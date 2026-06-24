Monroe Ride Solutions erweitert sein Monroe Intelligent Suspension-Portfolio um eine neue CVSA2-Variante

NORTHVILLE, Michigan, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monroe Ride Solutions hat sein Monroe Intelligent Suspension-Portfolio in Europa um eine neue CVSA2-Variante erweitert, die mit Stahlrohr-Stoßdämpfern mit zwei elektrohydraulischen Ventilen ausgestattet ist. Die neue Variante, die ursprünglich gemeinsam mit mehreren chinesischen Automobilherstellern auf den Markt gebracht wurde, erweitert das Angebot des Unternehmens an semiaktiven Federungssystemen für Erstausrüster, die in einer Vielzahl von Fahrzeuganwendungen erstklassige Fahr- und Handling-Eigenschaften anstreben.

Die neue Stahlrohrvariante baut auf dem bewährten Erfolg der Monroe Intelligent Suspension CVSAe-Technologie auf und ergänzt das bestehende CVSA2 Performance-Angebot von Monroe Ride Solutions, das die Zweiventil-Konstruktion mit leichten Aluminium-Stoßdämpfern kombiniert. Gemeinsam bieten diese Technologien Erstausrüstern eine breitere Palette an Fahrwerkslösungen, die auf spezifische Fahrzeugarchitekturen, Leistungsziele und Fahreigenschaften zugeschnitten sind.

Die neue Monroe Intelligent Suspension CVSA2-Variante, die von Monroe Ride Solutions – einem Geschäftsbereich des globalen Anbieters von Mobilitätslösungen Tenneco – entwickelt und hergestellt wurde, ermöglicht es Erstausrüstern, unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen äußerst ausgefeilte und unverwechselbare Fahreigenschaften zu bieten. Die Technologie eignet sich für verschiedene Fahrzeugtypen, darunter große batterieelektrische SUVs, Geländewagen und Luxusfahrzeuge.

„Monroe Ride Solutions baut sein Portfolio an intelligenten Fahrwerkssystemen weiter aus, um Erstausrüstern dabei zu helfen, den erstklassigen Komfort, die Fahrdynamik und die Alleinstellungsmerkmale zu bieten, die die Autofahrer von heute erwarten“, so John Kinnick, Vice President und General Manager von Monroe Ride Solutions. „Diese neue CVSA2-Variante verbindet fortschrittliche Doppelventiltechnologie mit der Flexibilität, eine breite Palette von Fahrzeuganwendungen zu unterstützen, und ermöglicht es den Herstellern so, ein noch ausgefeilteres und mehr Vertrauen erweckendes Fahrerlebnis zu schaffen.“

Die neue Variante verbessert den Komfort und das Fahrverhalten, indem sie die Zug- und Druckstufendämpfungseigenschaften jedes der vier semiaktiven Dämpfer eines Fahrzeugs in Echtzeit unabhängig voneinander steuert – basierend auf den Fahrereingaben sowie den Daten von Beschleunigungssensoren und Karosserieverschiebungen. Darüber hinaus trägt das System dazu bei, ein kontrollierteres und mehr Vertrauen erweckendes Fahrgefühl zu vermitteln, insbesondere bei abrupten Manövern.

Die neuen Monroe Intelligent Suspension CVSA2-Stahlrohr-Stoßdämpfer werden in den Werken von Monroe Ride Solutions in Ermua (Spanien) und Changzhou (China) hergestellt.

Das Monroe-Portfolio an intelligenten Federungssystemen umfasst CVSAe, die neue CVSA2-Variante aus Stahlrohr, CVSA2 Performance mit leichten Aluminium-Dämpfern sowie Kinetic®, das eine hydraulisch gekoppelte Wank- und Nickstabilisierung bietet.

Klicken Sie hier, um mehr über das gesamte Portfolio der Monroe Ride Solutions-Technologien zu erfahren, darunter die elektronischen Federungssysteme von Monroe Intelligent Suspension und die passiven Federungssysteme von Monroe OE Solutions.

Über Tenneco

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