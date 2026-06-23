L’excellence du Collège Boréal reconnue par le Conseil canadien de l’agrément des programmes de massothérapie

SUDBURY, Ontario, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --





Fort d’un résultat exceptionnel aux différents critères d’évaluation de son programme de massothérapie, le Collège Boréal est heureux d’annoncer l’agrément préliminaire récemment octroyé par le Conseil canadien de l’agrément des programmes de massothérapie (CMTCA).

L’agrément du CMTCA souligne la conformité du programme aux normes nationales les plus élevées en matière d’enseignement de la massothérapie, notamment en ce qui a trait à la qualité des installations, aux pratiques pédagogiques, à la pertinence des contenus, ainsi qu’à la préparation des étudiantes et étudiants aux exigences de la profession.

Parmi les forces majeures du programme offert à Boréal, le comité d’évaluation a souligné :

Une approche rigoureuse, proactive et structurée en matière de sécurité et d’hygiène dans les environnements d’apprentissage clinique, reflétant une solide culture de prévention, de contrôle des infections et de responsabilité partagée.



Un manuel complet et détaillé de politiques et de procédures encadrant le fonctionnement de la clinique étudiante ainsi qu’un processus structuré et continu de rétroaction de sa clientèle pour encourager une amélioration constante de ses services.



Un vaste inventaire de ressources et d’abonnements mis à la disposition du corps professoral, du personnel et de l’effectif étudiant.





Cet agrément préliminaire témoigne également de l’expertise du personnel enseignant et du soutien offert aux étudiantes et étudiants du Collège Boréal, qui bénéficient d’un environnement d’apprentissage moderne et d’expériences pratiques pertinentes favorisant leur intégration professionnelle.

Grâce à cette évaluation méticuleuse effectuée par le CMTCA, le Collège Boréal consolide sa position comme chef de file en formation en santé dans le Nord et à l’échelle provinciale, tout en contribuant à répondre à des besoins croissants en main-d’œuvre qualifiée dans le domaine des soins thérapeutiques.

Citation

« Cette reconnaissance du Conseil canadien de l’agrément des programmes de massothérapie confirme l’excellence de notre programme et l’engagement de nos équipes à offrir une formation en santé appuyée par un encadrement hors pair. Félicitations à tout notre personnel qui œuvre sans relâche pour fournir aux étudiantes et étudiants de Boréal une éducation de haute qualité, reconnue par divers organismes d’agrément et pleinement adaptée aux besoins du marché du travail. »

Paulette Bonin – vice-présidente à l’Enseignement

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Renseignements

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Gestionnaire, Communications et relations médias

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À propos du Collège Boréal

Créé à Sudbury en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l’épanouissement des diverses collectivités ontariennes qu’il dessert. À travers ses 31 campus répartis dans 26 collectivités, le Collège Boréal offre une expertise de haut niveau en matière de formation postsecondaire, de formation de base, d’apprentissage, de services aux immigrants, de services d’emploi, de formation continue, de formation sur mesure et de recherche appliquée. En savoir davantage

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