visent à traduire les paramètres techniques définis lors de l’ingénierie de base en activités concrètes de sélection de fournisseurs, d’élaboration des spécifications d’équipements, de modélisation 3D, de planification des infrastructures du site et d’ordonnancement futur des travaux de construction.

Faits saillants de l’avancement de l’exécution du Projet

L’équipe d’ingénierie détaillée est pleinement mobilisée pour l’usine de traitement, les infrastructures, l’aménagement du site, la modélisation 3D et le soutien aux activités d’approvisionnement.

Plus de 40 lots d’approvisionnement ont été lancés en appel d’offres ou sont en cours d’évaluation technique et commerciale, couvrant les principaux équipements de procédé, les infrastructures, les services de site et les travaux préparatoires.

Les premières sélections d’infrastructures de base ont été effectuées pour des systèmes clés de traitement de l’eau et de soutien aux opérations du site.

Les principaux lots d’approvisionnement d’équipements de procédé font actuellement l’objet des dernières étapes d’évaluation technique et commerciale avant leur sélection finale, représentant un jalon important à venir pour l’ingénierie détaillée et la planification de la construction.

Le programme de forage géotechnique sur le terrain a été complété, soutenant la conception des fondations, l’aménagement du site, la planification des infrastructures et la planification des travaux de terrassement.

Des revues techniques indépendantes de la conception de l’usine de traitement, des hypothèses de l’ingénierie de base et de la méthodologie d’estimation des coûts en capital ont été complétées et n’ont mis en évidence aucun enjeu important.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « Depuis l’achèvement de l’ingénierie de base plus tôt cette année, Troilus a poursuivi sur sa lancée dans la prochaine phase de développement du Projet. L’ingénierie détaillée est maintenant pleinement mobilisée et notre équipe fait progresser les travaux techniques et commerciaux nécessaires pour soutenir les décisions relatives aux équipements clés, aux infrastructures et à la planification de la construction. Pour une exploitation de grande envergure traitant 50 000 tonnes par jour, ces travaux préliminaires sont essentiels afin de maintenir le calendrier prévu, d’accroître la certitude des coûts et de veiller à ce que les décisions relatives aux principaux équipements soient adéquatement intégrées à l’ingénierie finale et à la planification de l’exécution. Les progrès réalisés témoignent de la solidité et de l’engagement de notre équipe, ainsi que de notre approche rigoureuse visant à réduire les risques d’exécution avant une décision officielle de mise en construction. »

Approvisionnement et ingénierie détaillée

L’approvisionnement constitue désormais un axe central de la phase actuelle d’avancement du Projet. Les équipes d’ingénierie préparent les spécifications techniques, examinent les propositions des fournisseurs, évaluent les soumissions et intègrent les données des fournisseurs à l’ingénierie détaillée.

Les principaux lots d’approvisionnement d’équipements de procédé font actuellement l’objet des dernières étapes d’évaluation technique et commerciale avant leur sélection finale. Une fois finalisés, ces lots devraient permettre une avancée importante dans l’aménagement de l’usine, la modélisation 3D, la planification de la construction et la stratégie de financement.

Troilus a également octroyé les premiers lots d’infrastructures de base afin d’appuyer les activités de préparation du site et de veiller à ce que les décisions relatives aux infrastructures clés demeurent alignées sur le plan global d’exécution du Projet.

Validation technique et préparation du site

Troilus a complété des revues techniques indépendantes portant sur des composantes techniques et d’exécution clés du Projet, notamment la conception de l’usine de traitement, les hypothèses de l’ingénierie de base et la méthodologie d’estimation des coûts en capital. La Société a également complété son programme de forage géotechnique sur le terrain, dont les résultats seront intégrés à l’ingénierie détaillée à mesure que les interprétations et recommandations finales seront reçues.

Parallèlement, les activités de préparation du site continuent de progresser, notamment la planification de l’agrandissement du campement, la mise à niveau des infrastructures du site, les systèmes de gestion de l’eau, les améliorations aux systèmes de communication et aux technologies, ainsi que les préparatifs en vue de la future mobilisation des entrepreneurs.

Troilus poursuit l’avancement de ces activités de manière rigoureuse, en parallèle avec les démarches nécessaires à l’obtention des permis, de financement et de préparation globale à la construction.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

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