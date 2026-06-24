Alternative Lending in Japan to Hit $53.67 Billion by 2029: Key Drivers, Trends, and Projections

Dublin, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Japan Alternative Lending Market Size & Forecast by Value and Volume Across 100+ KPIs by Type of Lending, End-User Segments, Loan Purpose, Finance Models, Distribution Channels, and Payment Instruments - Databook Q1 2026 Update" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.





The alternative lending market in Japan is on a trajectory to grow annually at 13%, reaching an estimated US$35.74 billion by 2026. From 2020 to 2025, the market experienced a robust 14.1% CAGR, with this momentum expected to maintain a 14.5% CAGR from 2026 to 2029. By 2029, projections indicate market expansion from US$31.64 billion in 2025 to approximately US$53.67 billion.

Key Trends & Drivers

1. Evolution of the "pay later" model

Japan's "pay later" feature is integrating into payment apps and card ecosystems, allowing post-purchase installment options. PayPay Card's "Pay in Installments Later" exemplifies embedding installment choices into the PayPay app.

Propositions like BNPL are establishing distinct post-pay rails across consumer platforms. Payment surfaces have major providers placing credit as an option within high-frequency transactions.

Competition centers on control over post-purchase conversion and integration; credit is being increasingly oriented towards payment operation alignment.

2. Aligning BNPL models with regulatory frameworks

Japan treats BNPL through existing regulatory frameworks, specifically the Installment Sales Act, focusing on payment/intermediation structures and tenor.

Expectations include reinforced governance on disclosures, complaint handling, and credit screening as BNPL scales in digital channels.

3. Embedding SME finance within integrated systems

SME finance is being embedded into software managing accounts and cash flow, exemplified by Money Forward's services, positioning these as treasury tools.

MUFG and freee are collaborating to intertwine data aggregation platforms with loan distribution, streamlining credit models.

As timing gaps persist in cash flows, platforms are easing eligibility and repayment aligning through data readiness.

Competitive Landscape

Regulatory developments, including the 2025 Act Partially Amending the Payment Services Act, emphasize regulated distribution for embedded credit. Anticipate a consolidation favoring compliance, tightening underwriting standards, and fostering bank platform structure integrations.

Current Market Status

The market is competitive but seeing consolidation around significant payment and commerce ecosystems, driven notably by BNPL and SME receivable finance.

Key Players

Consumer Credit: PayPay Card is innovating with in-app installment conversion.

PayPay Card is innovating with in-app installment conversion. Marketplace Credit: Mercari/Merpay utilizes its platform efficiently for BNPL distribution.

Mercari/Merpay utilizes its platform efficiently for BNPL distribution. SME Finance: Money Forward and partners enable receivables-focused finance integration.

Recent Developments

Launches: PayPay Card expanded installment features, intensifying post-purchase competitive moves.

PayPay Card expanded installment features, intensifying post-purchase competitive moves. Partnerships: MUFG and freee collaborate on data and lending platform integration.

MUFG and freee collaborate on data and lending platform integration. M&A Activity: Acquisition activity in BNPL remains minimal, leaning towards strategic partnerships.

This report delivers a comprehensive, data-focused analysis of Japan's alternative lending sector, comprising more than 100 key performance indicators such as loan disbursement values, volumes, and penetration rates. It provides segmented insights across lending types, end-user categories, finance models, and demographics, essential for understanding market size, structure, and risk dynamics. Utilizing industry best practices, this research offers an unbiased examination supplemented by a proprietary analytics platform, delivering actionable insights into emerging opportunities.

Report Scope

Macroeconomic Overview: Key economic indicators include GDP, population, and unemployment rates.

Key economic indicators include GDP, population, and unemployment rates. Operational Readiness: Factors like smartphone penetration and digital wallet usage define infrastructure readiness.

Factors like smartphone penetration and digital wallet usage define infrastructure readiness. Lending Growth Dynamics: Detailed analysis of disbursement values, volumes, and average loan sizes are included for understanding market trends.

Detailed analysis of disbursement values, volumes, and average loan sizes are included for understanding market trends. Lending Market Segmentation: Insights into bank-based vs. alternative lending, distributing channels, and end-user segments.

Through its data-centric, easy-to-analyze format, this report's Databook aids stakeholders across banking, fintech, and investment sectors in strategic decision-making and positioning within Japan's alternative lending landscape.

Key Attributes:

Report Attribute Details No. of Pages 200 Forecast Period 2026 - 2029 Estimated Market Value (USD) in 2026 $35.74 Billion Forecasted Market Value (USD) by 2029 $53.67 Billion Compound Annual Growth Rate 14.5% Regions Covered Japan





Key Topics Covered:



1. About this Report

1.1. Summary

1.2. Methodology

1.3. Definition

1.4. Disclaimer



2. Japan Economic Indicators

2.1. Japan Gross Domestic Product at Current Prices, 2020-2029

2.2. Japan Economic Indicator by Population, 2020-2025

2.3. Japan Unemployment Rate, 2025



3. Japan Broader Market Enablers & Digital Infrastructure

3.1. Smartphone and Internet Connectivity / Broadband Penetration, 2025

3.2. Real-time Payments, Digital Wallet Adoption, and E-commerce Penetration Rate, 2025



4. Japan Overall Lending Industry Attractiveness

4.1. Japan Overall Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

4.2. Japan Overall Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

4.3. Japan Overall Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



5. Japan Overall Lending Market Size and Forecast by Type of Lending

5.1. Japan Overall Lending Market Share by Type of Lending, 2025

5.2. Overall Lending by Alternative Lending

5.2.1. Alternative Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

5.2.2. Alternative Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

5.2.3. Alternative Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

5.3. Overall Lending by Bank-based / NBFC Lending

5.3.1. Bank-based / NBFC Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

5.3.2. Bank-based / NBFC Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

5.3.3. Bank-based / NBFC Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



6. Japan Overall Lending Market Size and Forecast by End-User

6.1. Japan Overall Lending Market Share by End-User, 2025

6.2. Japan End User of Overall Lending by Retail Lending

6.2.1. Retail Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

6.2.2. Retail Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

6.2.3. Retail Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

6.3. Japan End User of Overall Lending by SME / MSME Lending

6.3.1. SME / MSME Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

6.3.2. SME / MSME Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

6.3.3. SME / MSME Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



7. Japan Retail Lending Market Size and Forecast by Loan Purpose / Use Case

7.1. Japan Retail Lending Market Share by Loan Purpose / Use Case, 2025

7.2. Japan Retail Lending by Housing / Mortgage Loans

7.2.1. Housing / Mortgage Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

7.2.2. Housing / Mortgage Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

7.2.3. Housing / Mortgage Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

7.3. Japan Retail Lending by Auto Loans

7.3.1. Auto Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

7.3.2. Auto Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

7.3.3. Auto Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

7.4. Japan Retail Lending by Education Loans

7.4.1. Education Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

7.4.2. Education Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

7.4.3. Education Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

7.5. Japan Retail Lending by Personal Loans

7.5.1. Personal Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

7.5.2. Personal Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

7.5.3. Personal Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

7.6. Japan Retail Lending by Others

7.6.1. Others - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

7.6.2. Others - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

7.6.3. Others - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



8. Japan SME/MSME Lending Market Size and Forecast by Loan Purpose / Use Case

8.1. Japan SME/MSME Lending Market Share by Loan Purpose / Use Case, 2025

8.2. Japan SME/MSME Lending by Working Capital Loans

8.2.1. Working Capital Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

8.2.2. Working Capital Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

8.2.3. Working Capital Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

8.3. Japan SME/MSME Lending by Expansion Loans

8.3.1. Expansion Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

8.3.2. Expansion Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

8.3.3. Expansion Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

8.4. Japan SME/MSME Lending by Equipment / Machinery Loans

8.4.1. Equipment / Machinery Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

8.4.2. Equipment / Machinery Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

8.4.3. Equipment / Machinery Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

8.5. Japan SME/MSME Lending by Invoice Financing / Factoring

8.5.1. Invoice Financing / Factoring - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

8.5.2. Invoice Financing / Factoring - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

8.5.3. Invoice Financing / Factoring - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

8.6. Japan SME/MSME Lending by Trade Finance (Import/Export)

8.6.1. Trade Finance - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

8.6.2. Trade Finance - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

8.6.3. Trade Finance - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

8.7. Japan SME/MSME Lending by Real Estate / Commercial Property Loans

8.7.1. Real Estate / Commercial Property Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

8.7.2. Real Estate / Commercial Property Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

8.7.3. Real Estate / Commercial Property Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

8.8. Japan SME/MSME Lending by Others

8.8.1. Others - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

8.8.2. Others - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

8.8.3. Others - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



9. Japan Overall Lending Market Size and Forecast by Distribution Channel

9.1. Japan Overall Lending Market Share by Distribution Channel, 2025

9.2. Branch / Physical - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

9.3. Direct Digital Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

9.4. Agent / Broker Channel - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029



10. Japan Alternative Lending Industry Attractiveness

10.1. Japan Alternative Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

10.2. Japan Alternative Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

10.3. Japan Alternative Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



11. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by End-User

11.1. Japan Alternative Lending Market Share by End-User, 2025

11.2. Japan End User of Alternative Lending by Consumer Lending

11.2.1. Consumer Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

11.2.2. Consumer Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

11.2.3. Consumer Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

11.3. Japan End User of Alternative Lending by SME / MSME Lending

11.3.1. SME / MSME Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

11.3.2. SME / MSME Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

11.3.3. SME / MSME Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



12. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by Finance Models

12.1. Japan Alternative Lending Market Share by Finance Models, 2025

12.2. Japan Alternative Lending by P2P Marketplace

12.2.1. P2P Marketplace - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

12.2.2. P2P Marketplace - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

12.2.3. P2P Marketplace - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

12.3. Japan Alternative Lending by Balance Sheet Lending

12.3.1. Balance Sheet Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

12.3.2. Balance Sheet Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

12.3.3. Balance Sheet Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

12.4. Japan Alternative Lending by Invoice Trading

12.4.1. Invoice Trading - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

12.4.2. Invoice Trading - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

12.4.3. Invoice Trading - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

12.5. Japan Alternative Lending by Real Estate Crowdfunding

12.5.1. Real Estate Crowdfunding - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

12.5.2. Real Estate Crowdfunding - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

12.5.3. Real Estate Crowdfunding - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

12.6. Japan Alternative Lending by Other Models

12.6.1. Other Models - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

12.6.2. Other Models - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

12.6.3. Other Models - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



13. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by Finance Models and End-User Segments

13.1. Japan Alternative Lending Market Share by Finance Models and End-User Segments, 2025

13.2. Japan Alternative Lending by P2P Marketplace - Consumer Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

13.3. Japan Alternative Lending by P2P Marketplace - SME/MSME Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

13.4. Japan Alternative Lending by P2P Marketplace - Property Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

13.5. Japan Alternative Lending by Balance Sheet - Consumer Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

13.6. Japan Alternative Lending by Balance Sheet - SME/MSME Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

13.7. Japan Alternative Lending by Balance Sheet - Property Lending - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029



14. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by Loan Purpose / Use Case - Retail (Consumer Lending)

14.1. Japan Alternative Lending Market Share by Retail Loan Purpose / Use Case, 2025

14.2. Japan Alternative Lending by Personal Loans - Retail (Consumer Lending)

14.2.1. Personal Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

14.2.2. Personal Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

14.2.3. Personal Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

14.3. Japan Alternative Lending by Payroll Advance - Retail (Consumer Lending)

14.3.1. Payroll Advance - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

14.3.2. Payroll Advance - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

14.3.3. Payroll Advance - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

14.4. Japan Alternative Lending by Home Improvement - Retail (Consumer Lending)

14.4.1. Home Improvement - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

14.4.2. Home Improvement - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

14.4.3. Home Improvement - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

14.5. Japan Alternative Lending by Education/Student Loans - Retail (Consumer Lending)

14.5.1. Education/Student Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

14.5.2. Education/Student Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

14.5.3. Education/Student Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

14.6. Japan Alternative Lending by Point of Sale Credit - Retail (Consumer Lending)

14.6.1. Point of Sale Credit - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

14.6.2. Point of Sale Credit - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

14.6.3. Point of Sale Credit - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

14.7. Japan Alternative Lending by Auto Loans - Retail (Consumer Lending)

14.7.1. Auto Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

14.7.2. Auto Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

14.7.3. Auto Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

14.8. Japan Alternative Lending by Medical Loans - Retail (Consumer Lending)

14.8.1. Medical Loans - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

14.8.2. Medical Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

14.8.3. Medical Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

14.9. Japan Alternative Lending by Others - Retail (Consumer Lending)

14.9.1. Others - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

14.9.2. Others - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

14.9.3. Others - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



15. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by Loan Purpose / Use Case - SME/MSME (SME/MSME Lending)

15.1. Japan Alternative Lending Market Share by SME/MSME Loan Purpose / Use Case, 2025

15.2. Japan Alternative Lending by Lines of Credit - SME/MSME (SME/MSME Lending)

15.2.1. Lines of Credit - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

15.2.2. Lines of Credit - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

15.2.3. Lines of Credit - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

15.3. Japan Alternative Lending by Merchant Cash Advance - SME/MSME (SME/MSME Lending)

15.3.1. Merchant Cash Advance - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

15.3.2. Merchant Cash Advance - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

15.3.3. Merchant Cash Advance - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

15.4. Japan Alternative Lending by Invoice Factoring - SME/MSME (SME/MSME Lending)

15.4.1. Invoice Factoring - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

15.4.2. Invoice Factoring - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

15.4.3. Invoice Factoring - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

15.5. Japan Alternative Lending by Revenue Financing - SME/MSME (SME/MSME Lending)

15.5.1. Revenue Financing - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

15.5.2. Revenue Financing - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

15.5.3. Revenue Financing - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029

15.6. Japan Alternative Lending by Others - SME/MSME (SME/MSME Lending)

15.6.1. Others - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

15.6.2. Others - Loan Disbursement Volume Dynamics, 2020-2029

15.6.3. Others - Average Loan Ticket Size Dynamics, 2020-2029



16. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by Payment Instrument

16.1. Japan Alternative Lending Market Share by Payment Instrument, 2025

16.2. Japan Payment Instrument of Alternative Lending by Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

16.3. Japan Payment Instrument of Alternative Lending by Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

16.4. Japan Payment Instrument of Alternative Lending by E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

16.5. Japan Payment Instrument of Alternative Lending by Other - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029



17. Japan Alternative Lending by Finance Models across Payment Instruments

17.1. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by P2P Marketplace across Payment Instruments, 2025

17.1.1. Japan Alternative Lending Market Share by P2P Marketplace across Payment Instruments, 2025

17.1.2. P2P Marketplace across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.1.3. P2P Marketplace across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.1.4. P2P Marketplace across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.1.5. P2P Marketplace across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.2. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by Balance Sheet across Payment Instruments

17.2.1. Japan Alternative Lending Market Share by Balance Sheet across Payment Instruments, 2025

17.2.2. Balance Sheet across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.2.3. Balance Sheet across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.2.4. Balance Sheet across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.2.5. Balance Sheet across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.3. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by Invoice Trading across Payment Instruments

17.3.1. Japan Alternative Lending Market Share by Invoice Trading across Payment Instruments, 2025

17.3.2. Invoice Trading across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.3.3. Invoice Trading across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.3.4. Invoice Trading across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.3.5. Invoice Trading across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.4. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by Real Estate Crowdfunding across Payment Instruments

17.4.1. Japan Alternative Lending Market Share by Real Estate Crowdfunding across Payment Instruments, 2025

17.4.2. Real Estate Crowdfunding across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.4.3. Real Estate Crowdfunding across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.4.4. Real Estate Crowdfunding across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.4.5. Real Estate Crowdfunding across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.5. Japan Alternative Lending Market Size and Forecast by Other Finance Models across Payment Instruments

17.5.1. Japan Alternative Lending Market Share by Other Finance Models and Loan Disbursement Payment Instruments, 2025

17.5.2. Other Finance Models across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.5.3. Other Finance Models across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.5.4. Other Finance Models across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029

17.5.5. Other Finance Models across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics, 2020-2029



18. Japan Alternative Lending Analysis by Consumer Demographics & Behavior

18.1. Japan Alternative Lending by Age Group, 2025

18.2. Japan Alternative Lending by Income Level, 2025

18.3. Japan Alternative Lending by Gender, 2025

18.4. Japan Alternative Lending - Delinquency Rate 30 Days / 90 Days, 2025



19. Further Reading

19.1. About the Publisher

19.2. Related Research



List of Tables

Table 1: Japan Gross Domestic Product at Current Prices, (US$ Million), 2020-2029

Table 2: Japan Economic Indicator by Population, (Million), 2020-2025

Table 3: Japan Overall Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 4: Japan Overall Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 5: Japan Overall Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 6: Alternative Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 7: Alternative Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 8: Alternative Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 9: Bank-based / NBFC Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 10: Bank-based / NBFC Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 11: Bank-based / NBFC Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 12: Retail Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 13: Retail Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 14: Retail Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 15: SME / MSME Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 16: SME / MSME Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 17: SME / MSME Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 18: Housing / Mortgage Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 19: Housing / Mortgage Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 20: Housing / Mortgage Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 21: Auto Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 22: Auto Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 23: Auto Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 24: Education Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 25: Education Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 26: Education Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 27: Personal Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 28: Personal Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 29: Personal Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 30: Others - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 31: Others - Loan Disbursement Volume Dynamics (Million), 2020-2029

Table 32: Others - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 33: Working Capital Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 34: Working Capital Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 35: Working Capital Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 36: Expansion Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 37: Expansion Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 38: Expansion Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 39: Equipment / Machinery Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 40: Equipment / Machinery Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 41: Equipment / Machinery Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 42: Invoice Financing / Factoring - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 43: Invoice Financing / Factoring - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 44: Invoice Financing / Factoring - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 45: Trade Finance - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 46: Trade Finance - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 47: Trade Finance - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 48: Real Estate / Commercial Property Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 49: Real Estate / Commercial Property Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 50: Real Estate / Commercial Property Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 51: Others - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 52: Others - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 53: Others - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 54: Branch / Physical - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 55: Direct Digital Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 56: Agent / Broker Channel - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 57: Japan Alternative Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 58: Japan Alternative Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 59: Japan Alternative Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 60: Consumer Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 61: Consumer Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 62: Consumer Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 63: SME / MSME Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 64: SME / MSME Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 65: SME / MSME Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 66: P2P Marketplace - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 67: P2P Marketplace - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 68: P2P Marketplace - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 69: Balance Sheet Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 70: Balance Sheet Lending - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 71: Balance Sheet Lending - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 72: Invoice Trading - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 73: Invoice Trading - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 74: Invoice Trading - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 75: Real Estate Crowdfunding - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 76: Real Estate Crowdfunding - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 77: Real Estate Crowdfunding - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 78: Other Models - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 79: Other Models - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 80: Other Models - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 81: Japan Alternative Lending by P2P Marketplace - Consumer Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 82: Japan Alternative Lending by P2P Marketplace - SME/MSME Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 83: Japan Alternative Lending by P2P Marketplace - Property Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 84: Japan Alternative Lending by Balance Sheet - Consumer Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 85: Japan Alternative Lending by Balance Sheet - SME/MSME Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 86: Japan Alternative Lending by Balance Sheet - Property Lending - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 87: Personal Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 88: Personal Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 89: Personal Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 90: Payroll Advance - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 91: Payroll Advance - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 92: Payroll Advance - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 93: Home Improvement - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 94: Home Improvement - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 95: Home Improvement - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 96: Education/Student Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 97: Education/Student Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 98: Education/Student Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 99: Point of Sale Credit - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 100: Point of Sale Credit - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 101: Point of Sale Credit - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 102: Auto Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 103: Auto Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 104: Auto Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 105: Medical Loans - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 106: Medical Loans - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 107: Medical Loans - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 108: Others - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 109: Others - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 110: Others - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 111: Lines of Credit - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 112: Lines of Credit - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 113: Lines of Credit - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 114: Merchant Cash Advance - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 115: Merchant Cash Advance - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 116: Merchant Cash Advance - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 117: Invoice Factoring - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 118: Invoice Factoring - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 119: Invoice Factoring - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 120: Revenue Financing - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 121: Revenue Financing - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 122: Revenue Financing - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 123: Others - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 124: Others - Loan Disbursement Volume Dynamics (Thousands), 2020-2029

Table 125: Others - Average Loan Ticket Size Dynamics (US$), 2020-2029

Table 126: Japan Payment Instrument of Alternative Lending by Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 127: Japan Payment Instrument of Alternative Lending by Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 128: Japan Payment Instrument of Alternative Lending by E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 129: Japan Payment Instrument of Alternative Lending by Other - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 130: P2P Marketplace across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 131: P2P Marketplace across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 132: P2P Marketplace across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 133: P2P Marketplace across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 134: Balance Sheet across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 135: Balance Sheet across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 136: Balance Sheet across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 137: Balance Sheet across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 138: Invoice Trading across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 139: Invoice Trading across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 140: Invoice Trading across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 141: Invoice Trading across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 142: Real Estate Crowdfunding across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 143: Real Estate Crowdfunding across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 144: Real Estate Crowdfunding across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 145: Real Estate Crowdfunding across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 146: Other Finance Models across Credit Transfer - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 147: Other Finance Models across Debit Card - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 148: Other Models across E-Money - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029

Table 149: Other Finance Models across Other Payment Instrument - Loan Disbursement Value Dynamics (US$ Million), 2020-2029



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