STMicroelectronics dévoile le ST54M, la première puce sécurisée au monde dotée de cryptographie post-quantique pour les appareils mobiles de dernière génération

Une solution innovante intégrant un accélérateur hardware pour la Cryptographie Post-Quantique (PQC).

Elle permet aux concepteurs d’appareils mobiles d’anticiper les futures exigences de sécurité, tout en ouvrant la voie à des cas d’usage innovants pour les consommateurs et l’écosystème.

Les certifications Critères Communs (EUCC, CC : 2022) et EMVCo sont prévues pour juillet 2026





Genève (Suisse), le 24 juin 2026 – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a introduit le ST54M, une puce sécurisée conçue pour aider les fabricants de smartphones et d’électronique personnelle à répondre aux prochaines exigences de sécurité de l’ère quantique, tout en offrant une expérience utilisateur fluide sur l’ensemble des services connectés.

Le ST54M apporte sur le marché un composant unique intégrant un accélérateur hardware innovant pour la cryptographie post-quantique (PQC), ainsi que des fonctions NFC, d’élément sécurisé et d’eSIM, offrant une solution puissante, tournée vers l’avenir pour la connectivité mobile sécurisée et les services associés. La solution couvre un large éventail d’applications, notamment les paiements sans contact, la billetterie de transport, le contrôle d’accès, l’identité numérique, les permis de conduire, les services de connectivité et les clés numériques de voitures.

Une protection pérenne pour des usages mobiles en expansion

À mesure que les appareils mobiles servent de plus en plus de plateformes de confiance pour les transactions financières, les justificatifs d’identité, les services des opérateurs et les accès sécurisés, les fabricants de produits ont besoin de solutions capables de combiner plusieurs fonctions sans faire de compromis sur la sécurité, les performances ou la simplicité d’utilisation. Le ST54M répond à ce besoin en permettant aux OEM et à leurs partenaires de l’écosystème de prendre en charge plusieurs applications sur une seule plateforme, tout en préparant la transition vers la cryptographie post-quantique (PQC).

Le produit est conçu pour être utilisé dans divers écosystèmes d’électronique personnelle impliquant des opérateurs de réseaux mobiles, des banques, des gouvernements, des opérateurs de transport, des constructeurs automobiles, ainsi que des fournisseurs de portefeuilles numériques et de services. Il aide les fabricants à créer des appareils qui assurent une expérience utilisateur stable et familière, tout en répondant à des attentes de sécurité à long terme plus strictes.

Prochainement disponible, le ST54M permet aux clients et partenaires de déployer des implémentations prêtes pour l’ère post-quantique avec suffisamment de temps pour respecter les exigences de mise sur le marché fixées par l’industrie, lesquelles devraient devenir obligatoires vers 2030.

« Avec le ST54M, nous étendons notre plateforme de convergence mobile afin d’aider nos clients à relever les défis de sécurité en constante évolution, tout en prenant en charge la riche gamme de services que les utilisateurs attendent désormais de leurs appareils », a déclaré David Richetto, Connected Security Group VP, Division General Manager, STMicroelectronics. « En combinant un accélérateur hardware de cryptographie post-quantique avec des capacités NFC, d’élément de sécurité embarqué et de SIM intégrée, le ST54M offre aux fabricants d’appareils mobiles un moyen sécurisé de commencer à préparer les expériences mobiles de nouvelle génération. »

Conçu pour assurer la sécurité, faciliter l’intégration et améliorer les performances RF

Le ST54M combine dans une seule puce un contrôleur NFC et un élément sécurisé (SE) supportant des applications sécurisées, eSIM et NFC. L’une de ses caractéristiques clés est son accélérateur hardware pour les algorithmes de cryptographie post-quantique, notamment ML-KEM et ML-DSA, supportant la transition d’une cryptographie hybride vers un déploiement post-quantique complet. Le moteur hardware est conçu pour répondre aux exigences émergentes de la cryptographie post-quantique tout en contribuant à la protection contre les attaques par canaux auxiliaires et par injection de fautes. Il constitue le résultat le plus récent de l’engagement à long terme de ST, qui comprend également les bibliothèques logicielles certifiées NesLib-PQML et X-CUBE-PQC dans les microcontrôleurs STM32.

Outre son architecture sécurisée, le ST54M offre une grande capacité de mémoire, afin de supporter un large éventail d’applications, ainsi qu’un front-end RF amélioré. Ces fonctionnalités visent à améliorer les performances avec des antennes plus petites et/ou dans un mode non différentiel, à assurer une communication plus stable en mode lecture-écriture et à supporter des cas d’usage exigeants tels que le terminal de paiement mobile (mPOS - mobile Point-of-Sale) et la recharge sans fil NFC. La plateforme a passé les tests de certification Critères communs 2022 EUCC et EMVCo, démontrant ainsi sa capacité à répondre aux besoins des applications mobiles sensibles.

Des échantillons du ST54M sont disponibles pour les clients, avec une production et une certification attendues pour juillet 2026. Les informations tarifaires et les demandes d’échantillons sont disponibles auprès des bureaux de vente locaux de ST.

Des informations techniques complémentaires sont disponibles ici : st.com/st54m

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 49 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027.

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