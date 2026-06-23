Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (15 au 19 juin 2026)

Le 23 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 15 au 19 juin 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 15-Jun-26 FR0000073298 7 782 38,8147 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 15-Jun-26 FR0000073298 5 100 38,8264 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Jun-26 FR0000073298 6 581 38,5516 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 16-Jun-26 FR0000073298 6 409 38,4407 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 17-Jun-26 FR0000073298 7 853 38,4771 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 17-Jun-26 FR0000073298 5 397 38,4586 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 18-Jun-26 FR0000073298 6 532 37,8421 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 18-Jun-26 FR0000073298 6 432 37,8248 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 19-Jun-26 FR0000073298 7 658 37,9467 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 19-Jun-26 FR0000073298 3 342 37,9236 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe