Parallels RAS macht virtuelle Desktops flexibler: mit neuem Custom Provider Framework für jeden Hypervisor

MÜNCHEN, Deutschland, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels, ein weltweit führender Anbieter von Cross-Plattform und Virtualisierungs-Lösungen, stellt heute das neue Custom Provider Framework in Parallels RAS (Remote Application Server) Version 21.2 vor. Damit können Unternehmen den Hypervisor oder die Cloud-Plattform ihrer Wahl in ihre Parallels RAS-Umgebungen einbinden. Die neue Version erweitert die Unterstützung für Nutanix, Microsoft Azure sowie Azure Virtual Desktop und stärkt die Möglichkeiten für Hybrid- und Multi-Cloud-Bereitstellungen. Außerdem verbessert das Update die browserbasierte Nutzererfahrung in Parallels RAS für die sichere Bereitstellung von Anwendungen und Desktops.

„Unternehmen arbeiten heute in immer vielfältigeren Virtualisierungs- und Cloud-Umgebungen. Viele Virtual-Desktop-Lösungen beschränken sich dabei jedoch auf eine kleine Auswahl unterstützter Hypervisoren“, sagt Elena Koryakina, Chief Product and Technology Officer bei Parallels. „Mit dem Custom Provider Framework bietet Parallels RAS einen flexiblen, hypervisorunabhängigen Ansatz. Damit können Kunden und Partner eine breite Palette von Infrastrukturplattformen einbinden und gleichzeitig eine zentralisierte Verwaltung, Automatisierung und sichere Anwendungsbereitstellung aufrechterhalten.“

Offene Architektur für jede Infrastruktur

Das neue Custom Provider Framework ermöglicht es, Parallels RAS mit jeder belieben Infrastruktur zu verbinden. Es bietet Funktionen für die automatisierte Bereitstellung, das VM-Lebenszyklusmanagement und die Orchestrierung der Infrastruktur. Unternehmen vereinheitlichen auf diese Weise die Verwaltung ihrer Hybrid-, Multi-Cloud-, Edge- und Private-Cloud-Infrastrukturen. Außerdem bietet das Framework Möglichkeiten zur Integration von Virtualisierungs- und Cloud-Umgebungen. Dazu gehören auch Plattformen wie KVM, Xen-basierte Umgebungen, Edge-Bereitstellungen und benutzerdefinierte Cloud-APIs. Die Funktionen ergänzen bestehende native Integrationen sowie neue und spezialisierte Infrastrukturen.

„Unternehmen suchen nach Plattformen für digitale Arbeitsbereiche, die sich an unterschiedliche Infrastrukturstrategien anpassen lassen, ohne den Betrieb zu verkomplizieren“, so Filippo Vanara, Research Manager für Worldwide Enterprise Client Computing Platforms bei IDC. „IT-Teams müssen die Anforderungen für hybride, lokale, regionale und Cloud-Infrastrukturen mit Prioritäten in Einklang bringen, die sich ständig weiterentwickeln. Und zwar in Bezug auf Compliance, Souveränität und Betriebsresilienz. Daher wird es immer wichtiger, über eine flexible Infrastruktur zu verfügen.“

Bereitstellung für jeden Hypervisor

Im Kern des Frameworks steht ein sprachunabhängiges Konnektormodell. Es fungiert als Brücke zwischen Parallels RAS und der Plattform der Zielinfrastruktur. Unternehmen und Partner können mit PowerShell, Python oder ähnlichen Skriptsprachen, die über ein standardisiertes JSON-Protokoll mit Parallels RAS kommunizieren, schlanke Integrationen erstellen.

Das Framework erweitert die Bereitstellungsfunktionen von Parallels RAS auf Plattformen von Drittanbietern. Dazu nutzt es Vorlagen, automatisiertes Klonen, VM-Lebenszyklusmanagement und erweiterbare Orchestrierungs-Workflows. Das Custom Provider Framework verringert seine Abhängigkeit von nativen Hypervisor-Integrationen. Das hilft Unternehmen dabei, ihre Infrastrukturstrategie weiterzuentwickeln. Dazu müssen sie keine Abstriche bei Automatisierung, Skalierbarkeit oder Konsistenz machen.

Zusätzlich hilft es Kunden dabei, Parallels RAS mit minimalem Aufwand in bestehende Technologie-Stacks zu integrieren. Das beschleunigt die Amortisationszeit in verschiedenen Umgebungen und eröffnet gleichzeitig neue Möglichkeiten für Managed Service Provider. So lassen sich souveräne Cloud-Umgebungen, regionale Hypervisoren und Edge-Computing-Infrastrukturen schnell und zuverlässig bereitstellen.

