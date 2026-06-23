SK pharmteco lance SKyvec™, une plateforme unifiée de vecteurs viraux à haut rendement destinée à accélérer le développement des thérapies géniques, de la fabrication au patient

RANCHO CORDOVA, Californie, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco annonce ce jour le lancement de SKyvec™, sa plateforme exclusive et multimodale de vecteurs viraux. Conçue pour soutenir les programmes de thérapie génique à toutes les étapes de leur développement — de la recherche précoce à l’approvisionnement clinique et à la fabrication commerciale — SKyvec™ associe des capacités de développement à une expertise mondiale en fabrication, répartie entre l’Amérique du Nord et l’Europe, afin d’accélérer les délais de développement clinique.

La plateforme SKyvec™ propose un cadre intégré pour le développement et la fabrication de vecteurs viraux. Celui-ci couvre les intrants liés aux lignées cellulaires et aux plasmides, le développement des procédés ainsi que la fabrication de la substance active. Ses flux de travail adaptables répondent aux besoins propres à chaque application thérapeutique, qu’ils concernent la substance active ou le produit pharmaceutique.

En réunissant trois modalités clés au sein d’une offre unique et flexible, SK pharmteco permet aux développeurs de thérapies de bénéficier de solutions sur mesure, prêtes pour l’homologation et adaptées aux exigences d’échelle propres à leurs programmes.

SKyvec™ AAV : plateforme flexible de fabrication de virus adéno-associés (AAV), fondée sur la lignée cellulaire HEK293 et destinée à accompagner les programmes allant de la recherche à l’approvisionnement clinique. Elle repose sur un procédé en suspension à haut rendement et évolutif, complété par des analyses robustes et intégrées.

: plateforme flexible de fabrication de virus adéno-associés (AAV), fondée sur la lignée cellulaire HEK293 et destinée à accompagner les programmes allant de la recherche à l’approvisionnement clinique. Elle repose sur un procédé en suspension à haut rendement et évolutif, complété par des analyses robustes et intégrées. SKyvec™ Lenti : plateforme à haute productivité conçue pour les programmes ex vivo et in vivo, du développement précoce à la commercialisation. Elle utilise un procédé en suspension afin d’assurer une mise à l’échelle fiable.

plateforme à haute productivité conçue pour les programmes ex vivo et in vivo, du développement précoce à la commercialisation. Elle utilise un procédé en suspension afin d’assurer une mise à l’échelle fiable. SKyvec™ Adeno : infrastructure robuste dédiée à la fabrication de vecteurs adénoviraux, intégrant des procédés évolutifs en culture adhérente et en suspension, avec des rendements optimisés pour accompagner les programmes jusqu’à leur commercialisation à grande échelle.



Redéfinir l’efficacité des vecteurs : optimiser le rendement, réduire les coûts

Au-delà de sa flexibilité, la plateforme SKyvec™ introduit des avancées technologiques majeures dans la fabrication d’AAV afin de répondre aux principaux enjeux du secteur en matière d’évolutivité et de maîtrise des coûts. SK pharmteco présente des améliorations de procédés permettant de multiplier la productivité par 5 à 6 et d’améliorer considérablement les taux de capsides complètes.

« Les développeurs de thérapies géniques subissent une pression énorme pour transposer rapidement les avancées scientifiques prometteuses en milieu clinique, mais la rapidité ne doit pas se faire au détriment de la qualité », a déclaré Joerg Ahlgrimm, PDG de SK pharmteco. « Avec SKyvec™, nous mettons à la disposition de nos clients une plateforme de vecteurs viraux flexible et à haut rendement, conçue pour rationaliser le développement, assurer une qualité de produit optimale et renforcer l’efficacité des procédés de fabrication, afin d’accompagner un plus grand nombre de programmes vers les patients en toute confiance. »

Une production évolutive et maîtrisée

Soutenue par une équipe dédiée aux sciences et technologies de fabrication (MSAT), la plateforme SKyvec™ est conçue pour limiter la variabilité lors des transferts technologiques. Le développement des procédés en amont est réalisé à des échelles allant jusqu’à 200 L, en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vigueur. La mise à l’échelle vers des bioréacteurs de 500 L et 1 000 L est déjà établie. Si les plateformes en suspension en amont offrent une évolutivité maximale, une plateforme AAV en culture adhérente demeure disponible afin de préserver la flexibilité des programmes.

Disponible sur les sites américains et européens de SK pharmteco, cette plateforme prend en charge de multiples sérotypes, des constructions novatrices et des transgènes. Elle bénéficie également de l’infrastructure intégrée de SK pharmteco en matière de tests analytiques, de banques cellulaires et virales, ainsi que de son infrastructure réglementaire mondiale.

Pour en savoir plus sur SKyvec™, rendez-vous sur www.skpharmteco.com/viral-vectors/viral-vector-platform.

À propos de SK pharmteco

SK pharmteco est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec des sites de production, des installations de recherche et de développement et des laboratoires d’analyse aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. La société collabore avec des entreprises biopharmaceutiques de toutes tailles pour fabriquer des principes actifs pharmaceutiques (API) et des produits intermédiaires, mettre au point des technologies de thérapie génique, fournir des matières premières homologuées et proposer des services d’analyse destinés à l’industrie biopharmaceutique mondiale. SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX : 034730) (SK), la société d’investissement stratégique du groupe SK, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.

Contact :

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Consultant en communication

keith.bowermaster@skpt.com