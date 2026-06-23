NioBay annonce le début des travaux d’été de terrain sur ses projets

MONTRÉAL, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) (OTCQB : NBYCF) a le plaisir d’annoncer le début d’une campagne de forage (la « Campagne de 2026 ») sur la propriété Crevier (le « Projet »), située à environ 50 km au nord de la ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Elle se trouve sur le Nitassinan (territoire ancestral) des Pekuakamiulnuatsh, dont l’agglomération principale est Mashteuiatsh. Le projet est facilement accessible par des chemins forestiers existants.

La Société lance également une campagne d’inspection et de géophysique sur le bail minier du projet James Bay Niobium, qui fait partie du Traité 9 et qui est situé à 42 km au sud de Moose Factory en Ontario.

La Campagne de 2026 est une suite des travaux de 2025 ayant généré un nouveau calcul de ressources publié le 25 février 2026. Ce nouveau rapport de ressources a permis d’identifier les cibles de forages pour 2026. Un minimum de 5 000 m sera effectué durant la saison estival. Trois objectifs vont guider les travaux :



vérifier si la découverte du secteur nord de 2023 (plus riche en tantale) peut se connecter à la zone principale ; convertir en ressources mesurées la découverte au sud de 2025 ; vérifier en profondeur la présence de minéralisation dans la zone principale.





Figure 1 : Modèle de la ressource 2025





Figure 2 : Planification des travaux 2026





NioBay est heureuse d’annoncer que cette campagne sera réalisée par l’entreprise de forage Premières Nations de Mashteuiatsh. La supervision géologique a été confiée à la firme IOS Services Géoscientifiques de Saguenay. Il est à noter que cette dernière a également été impliquée lors des précédentes campagnes de forage sur ce site. Les campements ont été fournis par la coopérative forestière UniVert de Girardville et la nourriture pour le camp par Marché Girardville.

James Bay Niobium, Ontario

Des travaux d’inspection et de reconnaissance, à l’aide d’instruments géophysiques, ont été effectués à la première semaine de juin sur le bail minier. Les travaux ont été réalisés par la firme Ronacher McKenzie Geoscience Inc. de Sudbury, avec l’aide d’un guide autochtone d’une entreprise locale. Un relevé géophysique aérien sera effectué plus tard en saison et va s’en suivre un nouveau modèle géophysique du secteur.

Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay

« Cette campagne nous permettra de récupérer davantage d’information sur la découverte de 2023 et vérifier s’il y a une connexion avec le site principal. Comme le prix de l’oxyde de tantale a plus que doublé depuis le retour des travaux sur le site de Crevier en 2021, il est des plus motivants à poursuivre les investigations dans ce secteur. Nous nous préparons également à une série de visites de délégations sur le site durant la saison des travaux ce qui nous permettra de démontrer le potentiel minéral de Crevier. Comme par les années passées, nous sommes fiers d’effectuer ces travaux avec l’expertise et les services locaux », indique Jean-Sébastien David, président et chef de la direction.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée aux termes du règlement 43-101. M. David est président et chef de la direction des Métaux NioBay inc.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file en matière d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines à faible empreinte carbone et des pratiques de gestion responsable de l’eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

L’information prospective comprend notamment, sans s’y limiter, les déclarations concernant les activités, événements ou développements que la Société prévoit ou anticipe qu’ils surviendront ou pourraient survenir à l’avenir. Ces déclarations et cette information sont fondées sur des faits actuellement disponibles pour la Société et il n’existe aucune assurance que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. Les déclarations et l’information prospectives peuvent être repérées par l’emploi de termes tels que « anticipe », « croit », « vise », « estime », « planifie », « s’attend », « budget », « prévu », « prévisions », « a l’intention », « pourrait », « pourra », « pourrait », « devrait » ou par leur forme négative. Cette information prospective concerne notamment, entre autres, les plans de la Société visant la production d’oxyde de niobium destiné aux fabricants de batteries et de superalliages au projet Crevier, les travaux d’essais à grande échelle et la valorisation du zirconium obtenu lors des essais de lixiviation, ainsi que les résultats opérationnels futurs potentiels du projet Crevier, y compris la production d’oxyde de niobium destiné aux fabricants de batteries et de superalliages au projet Crevier. Ces déclarations reposent nécessairement sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle elles sont formulées, y compris, notamment que les travaux d’essais à grande échelle au projet Crevier se dérouleront comme prévu; que les résultats seront reçus au moment anticipé; que la Société sera en mesure de mettre en œuvre ses objectifs et ses plans futurs; que les activités proposées par la Société seront efficaces; et que l’approche adoptée par la Société à l’égard des travaux d’essais produira les avantages attendus. Ces déclarations sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent de façon importante de ceux anticipés ou projetés, notamment le risque que les travaux d’essais au projet Crevier ne se déroulent pas comme prévu; le risque que les résultats ne soient pas reçus au moment anticipé; le risque que la Société ne soit pas en mesure de mettre en œuvre ses objectifs et ses plans futurs, y compris l’avancement proposé du projet Crevier tel qu’envisagé actuellement; le risque que les activités proposées ne soient pas efficaces; les risques liés aux conditions du marché et au prix des métaux; les retards dans l’obtention ou l’impossibilité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet; les incertitudes relatives à la disponibilité et au coût du financement qui pourrait être requis à l’avenir; les variations des marchés boursiers; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; ainsi que les risques décrits dans le dossier d’information continue public de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de la Société. Les lecteurs sont avisés que se fier à une telle information peut ne pas convenir à d’autres fins. Bien que les hypothèses retenues par la Société aux fins de la communication d’information prospective soient jugées raisonnables par la direction au moment où elles sont formulées, il ne peut y avoir aucune assurance que ces hypothèses s’avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux envisagés dans cette information. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d'informations : Les Métaux NioBay inc.

Jean-Sébastien David, géo.

Président et chef de la direction

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com Kimberly Darlington

Relations auprès des investisseurs

kimberly@refinedsubstance.com

514-771-3398



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