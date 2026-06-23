eGain und Deloitte veröffentlichen gemeinsame Studie und Empfehlungen zur 9-Billionen-Wissenskrise in Unternehmen

SUNNYVALE, Kalifornien, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), der führende Anbieter von KI-gestütztem Wissensmanagement für den Kundenservice in Unternehmen, hat heute die Veröffentlichung eines in Zusammenarbeit mit Deloitte* verfassten Berichts bekannt gegeben. Darin geht es um die wachsende institutionelle Wissenskrise, die durch die Pensionierung einer ganzen Generation von Babyboomern ausgelöst wird. Der von Deloitte Insights veröffentlichte Forschungsbericht – „Der 9-Billionen-Dollar-Wissensexodus: Wie Unternehmen die Pensionierung der Babyboomer in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln können“ – wurde von Evan Siegel von eGain und Eyal Cahana von Deloitte gemeinsam verfasst.

Der Bericht erscheint an einem entscheidenden Wendepunkt. In den nächsten vier Jahren werden mehr als 30 Millionen Amerikaner das 65. Lebensjahr erreichen. Nach Ansicht der Autoren löst dies den größten Transfer von institutionellem Wissen in der Geschichte der Wirtschaft aus, der Unternehmen voraussichtlich zwischen 6,9 und 9,6 Billionen US-Dollar an Produktionsausfällen kosten wird. Trotz des allgemeinen Bewusstseins für die bevorstehende Welle versäumen es 92 % der befragten Unternehmen, das Wissen der bald in den Ruhestand gehenden Mitarbeiter zu sichern.

Es steht mehr auf dem Spiel, als den meisten Führungskräften bewusst ist

Aus den Ergebnissen des Berichts geht hervor, dass die Schwierigkeiten nicht rein demografischer Natur sind. Während Babyboomer im Schnitt mehr als acht Jahre im selben Unternehmen beschäftigt bleiben, ist die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in den letzten zehn Jahren von 4,6 auf 3,9 Jahre gesunken. Das umfassende organisatorische Wissen, das diese Mitarbeiter auszeichnet – der Ingenieur, der versteht, warum ein System so konstruiert wurde, wie es ist, oder der Kundenbetreuer, der die Hintergründe einer Kundenbeziehung kennt –, wird sich bei der nächsten Generation von Arbeitskräften nicht von selbst wieder aufbauen.

Wohlweislich betrachten 85 % der C-Suite-Führungskräfte den Wissensexodus bereits als moderate bis existenzbedrohliche Gefahr. Dennoch verharren die meisten Unternehmen zwischen Bewusstsein und Handeln, womit sich eine seltene strategische Chance für diejenigen auftut, die bereit sind, entschlossen zu handeln.

Ein fünfstufiges Rahmenwerk zur systematischen Wissenserfassung

Der Bericht umreißt ein praktisches, fünfstufiges Verfahren zur Erfassung, Strukturierung und Bereitstellung von institutionellem Wissen, bevor es verlorengeht:

Aufbau einer maßgeblichen Wissensgrundlage – konsolidieren Sie fragmentierte Wissenssilos zu einer einzigen, vertrauenswürdigen Quelle, auf die sowohl Mitarbeiter als auch KI bedenkenlos zugreifen können. Fokus auf besonders wertvolles Wissen – nutzen Sie KI-gestützte Interaktionsanalysen, um genau jene 20 % des Wissensbestands zu identifizieren, die 80 % der Probleme lösen, anstatt zu versuchen, alles zu dokumentieren. Systematische Sicherung des Wissens ausscheidender Mitarbeiter – setzen Sie strukturierte Transfermodelle nach dem Prinzip „Experte/Next’perte/Praktiker“ ein, die durch KI-gestützte Dokumentationswerkzeuge und schnelle Wissens-Sprints gestützt werden. Ausrichtung der Unternehmenskultur auf den Wissensaustausch – betrachten Sie die Wissensnutzung als Kultur- und Führungsaufgabe statt als Technologieproblem; sichern Sie sich die Unterstützung der Führungsspitze und verknüpfen Sie Wissensbeiträge mit Leistungszielen. Kontinuierliche Sicherung von Wissen im Arbeitsablauf – bauen Sie die Wissenserfassung in Kollaborationstools und tägliche Arbeitsabläufe ein, damit Fachwissen in dem Moment gesichert wird, in dem Probleme gelöst werden, und nicht erst im Nachhinein.



Nachweisliche Wirkung in großem Maßstab

Der Bericht enthält zudem Praxisbeispiele für jeden einzelnen Schritt. So konnte beispielsweise ein führender europäischer Telekommunikationsanbieter, der vier Wissenssilos über 10.000 Contact-Center-Mitarbeiter und 600 Filialen hinweg konsolidierte, die Erstlösungsquote um 37 % verbessern, den Net Promoter Score um 30 Punkte steigern und die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter um 50 % verkürzen. Die Cargo-Abteilung einer großen Fluggesellschaft bewerkstelligte eine gezielte Konsolidierung in einem Monat anstelle der vier bis fünf Monate, die bei herkömmlichen Ansätzen üblich sind. Ferner betreut ein großes, integriertes Gesundheitssystem heute 120.000 Angestellte über seine Wissensplattform und verzeichnet jährlich 24 Millionen Self-Service-Sitzungen.

Stimmen der Führungskräfte:

„Die Unternehmen, die diesen Wandel erfolgreich meistern, sind diejenigen, die Wissen als strategischen Vermögenswert betrachten, der die Aufmerksamkeit der Chefetage erfordert. Dieser Bericht vermittelt Führungskräften einen klaren Blick auf die Risiken und einen praktischen Fahrplan, um den ‚Silver Tsunami‘ von einer Bedrohung in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.“

– Evan Siegel, eGain

„Initiativen im Wissensmanagement, die auf den demografischen Wandel der Belegschaft ausgerichtet sind, bringen Vorteile mit sich, die weit über die Risikominimierung hinausgehen. Unternehmen, die jetzt handeln, können ihre Organisation stärker an Fähigkeiten statt an individuellem Expertenwissen ausrichten, operative Risiken reduzieren und die Wissensgrundlage schaffen, die für eine erfolgreiche Einführung von KI erforderlich ist.“

– Eyal Cahana, Deloitte

Verfügbarkeit

Der Bericht steht ab sofort auf der Website von Deloitte Insights zur Verfügung ( https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/knowledge-management-plan.html?nc=29 ). Erfahren Sie mehr über den AI Knowledge Hub von eGain sowie darüber, wie er Wissensmanagementprogramme in Unternehmen unterstützt. Besuchen Sie www.egain.com.

*Eine ausführliche Beschreibung der Rechtsform von Deloitte finden Sie unter www.deloitte.com/us/about.

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com .

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