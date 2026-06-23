Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 juin au 19 juin 2026

 | Source: Capgemini Services SAS Capgemini Services SAS

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 23 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 juin au 19 juin 2026

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions		 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3615/06/2026FR000012533867 40097,5494XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3615/06/2026FR00001253389 00096,9032CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3616/06/2026FR000012533847 87097,3572XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3617/06/2026FR000012533865 00097,7890XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3617/06/2026FR00001253385 00097,9120CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3618/06/2026FR0000125338106 00091,8357XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3618/06/2026FR000012533857 00089,6373CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3618/06/2026FR00001253389 50090,0874AQEU
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3618/06/2026FR00001253387 50090,2601TQEX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3619/06/2026FR000012533881 16789,1990XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3619/06/2026FR000012533813 47888,9991CEUX

Pièce jointe


Attachments

Capgemini_-_2026-06-23_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_15_au_19 juin 2026
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