EssilorLuxottica et Meta étendent l’accès à la catégorie des wearables

avec une nouvelle collection

Fortes d’un portefeuille de lunettes IA faisant référence, les deux entreprises visent à apporter

l'innovation des lunettes intelligentes à un plus grand nombre de consommateurs

Paris, France et Menlo Park, USA (23 juin 2026) – EssilorLuxottica et Meta ont annoncé le lancement des Meta Glasses, une nouvelle collection de lunettes IA visant à ouvrir la catégorie des lunettes intelligentes à un public plus large, en particulier les consommateurs à la recherche d'innovations plus accessibles.

Les deux entreprises ont établi la catégorie des lunettes IA depuis son origine, proposant la gamme de produits la plus complète, avec Ray-Ban Meta, les lunettes IA les plus vendues au monde, Oakley Meta, ouvrant une nouvelle ère d'Athletic Intelligence, et Meta Ray-Ban Display, les toutes premières à être dotées d’un affichage intégré au verre. Le récent lancement des Ray-Ban Meta Optics a complété l'offre avec des modèles dédiés aux besoins de correction visuelle, apportant un meilleur confort tout au long de la journée.

Des millions de personnes dans le monde portent déjà des lunettes IA nées du partenariat entre EssilorLuxottica et Meta. Avec la nouvelle collection commune, sous la marque Meta et EssilorLuxottica, disponible dès 299 $, les deux entreprises visent à toucher une nouvelle catégorie de consommateurs.

« Nous sommes très fiers d’être pionniers de l’innovation sur le marché des lunettes intelligentes et d’être capables d’offrir aux consommateurs du monde entier des expériences plus riches et plus connectées. Tandis que nos marques emblématiques restent un levier majeur de la croissance de la catégorie, cette nouvelle collection est une opportunité de toucher un public encore plus large. Elle permettra aux consommateurs plus sensibles au prix de découvrir le pouvoir des objets connectés dans leur vie quotidienne », a déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica.

« Notre partenariat avec EssilorLuxottica consiste à mettre une IA puissante dans des lunettes que les consommateurs ont vraiment envie de porter. Je suis convaincu que les lunettes sont un vecteur majeur pour accéder à la superintelligence personnelle -- et avec les Meta Glasses, un plus grand nombre de personnes pourra en bénéficier », a déclaré Mark Zuckerberg, Directeur Général de Meta.

La nouvelle collection comprendra 3 styles (rectangle, carré et ovale), compatibles avec un large choix de verres de prescription, clairs, solaires et Transitions. Les Meta Glasses seront en vente dès aujourd’hui sur Meta.com, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne et dans plusieurs autres pays européens, ainsi que chez des enseignes majeures de l’optique, tels que LensCrafters et Sunglass Hut aux États-Unis. D’autres pays et réseaux de distribution suivront, plus tard dans l’année.

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