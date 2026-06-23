Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (15 au 19 juin 2026)

Le 23 juin 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 15 au 19 juin 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|15-Jun-26
|FR0000073298
|7 782
|38,8147
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|15-Jun-26
|FR0000073298
|5 100
|38,8264
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Jun-26
|FR0000073298
|6 581
|38,5516
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|16-Jun-26
|FR0000073298
|6 409
|38,4407
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|17-Jun-26
|FR0000073298
|7 853
|38,4771
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|17-Jun-26
|FR0000073298
|5 397
|38,4586
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|18-Jun-26
|FR0000073298
|6 532
|37,8421
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|18-Jun-26
|FR0000073298
|6 432
|37,8248
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|19-Jun-26
|FR0000073298
|7 658
|37,9467
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|19-Jun-26
|FR0000073298
|3 342
|37,9236
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe