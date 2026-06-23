Nyxoah Organisera une Journée Investisseurs à New York le 8 juillet 2026

L'équipe de direction et le Conseil d'administration aborderont l'exécution commerciale aux États-Unis, la stratégie de croissance et les priorités clés

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 23 juin 2026, 22h05 CET / 16h05 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société »), une société de technologie médicale dédiée au développement de solutions innovantes pour traiter l'apnée obstructive du sommeil (AOS), a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera une Journée Investisseurs et Analystes le mercredi 8 juillet 2026, à New York. L'événement se tiendra dans les bureaux de Bank of America et se déroulera de 10h00 à 12h30 ET (16h00 à 18h30 CET).

L'événement sera diffusé en direct par webcast pour celles et ceux ne pouvant assister en personne, un replay étant disponible peu après. Les participants connectés via le webcast pourront poser des questions pendant l'événement.

Détails de l'événement

Date : mercredi 8 juillet 2026

Heure : de 10h00 à 12h30 ET (16h00 à 18h30 CET)

Lieu : Bank of America Tower at One Bryant Park, 1111 Avenue of the Americas, New York, NY

Inscription et accès au webcast : le lien sera publié dans la Events section of Nyxoah’s investor website ou en contactant IR@nyxoah.com.

Points forts de l'ordre du jour

L'équipe de direction de Nyxoah, les membres du Conseil d'administration et des experts externes aborderont l'exécution commerciale, la stratégie de croissance et les priorités clés de la Société, notamment :

Dynamique du lancement de Genio aux États-Unis : Examen des indicateurs clés de performance commerciale du deuxième trimestre Point de vue des médecins sur l'expérience concrète de Genio aux États-Unis Dynamiques de marché qui façonnent l'apnée obstructive du sommeil

Remboursement : évaluation de l'environnement du remboursement aux États-Unis, présentée conjointement avec JD Lymon Group, un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l'accès au marché et le remboursement.

Chemin vers la rentabilité : cadre de la Société pour une croissance disciplinée, l'efficacité du capital et le levier opérationnel.

Principaux intervenants

Les intervenants prévus comprennent l'équipe de direction et le Conseil d'administration de Nyxoah, accompagnés d'experts cliniques et en remboursement externes :

Robert Taub, Chairman du Board ; Olivier Taelman, Chief Executive Officer ; et l'équipe dirigeante de Nyxoah

Andrew T. Huang, MD, FACS – Pasha Snoring & Sinus Center (Houston, TX) ; auparavant Directeur de la chirurgie du sommeil, Baylor College of Medicine

Vikas Jain, MD, FAASM, FAAFP, CPE – Dream Center for Sleep & Circadian Science (Frisco, TX)

JD Lymon Group

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l'une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l'autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l'extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude pivot DREAM IDE et l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un sous-groupe de patients adultes atteints d'AOS modérée à sévère avec un IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 65.

Pour plus d'informations, visitez www.nyxoah.com.

Attention – Marquage CE depuis 2019. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif disponible uniquement sur prescription médicale.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant la Journée Investisseurs de la Société ; le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; la stratégie de commercialisation et la croissance de la Société sur le marché américain ; le remboursement ; et le chemin vers la rentabilité de la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir un impact négatif sur l'issue et les conséquences financières des projets et événements décrits dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes exposés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 mars 2026, ainsi que dans les rapports ultérieurs que la Société dépose auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, sans s'y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des événements, des performances ou des résultats réels sensiblement différents de toute évolution prévue. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être interprétées comme une assurance que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si les résultats ou les développements réels correspondent aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats ou développements à venir. Aucune déclaration ni garantie n'est faite quant à l'exactitude ou à l'équité de ces déclarations prospectives. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d'un changement dans les attentes ou d'un changement dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les dirigeants ou employés de ces entités ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs, et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la réalisation effective des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

Contacts :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Rémi Renard, Head of Investor Relations & Corporate Communication

IR@nyxoah.com



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