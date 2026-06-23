Crédit Agricole d'Ile-de-France : Informations au Titre du Pilier 3 au 31 mars 2026

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Communiqué de mise à disposition du rapport Informations au Titre du Pilier 3 au 31 mars 2026 du Crédit Agricole d'Ile-de-France

Paris, le 23 juin 2026,

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport Informations au Titre du Pilier 3 au 31 mars 2026. 
Le rapport Informations au Titre du Pilier 3 peut être consulté sur le site internet à l'adresse www.ca-paris.com, dans la rubrique « Finance / Informations réglementées ».

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-paris.com, rubrique "Finance / Informations réglementées" (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr


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