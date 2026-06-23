SK pharmteco kündigt SKyvec™ an: eine integrierte virale Vektorplattform mit hoher Ausbeute zur Beschleunigung der Gentherapie-Entwicklung vom Labor bis zum Patienten

RANCHO CORDOVA, Kalifornien, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco gab heute den Start von SKyvec™ bekannt, einer proprietären, multimodalen Plattform für virale Vektoren. Die SKyvec™-Plattform wurde entwickelt, um Gentherapieprogramme in jeder Phase zu unterstützen – von der frühen Forschung über die Bereitstellung von Prüfpräparaten bis hin zur kommerziellen Herstellung. Sie vereint Entwicklungskapazitäten mit globaler Fertigungsexpertise in Nordamerika und Europa, um klinische Zeitpläne erheblich zu verkürzen.

Die SKyvec™-Plattform bietet einen Rahmen für die Entwicklung und Herstellung von viralen Vektoren, der von Zelllinien- und Plasmid-Ausgangsmaterialien über die Prozessentwicklung bis hin zur Herstellung des Wirkstoffs reicht. Dabei bietet sie anpassbare Arbeitsabläufe, um je nach therapeutischer Anwendung entweder die Anforderungen auf Wirkstoff- oder Fertigarzneimittelebene zu erfüllen.

Durch die Zusammenführung dieser drei Kernmodalitäten in einem einzigen, flexiblen Angebot ermöglicht SK pharmteco Therapieentwicklern die Nutzung maßgeschneiderter, regulatorisch einsatzbereiter Lösungen, die auf die spezifische Größenordnung und die Anforderungen ihrer Programme zugeschnitten sind.

SKyvec™ AAV : Eine flexible, auf HEK293-Zellen basierende Plattform zur Herstellung adenoassoziierter Viren, die sämtliche Programmtypen von der Forschung bis zur Bereitstellung von Prüfpräparaten unterstützt. Sie zeichnet sich durch einen skalierbaren Suspensionsprozess mit hohen Ausbeuten sowie durch robuste, integrierte Analytik aus.

: Eine flexible, auf HEK293-Zellen basierende Plattform zur Herstellung adenoassoziierter Viren, die sämtliche Programmtypen von der Forschung bis zur Bereitstellung von Prüfpräparaten unterstützt. Sie zeichnet sich durch einen skalierbaren Suspensionsprozess mit hohen Ausbeuten sowie durch robuste, integrierte Analytik aus. SKyvec™ Lenti: Eine hochproduktive Plattform, die sowohl ex vivo- als auch in vivo-Programme von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung unterstützt und dabei einen Suspensionsprozess nutzt, um eine zuverlässige Skalierung sicherzustellen.

Eine hochproduktive Plattform, die sowohl ex vivo- als auch in vivo-Programme von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung unterstützt und dabei einen Suspensionsprozess nutzt, um eine zuverlässige Skalierung sicherzustellen. SKyvec™ Adeno: Ein robuster Herstellungsrahmen für adenovirale Vektoren, der skalierbare adhärente und Suspensionsprozesse mit optimierten Ausbeuten bietet, um Programme bis zur vollständigen Kommerzialisierung zu unterstützen.



Vektoreffizienz neu definiert: Maximale Ausbeute, minimale Kosten

Über ihre Flexibilität hinaus bringt die SKyvec™-Plattform bedeutende technologische Fortschritte in der AAV-Herstellung mit sich, um die größten Herausforderungen der Branche hinsichtlich Skalierbarkeit und Kosten zu bewältigen. SK pharmteco führt Prozessverbesserungen ein, die Produktivitätssteigerungen um das Fünf- bis Sechsfache ermöglichen und den Anteil voller Kapside deutlich erhöhen.

„Entwickler von Gentherapien stehen unter enormem Druck, vielversprechende wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in die klinische Anwendung zu überführen. Geschwindigkeit darf jedoch nicht auf Kosten der Qualität gehen“, sagt Joerg Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco. „Mit SKyvec™ bieten wir unseren Kunden eine flexible virale Vektorplattform mit hoher Ausbeute, die darauf ausgelegt ist, die Entwicklung zu vereinfachen, eine robuste Produktqualität zu gewährleisten und die Fertigungseffizienz zu steigern, damit mehr Programme sicher für Patienten vorangetrieben werden können.“

Skalierbare, kontrollierte Produktion

Die SKyvec™-Plattform wird von einem engagierten MSAT-Team (Manufacturing Science and Technology) unterstützt und ist so konzipiert, dass Variabilität bei Technologietransfers minimiert wird. Die Upstream-Prozessentwicklung erfolgt in Maßstäben von bis zu 200 Litern und ist vollständig auf die aktuellen Anforderungen der Good Manufacturing Practice (GMP) ausgelegt. Etablierte Scale-up-Prozesse bis hin zu 500-Liter- und 1.000-Liter-Bioreaktoren sind vorhanden. Während suspensionsbasierte Upstream-Plattformen maximale Skalierbarkeit bieten, steht weiterhin eine adhärente AAV-Plattform zur Verfügung, um die Flexibilität der Programme zu gewährleisten.

Die Plattform ist an den US-amerikanischen und europäischen Standorten von SK pharmteco verfügbar und unterstützt zahlreiche Serotypen, neuartige Konstrukte und Transgene. Darüber hinaus wird sie vollständig durch die integrierte analytische Testinfrastruktur, Zell- und Virenbanken sowie die globale regulatorische Infrastruktur von SK pharmteco unterstützt.

Weitere Informationen zu SKyvec™ finden Sie unter www.skpharmteco.com/viral-vectors/viral-vector-platform.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen jeder Größe zusammen und bietet die Herstellung von Wirkstoffen (APIs) und Zwischenprodukten, Gentherapie-Technologien, registrierten Ausgangsmaterialien sowie analytische Dienstleistungen für die globale biopharmazeutische Industrie an. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Communications Consultant

keith.bowermaster@skpt.com