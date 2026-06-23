UREVO-Mid-Year-Sale bringt das größte Schnäppchen 2026 auf Amazon und die offizielle Website

BERLIN, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der sommerlichen Shopping-Hochsaison hat UREVO heute seinen Mid-Year Sale 2026 angekündigt – mit den besten Angeboten des bisherigen Jahres. Die Aktion läuft parallel in den wichtigsten internationalen Amazon-Stores von UREVO sowie im offiziellen UREVO Online-Shop und bietet Gesundheits- und Fitnessbegeisterten eine einmalige Gelegenheit, ihre Wellness-Routine mit kräftigen Rabatten aufzuwerten.

Amazon Prime Day Sale: Weltweiter Zugang in den wichtigsten Stores

Vom 23. bis 26. Juni dreht sich bei UREVO alles um den Amazon Prime Day. Vier Tage lang sichern sich Prime-Mitglieder exklusive Rabatte von bis zu 40 % – und sparen damit bis zu 130 € auf ausgewählte Smart-Fitness- und Wellness-Produkte von UREVO.

Der Flash Sale startet weltweit zeitgleich auf allen internationalen UREVO-Plattformen – für alle, die ihr Heim-Fitnessstudio aufs nächste Level bringen wollen.



Aktionszeiten können je nach lokaler Zeitzone des jeweiligen Amazon-Marktplatzes geringfügig abweichen.

Exklusiv im offiziellen UREVO Online-Shop: Rabattaktion in drei Phasen

Für alle, die sich ein längeres Sparfenster wünschen, veranstaltet UREVO vom 12. Juni bis 6. Juli eine verlängerte Rabattaktion direkt im offiziellen Online-Shop. Um die Dynamik aufrechtzuerhalten und sowohl Frühentschlossene als auch Spätkäufer anzusprechen, ist die Shop-Aktion strategisch in drei klar abgegrenzte Phasen unterteilt:

Early Access (12.–22. Juni): Schon vor der Hauptaktion erhalten Kunden Zugang zu ausgewählten Angeboten und damit einen Vorsprung vor dem großen Ansturm.

Prime Week Sale (23.–29. Juni): Profitieren Sie von maximalen Preissenkungen, abgestimmt auf das weltweite Shopping-Festival.

Extended Sale (30. Juni–6. Juli): Die letzte Gelegenheit, sich verbleibende Deals und Restposten zu sichern, bevor die Rabattaktion schließt.

Während des gesamten Aktionsmonats erzielen Kunden im Online-Shop direkte Ersparnisse von bis zu 180 € auf Premium-Produkte. Obendrein erhalten sie bei qualifizierten Bestellungen über den Livestream des offiziellen Online-Shops gratis Geschenke dazu.

Innovationen im Fokus: Mehr aus Fitness und Regeneration

Der Aktionskatalog umfasst die beliebtesten Produkte von UREVO, die Bewegung nahtlos in den Alltag integrieren. Im Mittelpunkt des Sale stehen die Cyber-Serie, die Foldi-Serie, die SpaceWalk-Serie und die Wellness-Serie. Die Recovery Boots sind exklusiv im offiziellen UREVO Online-Shop erhältlich – zu einem Sonderpreis über den gesamten Aktionszeitraum hinweg.

UREVO CyberPad for Office Smartes Walking Pad

Ideal für: Remote-Arbeitende, Freelancer und Nutzer von Stehschreibtischen

Produktmerkmale:

Das CyberPad bietet ein flüsterleises Under-Desk-Format mit 2,5 PS, sodass Sie ganz nebenbei Schritte sammeln können, während Sie E-Mails beantworten oder an virtuellen Meetings teilnehmen. Dank MegaLift-Technologie erreicht es eine Steigung von 14 %, passt unter 90 % aller Schreibtische und synchronisiert sich mit dem UREVO Wellness-Hub, um Ihre Geh-Fortschritte zu erfassen.

UREVO CyberPad for Home Smartes Walking Pad

Ideal für: Balance und Kalorienverbrennung zu Hause

Produktmerkmale:

Nicht jeder möchte ins einschüchternde Fitnessstudio gehen oder bei Regen draußen laufen. Das CyberPad for Home bietet den Komfort eines flüsterleisen Geräts mit einer um 35 % größeren Lauffläche für mehr Bewegungsfreiheit. Mit einer maximalen Steigung von 14 % bringt es Sie richtig ins Schwitzen, und die Hivetech-Stoßdämpfung reduziert die Kniebelastung um 30 % – ideal für alle, die gerade erst einsteigen.

