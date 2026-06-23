VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 juin au 19 juin 2026

Nanterre, le 22 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 15 juin au 19 juin 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 15 juin au 19 juin 2026 :

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 15/06/2026 FR0000125486 19 000 128,3997 XPAR VINCI 16/06/2026 FR0000125486 29 902 128,3619 XPAR VINCI 17/06/2026 FR0000125486 31 000 129,7111 XPAR VINCI 18/06/2026 FR0000125486 35 000 130,2895 XPAR VINCI 19/06/2026 FR0000125486 32 000 129,9947 XPAR TOTAL 146 902 129,4664

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe