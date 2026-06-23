Bombardier livre le premier avion Global 8000 en Asie, marquant une étape décisive pour l’aviation très long-courrier dans la région

La livraison du premier avion Bombardier Global 8000 en Asie met en évidence la demande croissante de la région pour les avions très long-courriers permettant de relier sans escale les principaux pôles d’affaires

Avec une vitesse maximale de Mach 0,95, une distance franchissable de 8 000 milles marins(1) et un accès à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival, l’avion Global 8000 établit une nouvelle référence en matière de performances, de flexibilité et de productivité dans l’aviation d’affaires

MONTRÉAL, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui la livraison du premier avion Bombardier Global 8000 en Asie à un client dont l’identité n’a pas été révélée établi à Shanghai, ce qui marque une étape importante dans le développement de l’aviation d’affaires très long-courrier dans la région. Grâce à sa combinaison unique de vitesse, de distance franchissable et de flexibilité opérationnelle, cet avion est particulièrement bien adapté au profil des missions en Asie, où les clients apprécient la possibilité de voyager sans escale entre les principaux pôles financiers, le gain de temps sur les trajets long-courriers et la capacité à rejoindre sans difficulté des destinations partout dans le monde. L’avion Global 8000 assure des liaisons sans escale entre des villes telles que Shanghai et New York, Shanghai et Dublin, ainsi que Shanghai et Sydney, permettant ainsi aux clients de voyager plus loin et plus vite tout en restant productifs pendant le vol.

Pour les clients en Asie, le Global 8000, avion phare de Bombardier, réunit les atouts les plus importants pour les longs trajets : une vitesse exceptionnelle, une portée mondiale, l’environnement de cabine le plus sain et la possibilité d’atterrir sur un plus grand nombre d’aéroports. Dans un marché où les capacités long-courriers restent une priorité, cet avion offre une vitesse maximale de Mach 0,95, une distance franchissable de 8 000 milles marins et l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’industrie, à 2 691 pieds (820 mètres)(1). Ces avantages permettent aux passagers d’arriver à destination plus reposés et offrent aux exploitants une plus grande liberté pour optimiser leurs missions en Asie et au-delà.

« Cette première livraison d’un avion Global 8000 en Asie témoigne de l’intérêt constant de la région pour les avions alliant distance franchissable, vitesse et confort exceptionnel pour les passagers », a déclaré Emmanuel Bornand, vice-président des ventes internationales. « L’Asie est un marché stratégique pour Bombardier, et l’avion Global 8000 répond particulièrement bien aux besoins des clients de la région en matière de déplacements : de longues distances, des horaires chargés et une attention particulière portée au confort, à l’efficacité et à la connectivité mondiale sans escale. »

Cette livraison marquante renforce la dynamique de Bombardier en Asie et souligne l’attrait de l’avion Global 8000 auprès des clients à la recherche d’une combinaison rare alliant portée mondiale, flexibilité opérationnelle et confort sans compromis. Cette dynamique se reflète également dans l’annonce récente de Bombardier concernant l’expansion de son centre de service de Singapour, situé au Seletar Aerospace Park de JTC, grâce à l’ajout d’une nouvelle installation d’environ 250 000 pieds carrés construite à proximité, ce qui renforce encore davantage sa présence en matière de service et ses capacités de soutien à la clientèle en Asie-Pacifique.

Outre sa cabine à quatre zones distinctes, ses performances et ses capacités très long-courriers, l’avion demeure remarquablement agile, avec des performances au décollage et à l’atterrissage comparables à celles d’un avion léger. Le profil évolué de son aile, dotée de becs de bord d’attaque uniques, assure à ses clients l’accès à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com/fr .

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Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.