Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (15 au 19 juin 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 23 juin 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 15 au 19 juin 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8715-Jun-26FR00000732987 78238,8147XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8715-Jun-26FR00000732985 10038,8264DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Jun-26FR00000732986 58138,5516XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8716-Jun-26FR00000732986 40938,4407DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8717-Jun-26FR00000732987 85338,4771XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8717-Jun-26FR00000732985 39738,4586DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8718-Jun-26FR00000732986 53237,8421XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8718-Jun-26FR00000732986 43237,8248DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8719-Jun-26FR00000732987 65837,9467XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8719-Jun-26FR00000732983 34237,9236DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 06 23_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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