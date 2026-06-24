Monroe Ride Solutions élargit son portefeuille Monroe Intelligent Suspension avec une nouvelle variante CVSA2

NORTHVILLE, Michigan, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monroe Ride Solutions a élargi son portefeuille Monroe Intelligent Suspension en Europe avec l’introduction d’une nouvelle variante CVSA2 équipée d’amortisseurs à tube en acier dotés de doubles valves électrohydrauliques. Initialement lancée auprès de plusieurs constructeurs automobiles chinois, cette nouvelle variante renforce l’offre de suspensions semi-actives de l’entreprise pour les FEO à la recherche de performances haut de gamme en matière de confort de conduite et de tenue de route, pour une large gamme d’applications automobiles.

Cette nouvelle variante à tube en acier s’appuie sur le succès éprouvé de la technologie Monroe Intelligent Suspension CVSAe et vient compléter l’offre existante CVSA2 Performance de Monroe Ride Solutions, qui associe une conception à double valve à des amortisseurs légers en aluminium. Ensemble, ces technologies offrent aux constructeurs une gamme plus étendue de solutions de suspension adaptées à des architectures de véhicules spécifiques, à des objectifs de performance précis et à différentes caractéristiques de conduite.

Développée et fabriquée par Monroe Ride Solutions, une unité opérationnelle du fournisseur mondial de solutions de mobilité Tenneco, cette nouvelle variante Monroe Intelligent Suspension CVSA2 permet aux FEO de proposer des caractéristiques de conduite particulièrement raffinées et différenciées dans un large éventail de conditions d’utilisation. La technologie convient à de nombreux types de véhicules, notamment les grands SUV électriques à batterie, les véhicules tout-terrain et les véhicules de luxe.

« Monroe Ride Solutions continue d’élargir son portefeuille de suspensions intelligentes afin d’aider les FEO à offrir le niveau de confort, de maîtrise et de différenciation haut de gamme qu’attendent aujourd’hui les conducteurs », a déclaré John Kinnick, vice-président et directeur général de Monroe Ride Solutions. « Cette nouvelle variante CVSA2 associe une technologie avancée à double valve à la flexibilité nécessaire pour répondre à un large éventail d’applications automobiles, permettant ainsi aux constructeurs de créer des expériences de conduite plus raffinées et inspirant davantage confiance. »

Cette nouvelle variante améliore le confort et la tenue de route en contrôlant indépendamment, en temps réel, les caractéristiques d’amortissement en détente (rebound) et en compression de chacun des quatre amortisseurs semi-actifs du véhicule, sur la base des commandes du conducteur ainsi que des données provenant des accéléromètres et des mesures de déplacement de la caisse. En outre, le système contribue à offrir une sensation de conduite plus maîtrisée et rassurante, notamment lors de manœuvres brusques.

Les nouveaux amortisseurs à tube en acier Monroe Intelligent Suspension CVSA2 sont fabriqués dans les installations de Monroe Ride Solutions à Ermua, en Espagne, et à Changzhou, en Chine.

Le portefeuille Monroe Intelligent Suspension comprend CVSAe, la nouvelle variante CVSA2 à tube en acier, CVSA2 Performance, équipée d’amortisseurs légers en aluminium, et Kinetic®, qui assure un contrôle hydraulique couplé du roulis et du tangage.

Pour en savoir plus sur l’ensemble du portefeuille de technologies Monroe Ride Solutions, y compris les suspensions électroniques Monroe Intelligent Suspension et les suspensions passives Monroe OE Solutions, cliquez ici.

À propos de Tenneco

Tenneco est un leader mondial de la conception, fabrication et commercialisation de produits automobiles destinés aux équipementiers et au marché des pièces de rechange. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Champion® Ignition, Tenneco contribue à l’avancement de la mobilité mondiale en proposant des solutions technologiques dans de nombreux secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com.

CONTACT :

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

Sesposito@driv.com