Weitere Neuerungen

Neben dem Custom Provider Framework bietet die neueste Version von Parallels RAS erweiterte Plattformintegrationen, verbesserte Sicherheitskontrollen und Verbesserungen der Benutzererfahrung. Diese vereinfachen die Verwaltung und sichern den Zugriff auf Anwendungen und Desktops. Zu den neuen Funktionen der aktuellen Version gehören:

Unterstützung für Nutanix Prism Central durch native Integration von Vorlagen, mit denen sich die Verwaltung über eine einzige Konsole für Multi-Cluster- und Hybrid-Cloud-Management verbessern lässt

durch native Integration von Vorlagen, mit denen sich die Verwaltung über eine einzige Konsole für Multi-Cluster- und Hybrid-Cloud-Management verbessern lässt „Trusted Launch“-Unterstützung für Microsoft Azure- und Azure Virtual Desktop-Anbieter, einschließlich Secure Boot und virtueller TPM-Funktionen für verbesserten Schutz von Workloads

einschließlich Secure Boot und virtueller TPM-Funktionen für verbesserten Schutz von Workloads Unterstützung für Azure Availability Zones zur optimierten Platzierung von Workloads und flexibleren Bereitstellung

zur optimierten Platzierung von Workloads und flexibleren Bereitstellung Lokaler Dateizugriff und Unterstützung für die gleichzeitige Übertragung mehrerer Dateien im RAS-Web-Client zur Verbesserung Produktivität im Browser und eine bessere Nutzererfahrung auf Chromebooks

und Unterstützung für die gleichzeitige Übertragung mehrerer Dateien im RAS-Web-Client zur Verbesserung Produktivität im Browser und eine bessere Nutzererfahrung auf Chromebooks Erweiterte Parallels-Client-Funktionen auf mehreren Plattformen , einschließlich plattformübergreifender Web- und Anmeldeinformationen-Authentifizierung (macOS, Linux, Android, iOS), erweiterter Zwischenablage-Umleitung mit Bildunterstützung für macOS und erweiterter USB-Filterunterstützung für Linux- und IGEL OS-Clients sowie Single-Sign-On-Funktionen für IGEL OS 12

, einschließlich plattformübergreifender Web- und Anmeldeinformationen-Authentifizierung (macOS, Linux, Android, iOS), erweiterter Zwischenablage-Umleitung mit Bildunterstützung für macOS und erweiterter USB-Filterunterstützung für Linux- und IGEL OS-Clients sowie Single-Sign-On-Funktionen für IGEL OS 12 Verbesserte Gateway-Zugriffskontrolle, Einschränkung bestimmter Anmeldemethoden, Kontrolle der API-Nutzung und Funktionen zur automatischen Abmeldung von Clients für erhöhte Sicherheit in gemeinsam genutzten und Kiosk-ähnlichen Umgebungen

Die neueste Version von Parallels RAS 21.2 ist ab sofort verfügbar. Kunden können von früheren Versionen upgraden oder Parallels RAS im Rahmen einer kostenlosen Testversion unter www.parallels.com/ras/remote-application-server/ kennenlernen.

Eine vollständige Übersicht über die Neuerungen in Parallels RAS 21.2 finden Sie unter www.parallels.com/products/ras/whats-new/.

Über Parallels

Parallels ist ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden und Virtualisierungslösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen, sicher und von jedem Gerät und jedem Ort aus auf Anwendungen und Daten zuzugreifen.

Parallels betreibt zwei Kerngeschäfte. Parallels Desktop ermöglicht es Privatpersonen und Unternehmen, Windows-Anwendungen auf Mac-Computern auszuführen, und bietet dabei ein nahtloses, natives Erlebnis, ohne dass Geräte gewechselt oder Arbeitsabläufe unterbrochen werden müssen. Parallels Workspace Solutions liefern einfache, flexible und sichere virtuelle Anwendungen und Desktops über Parallels RAS, Parallels DaaS und Parallels Browser Isolation und bieten damit eine moderne, kostengünstige Alternative zu herkömmlicher VDI in Hybrid- und Cloud-Umgebungen.

Insgesamt unterstützt Parallels Kunden dabei, Komplexität zu reduzieren, den IT-Betrieb zu optimieren, die Sicherheit zu verbessern und ein nahtloses Benutzererlebnis über Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS, Android sowie die Cloud und neue Anwendungsmodelle hinweg zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallels.com.

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Ashley Ruess

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