Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 juin au 19 juin 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 23 juin 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 juin au 19 juin 2026
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|15/06/2026
|FR0000125338
|67 400
|97,5494
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|15/06/2026
|FR0000125338
|9 000
|96,9032
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|16/06/2026
|FR0000125338
|47 870
|97,3572
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|17/06/2026
|FR0000125338
|65 000
|97,7890
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|17/06/2026
|FR0000125338
|5 000
|97,9120
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/06/2026
|FR0000125338
|106 000
|91,8357
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/06/2026
|FR0000125338
|57 000
|89,6373
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/06/2026
|FR0000125338
|9 500
|90,0874
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/06/2026
|FR0000125338
|7 500
|90,2601
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/06/2026
|FR0000125338
|81 167
|89,1990
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/06/2026
|FR0000125338
|13 478
|88,9991
|CEUX
Pièce jointe