VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 juin au 19 juin 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 22 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 15 juin au 19 juin 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 15 juin au 19 juin 2026 :

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI15/06/2026FR000012548619 000128,3997XPAR
VINCI16/06/2026FR000012548629 902128,3619XPAR
VINCI17/06/2026FR000012548631 000129,7111XPAR
VINCI18/06/2026FR000012548635 000130,2895XPAR
VINCI19/06/2026FR000012548632 000129,9947XPAR
      
  TOTAL146 902129,4664 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

declaration hebdo- rachat d'actions du 15-06-26 au 19-06-26
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