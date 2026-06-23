Placements AGF lance une série FNB pour le Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF

La société élargit ainsi sa gamme de FNB tout en offrant plus de choix aux investisseurs

TORONTO, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») (TSX:AGF.B) a annoncé aujourd’hui le lancement de parts de série FNB pour le Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF (symbole : AENP) offrant aux investisseurs le potentiel de plus-value du capital, de revenu mensuel constant et de taux de rendement supérieurs, par l’entremise d’une stratégie dynamique de vente d’options.

« Depuis son lancement l’année dernière, le Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF bénéficie d’un soutien considérable de la part de nos clients, étant donné que les investisseurs recherchent un flux de trésorerie régulier et le potentiel de rendements globaux intéressants, a déclaré Meaghan Kelly, chef du marketing et des produits, Placements AGF. Nous sommes heureux d’ajouter une série FNB, afin de répondre à la demande de nos clients et d’élargir davantage notre gamme de FNB. »

Fonds Séries disponibles Symbole au téléscripteur de la série FNB Niveau de risque Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF OPC, F, I, O AENP (TSX) Moyen

Au sujet du Fonds

Le Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF cherche à procurer une plus-value du capital et à générer un niveau élevé de revenu constant en investissant dans des titres de participation américains, et en ayant recours à des stratégies dynamiques d’options telles que la vente d’options de vente et la vente d’options d’achat couvertes. Le Fonds peut utiliser l’effet de levier, principalement par l’intermédiaire d’instruments dérivés.

L’offre initiale de parts de série FNB a pris fin; les parts de série FNB commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto aujourd’hui, sous le symbole approprié.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 74 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.



Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.



Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Les FNB sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada; ils peuvent être achetés et vendus uniquement par l’intermédiaire de courtiers autorisés. Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Nous recommandons de toujours consulter un professionnel qualifié avant de prendre une décision concernant l’impôt, l’investissement, ou toute autre question connexe. Il n’est pas garanti que les FNB atteindront les objectifs fixés et l’investissement dans des FNB comporte des risques. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents et examiner avec soin notamment l’objectif de placement, les risques, de même que les frais et les charges associés à chaque FNB. Le prospectus et les documents « Aperçu du FNB » sont disponibles sur le site AGF.com.

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