UREVO FoldiMix 5L Smartes Laufband

Ideal für: Flexibles Fitnesstraining und das Homeoffice

Produktmerkmale:

Wer zu Hause trainiert, möchte gelegentlich trotzdem ein Cross-Training-Gerät nutzen. Mit dem FoldiMix 5L können Sie gehen, joggen oder laufen, ohne viel Platz in Ihrem Wohnraum zu beanspruchen. Die beiden bürstenlosen Motoren liefern bis zu 3,0 PS, und ein höhenverstellbarer Multifunktionstisch steht bereit, falls Sie während des Trainings noch etwas nebenbei erledigen möchten. Das Profi-Laufband bietet außerdem 9 automatische Steigungsstufen.

UREVO SpaceWalk 5L Smartes Walking Pad

Ideal für: kleinere Wohnungen

Produktmerkmale:

Nicht jeder hat genügend Platz für ein Heim-Fitnessstudio. Das SpaceWalk 5L ist eine praktische Lösung, die sich problemlos in vielseitig genutzte Wohnräume und kleinere Wohnungen einfügt. Mit der 8-Punkt-Silikon-Stoßdämpfung und schwebend gelagerter Lauffläche schont es Ihre Gelenke – und über die UREVO App passen Sie Ihr Training mit den Programmen World Tour, RhythmFit, HIIT und Competitive Mode individuell an.

UREVO AI-Powered Wireless Recovery Boots

Ideal für: Regeneration nach dem Training

Produktmerkmale:

UREVO geht noch einen Schritt weiter, damit auch Sportbegeisterte zu Hause ein zuverlässiges Cooldown und eine echte Regenerationsmöglichkeit erhalten. Die Recovery Boots setzen auf KI-gestützte Smart-Massage-Technologie mit 32 Regenerationsmodi, die für eine intensive, individuell abgestimmte Muskelentspannung sorgen. Der Luftdruck fördert die Durchblutung und lindert Muskelkater; die Boots passen sich bis zu 4 verschiedenen Beingrößen sowie Körpergrößen von 160 cm bis 210 cm an. So wird Regeneration zu einem festen Bestandteil der Wellness-Routine.

Smart Wellness für alle zugänglich machen

Während UREVO sein Smart-Wellness-Ökosystem weiter ausbaut, bleibt die Marke ihrem Anspruch treu, Menschen den Zugang zu täglicher Fitness, Bewegung und Regeneration zu erleichtern.

„Bei UREVO sind wir überzeugt, dass echtes Wohlbefinden für alle nahtlos, intuitiv und nachhaltig sein sollte", sagt Anna Luo, CGO bei UREVO. „Unsere Vision ist es, Menschen dabei zu unterstützen, Bewegung und Wohlbefinden durch smarte, platzsparende Technologie in ihren Alltag zu integrieren. Indem wir unsere größten Rabatte des Jahres 2026 zeitgleich bei Amazon und in unserem offiziellen Online-Shop anbieten, machen wir es Verbrauchern so einfach und erschwinglich wie nie, in einen aktiven Lebensstil zu investieren."

Die zeitlich begrenzten Angebote, exklusive Shop-Angebote und verfügbaren Gratisprodukte gibt es während des Prime-Day-Zeitraums im regionalen UREVO Amazon-Store zu entdecken – oder ab dem 12. Juni in der gesamten Kampagne im offiziellen UREVO Online-Shop.

Über UREVO

UREVO wurde 2020 gegründet und ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich Smart Fitness. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Hardware, Software und digitale Inhalte sinnvoll miteinander verbinden und so einen modernen, aktiven Lebensstil unterstützen. Das Unternehmen baut ein vernetztes Wellness-Ökosystem auf, das Fitnesstraining, Gesundheitsmanagement, Regenerationsunterstützung und Wellness-Tracking über intelligente, KI-gestützte Technologien miteinander verbindet.

Heute nutzen über eine Million Menschen in mehr als 100 Ländern die Produkte des Unternehmens. Mit über 200 Patenten und internationalen Auszeichnungen, darunter der American Good Design Award, iF Design Award und French Design Award, zählt UREVO zu den innovativen Marken im Fitnessbereich.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen UREVO-Website.

Folgen Sie UREVO in den sozialen Medien:

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3102bda-eaad-4e6a-b6be-a9d6f772fdde