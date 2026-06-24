Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest

I forlængelse af meddelelse den 15. juni 2026 vedrørende skift af porteføljeforvalter på afdeling SGA Globale Aktier, offentliggøres hermed et ajourført prospekt for afdelingen.

Prospektet er blevet ajourført med ovennævnte afdelings tilpassede investeringsmålsætning, investeringsstrategi, investeringsrestriktioner samt benchmark, som følge af udskiftningen af porteføljeforvalter.

Derudover er prospektet blevet ajourført med de valgte likviditetsstyringsværktøjer for alle de af prospektet omfattede afdelinger.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Michael Frisch, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Wealth Invest

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