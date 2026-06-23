Bull en tête du Green500 avec les trois supercalculateurs les plus économes en énergie au monde

Paris, France – 23 juin 2026 – Bull, leader dans le calcul avancé et l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui que ses systèmes continuent de dominer le Green500 – le classement des supercalculateurs les plus économes en énergie au monde – en occupant les trois premières places pour la deuxième édition consécutive. Bull renforce également sa présence dans le TOP500, le classement des supercalculateurs les plus puissants au monde, avec 59 systèmes, dont JUPITER, le supercalculateur le plus puissant d’Europe, classé cinquième mondial.

Les dernières éditions du TOP500 et du Green500 confirment que l’efficacité énergétique est devenue un critère déterminant dans le domaine du calcul haute performance. Alors que la demande en intelligence artificielle et en calcul intensif à grande échelle continue de s’accélérer, Bull aide les organisations à conjuguer performance de premier plan et durabilité.

Avec 59 systèmes construits par Bull listés dans le TOP500, l’entreprise poursuit son développement à l’échelle internationale et renforce sa position parmi les principaux fabricants de supercalculateurs. Bull est désormais le leader en Europe, en Amérique du Sud et en Inde, en nombre de systèmes déployés, soutenant ainsi le développement de capacités de calcul souveraines dans ces régions.

Bull établit la référence en matière de supercalcul durable

Pour la cinquième édition consécutive, Bull conserve la première place du classement Green500, référence mondiale qui mesure l’efficacité énergétique des supercalculateurs les plus puissants de la planète. Pour la deuxième édition de suite, Bull a également sécurisé l’intégralité du podium du classement.

Les trois systèmes en tête du classement – Kairos (CALMIP), ROMEO (URCA) et l’extension GPU de Levante (DKRZ) – illustrent la capacité de Bull à permettre à ses clients d’atteindre des performances de pointe tout en minimisant leur consommation énergétique. Alors que les charges de travail liées à l’IA et à la simulation continuent de croître, ces résultats démontrent qu’il est possible de faire évoluer les capacités de calcul durable à grande échelle sans compromis sur la performance.

Cette réussite s’appuie sur plusieurs décennies d’innovation dans les domaines du HPC, de l’IA et du calcul quantique, ainsi que sur l’optimisation logicielle et l’expertise reconnue de Bull dans les technologies de calcul haute performance sobres en énergie. Elle reflète également un engagement de long terme visant à aider les organisations à maximiser la valeur scientifique et économique de leurs ressources de calcul tout en réduisant leurs coûts opérationnels et leur impact environnemental.

Conjuguer performance, souveraineté et durabilité

Au-delà de l’efficacité énergétique, Bull continue de jouer un rôle majeur dans le développement des infrastructures numériques souveraines à travers le monde.

Au total, 59 systèmes conçus par Bull figurent dans la dernière édition du TOP500, témoignant d’une demande croissante pour des plateformes de calcul fiables capables de soutenir l’innovation en IA, la recherche scientifique et les capacités stratégiques nationales. Bull se classe une nouvelle fois au premier rang en nombre de systèmes déployés en Europe, en Amérique du Sud et en Inde, confirmant son leadership dans les régions qui investissent dans leur indépendance technologique et leurs écosystèmes d’innovation locaux.

Le système exascale conçu par Bull, JUPITER, demeure parmi les supercalculateurs les plus puissants du monde, occupant la 5e place du TOP500. Premier système européen de classe exascale, JUPITER illustre la capacité de Bull à fournir une puissance de calcul à très grande échelle tout en maintenant une forte exigence en matière d’efficacité énergétique. Il constitue également le socle de la JUPITER AI Factory, au service des ambitions européennes en matière d’intelligence artificielle avancée et de recherche scientifique.

Bruno Lecointe, SVP, directeur HPC, IA et calcul quantique chez Bull, a déclaré : « Chez Bull, nous sommes convaincus que l’avenir des infrastructures d’IA sera défini non seulement par la performance, mais aussi par la capacité à fournir à grande échelle des capacités de calcul durables, souveraines et économiquement viables. Nos résultats dans les derniers classements TOP500 et Green500 démontrent que ces objectifs peuvent être atteints simultanément. En occupant les trois premières places du Green500 et en portant à 59 le nombre de systèmes présents dans le TOP500, Bull prouve que les plateformes de calcul les plus avancées du secteur peuvent également être les plus économes en énergie. Alors que la demande mondiale en HPC, en IA et en calcul scientifique continue de s’accélérer, nous restons engagés à accompagner nos clients dans la construction d’infrastructures numériques à la fois souveraines et durables. »

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À propos Bull

Avec près d’un siècle d’innovations, Bull est un leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, avec un revenu d’environ 720 millions d’euros et 3 000 experts opérant dans 32 pays. S’appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles ainsi que des services stratégiques, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Porté par une R&D d’excellence, forte de 1 600 brevets, avec des capacités industrielles éprouvées et une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de conserver la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès pour la planète.

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Contact presse

Constance Arnoux – constance.arnoux@bull.com – +33 (0)6 44 12 16 35

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