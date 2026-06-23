Univar Solutions publie son rapport de développement durable 2025 et dévoile ses nouveaux objectifs à l’horizon 2030

DOWNERS GROVE, Illinois, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions destinées aux utilisateurs d’ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd’hui la publication de son rapport de développement durable 2025 et le déploiement d’une nouvelle phase de ses engagements en matière de développement durable dans le cadre de sa stratégie 2030, intitulée « Growth Through Purpose ». Dans son dernier rapport, la Société souligne les progrès significatifs accomplis à l’échelle mondiale dans l’atteinte de ses objectifs de développement durable pour 2025 et présente une feuille de route renforcée, pleinement intégrée à sa stratégie d’entreprise, afin de créer de la valeur à long terme, de réduire les risques et de répondre à l’évolution des attentes des parties prenantes.

« Forts de près de deux décennies de progrès, nous abordons la prochaine phase de notre parcours avec notre stratégie 2030 », a déclaré David Jukes, président-directeur général d’Univar Solutions. « Ces ambitions à long terme visent à mesurer la valeur créée pour l’entreprise, à gérer les risques majeurs et à répondre aux besoins de nos parties prenantes. »

Le rapport de développement durable 2025 marque une décennie de reporting en matière de développement durable à l’échelle mondiale et témoigne des progrès constants réalisés dans les domaines environnementaux, sociaux et commerciaux prioritaires.

Parmi les points forts :

Réduction de 32 % des émissions des scopes 1 et 2, dépassant largement l’objectif de réduction de 20 % fixé par la Société.

Réduction de 30 % du gaspillage d’eau par rapport à l’année de référence, dépassant ainsi l’objectif établi.

Renforcement de l’engagement de la chaîne d’approvisionnement en matière de développement durable, avec une évaluation portant sur plus de 89 % des dépenses engagées auprès de fournisseurs directs.

Maintien d’un fort engagement des collaborateurs (81 %) et de solides indicateurs en matière d’inclusion, notamment avec un score de 100 au Corporate Equality Index.





« Le développement durable devient un facteur de plus en plus important pour l’efficacité opérationnelle, la gestion des risques et les partenariats avec nos clients dans l’ensemble de nos activités, et ces résultats en sont la preuve », a déclaré Alexa Colin, directrice juridique et administrative, et responsable exécutive du développement durable chez Univar Solutions. « Nous avons accompli des progrès significatifs dans la réalisation de nos objectifs 2025, renforçant ainsi notre démarche de développement durable alors que nous nous préparons à lancer notre prochaine série d’objectifs. »

Présentation de la stratégie 2030 : « Growth Through Purpose »

Forte de cette dynamique, Univar Solutions a lancé sa nouvelle stratégie de développement durable à l’horizon 2030, reposant sur le principe « Growth Through Purpose »

Cette stratégie vise à :

Créer une valeur tangible grâce à l’efficacité, à l’innovation et à la croissance.

Atténuer les risques identifiés dans les opérations et les chaînes d’approvisionnement.

Répondre aux besoins des parties prenantes dans un contexte d’évolution des attentes et des exigences réglementaires.





« Ces objectifs reflètent une approche globale qui intègre le développement durable à notre façon de gérer nos opérations, de développer notre entreprise et de créer de la valeur dans l’ensemble de nos activités à travers le monde », a déclaré le Dr Liam McCarroll, directeur principal du développement durable mondial et de l’impact social. « Cette démarche s’appuie sur un cadre pleinement intégré aux activités de l’entreprise, façonné par une analyse de double matérialité, les attentes des clients et les évolutions réglementaires. »

Les objectifs 2030 d’Univar Solutions se concentrent sur huit domaines prioritaires à l’échelle mondiale, couvrant les dimensions environnementale, commerciale et sociale, notamment :

Dimension environnementale

Avancer vers la neutralité carbone en visant une réduction de 43 % des émissions des scopes 1 et 2 d’ici 2030 (par rapport au niveau de référence de 2019).

Améliorer l’efficacité des ressources en réduisant de 20 % l’intensité des déchets dangereux générés par les activités opérationnelles.

Renforcer la protection de l’environnement en améliorant la gestion de l’eau et en réduisant les rejets de produits chimiques.





Dimension commerciale

Élargir l’offre de produits et services durables pour répondre aux attentes des clients et favoriser la croissance.

Renforcer les chaînes d’approvisionnement durables en améliorant notamment l’évaluation des fournisseurs et leur engagement.

Intégrer davantage le développement durable à la stratégie commerciale afin d’accompagner les clients dans leurs propres démarches de durabilité grâce au portefeuille de produits durables et naturels.





Dimension sociale

Renforcer l’inclusion et le sentiment d’appartenance dans les pratiques de l’entreprise et l’expérience vécue par les collaborateurs.

Renforcer l’impact au sein des communautés avec un objectif de 45 000 heures de bénévolat des collaborateurs d’ici 2030.

Continuer à améliorer les performances en matière de sécurité au travail en visant un taux total d’incidents enregistrables (Total Case Incident Rate) ≤ 0,38.





La Société continuera de s’appuyer sur une stratégie mondiale de développement durable et un cadre de reporting unifiés, afin de renforcer la cohérence et la transparence auprès des parties prenantes dans l’ensemble des régions et des secteurs d’activité.

Le développement durable étant désormais pleinement intégré à son modèle opérationnel, Univar Solutions s’attache à accroître son impact grâce à l’innovation, au renforcement de ses partenariats avec les fournisseurs et au développement de solutions clients améliorées.

La Société continuera de faire évoluer ses pratiques de reporting conformément aux référentiels internationaux, tout en renforçant la qualité des données, la transparence et la responsabilité.

Pour en savoir plus : https://www.univarsolutions.com/sustainability

Pour consulter le rapport complet : https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources

À propos d’Univar Solutions

Univar Solutions est l’un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d’ingrédients spécialisés proposant une gamme de premier plan provenant des plus grands fabricants mondiaux. Grâce à l’une des plus grandes flottes de transport privées et à l’une des équipes commerciales techniques les plus importantes du secteur, à un savoir-faire logistique inégalé, à une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, à de grandes capacités en matière de formulation et de développement de recettes, ainsi qu’à des outils numériques de pointe, la Société est idéalement positionnée pour proposer des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, de secteurs d’activité et d’applications. Dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la santé, à l’alimentation, à la propreté et à la sécurité des communautés, Univar Solutions s’engage à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à se concentrer ensemble sur les objectifs de croissance (Growing Together). Pour en savoir plus : univarsolutions.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation en vigueur concernant des éléments financiers et opérationnels liés à l’activité de la Société. Les déclarations prospectives se repèrent généralement à l’emploi de termes tels que « estime », « prévoit », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l’intention de », « prévoit de », « évalue », « anticipe » ou d’autres expressions similaires. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont visées par cette mise en garde.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société et pourraient empêcher la réalisation des prévisions ou encore avoir une incidence significative et défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie de la Société. Même si les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, nous attirons votre attention sur le fait que les informations prospectives figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas une garantie quant aux événements ou résultats futurs et que les événements ou résultats réels peuvent être significativement différents de ceux mentionnés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans le présent communiqué. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la Société, reportez-vous au dernier rapport annuel de la Société ainsi qu’à ses autres rapports financiers, notamment aux informations figurant dans la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective est représentative uniquement des opinions de la Société à la date du présent communiqué et ne doit pas être considérée comme représentant les opinions de la Société à une date ultérieure. Par ailleurs, la Société n’a pas l’intention, sauf si la loi l’exige, de mettre à jour une quelconque déclaration prospective.

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mediarelations@univarsolutions.com

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

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