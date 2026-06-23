La Fondation du Microbiote de Biocodex invite les universitaires et scientifiques canadiens à soumettre leur candidature pour une bourse de recherche de 35 000 € (55,000 $ CAD selon le taux de change actuel). L’objectif est de faire progresser l’étude du rôle du microbiote sur la santé et les maladies humaines

MONTRÉAL, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du Microbiote de Biocodex, une organisation fondée par Biocodex et ayant pour vocation d’inspirer des projets scientifiques explorant le microbiote, lance un appel à projets de subvention aux chercheurs dans les institutions canadiennes.

La Fondation du Microbiote de Biocodex a le plaisir d'annoncer le lancement de son appel annuel à projets : la Bourse Nationale 2026 du Canada. Cette initiative vise à promouvoir la recherche sur le microbiote et ses interactions complexes avec la santé humaine et diverses pathologies. En accord avec cet engagement, la Fondation lance un appel à projets de recherche à but non lucratif et récompensera les projets sélectionnés démontrant un potentiel et une innovation exceptionnels.

À propos de la Bourse Nationale

La Bourse Nationale 2026 du Canada fournira une subvention de 35 000 € (55, 000 $ CAD) à un candidat d'une institution ou université canadienne, pour un projet de recherche d'une durée de 1 à 2 ans axé sur le thème du microbiote dans la santé et les maladies humaines.

Les détails de la candidature - Rejoignez-nous pour faire avancer la recherche sur le microbiote !

Les chercheurs intéressés sont invités à soumettre leurs candidatures au plus tard le 30 octobre 2026. Le comité scientifique indépendant supervisant le processus de sélection annoncera sa décision d'ici le 30 novembre 2026. Plus d'informations sur les critères d'éligibilité et le processus de candidature sont disponibles sur le site officiel de la Fondation Microbiote de Biocodex : Bourse de Recherche Nationale - Appel à Projets Canada.

Le gagnant de la Bourse 2025 – Dr Xiaopeng Bai

Alors que nous lançons ce nouvel appel à candidatures, nous souhaitons également célébrer le succès du Dr Xiaopeng Bai en tant que lauréat de la Bourse nationale du Canada 2025.

Le Dr Bai, de l’Université McMaster, est reconnu pour ses recherches innovantes sur l’axe stress–microbiote–cellules souches dans la dysfonction de l’épithélium intestinal et sa restauration thérapeutique. Les travaux du Dr Bai portent sur la manière dont le stress psychologique chronique remodèle le microbiote intestinal et affaiblit la barrière intestinale, créant ainsi un cercle vicieux susceptible de maintenir les symptômes dans des troubles tels que le syndrome de l’intestin irritable et la dyspepsie fonctionnelle.

Les candidatures de cette année étaient exceptionnelles, et le projet du Dr Bai se distingue par son potentiel à élucider les mécanismes clés reliant le stress, le microbiote et l’intégrité de la barrière intestinale. Il constitue un parfait exemple de la manière dont la Fondation cherche à soutenir des recherches qui font progresser la science avec un impact réel sur la santé.

À propos de Biocodex

Fondée en France en 1953, Biocodex est une entreprise multinationale qui s'appuie sur les normes scientifiques et de fabrication les plus rigoureuses. Biocodex compte actuellement 17 filiales (dont Biocodex Canada Inc., basée à Montréal, au Québec) et entretient de nombreux partenariats à long terme dans plus de 115 pays. Forte de plus de 70 ans d'expérience internationale couronnée de succès, Biocodex a pour mission de rester un leader mondial en matière d'expertise dans le domaine du microbiote.

https://www.biocodex.ca/fr/

À propos de la Fondation Microbiote de Biocodex

La Fondation Microbiote de Biocodex est une organisation à but non lucratif, d'intérêt général, qui soutient la recherche sur le microbiote et ses interactions avec diverses pathologies. Des subventions de recherche fondamentale et appliquée sont attribuées. Les projets étudiant l'implication du microbiote sur la santé humaine sont sélectionnés annuellement par des comités de scientifiques internationaux indépendants.

Pour plus d’informations : www.biocodexmicrobiotafoundation.com

Contact: grant.microbiota@biocodex.ca

Suivez-nous sur LinkedIn: Fondation Microbiote de Biocodex





Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f787b09b-c3b9-4e71-8ab8-34e9c8c3f7d2