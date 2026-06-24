Bunzl Produits d’entretien et d’hygiène obtient le statut Diamant de l’OECM

BURLINGTON, Ontario, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est fière d’annoncer que sa division Produits d’entretien et d’hygiène a obtenu le statut Diamant, le plus haut niveau de reconnaissance du programme de reconnaissance des fournisseurs 2025 de l’Ontario Education Collaborative Marketplace (OECM).





Cette distinction met en valeur les partenaires fournisseurs qui offrent un service exceptionnel, font preuve d’innovation et créent une valeur durable pour les clients de l’OECM. La reconnaissance obtenue par Bunzl Produits d’entretien et d’hygiène en 2025 représente une étape importante dans un historique de performance soutenue sur plusieurs années au sein du programme. Partenaire fournisseur de confiance de l’OECM depuis 2013, cette reconnaissance vient confirmer l’engagement de longue datede Bunzl à offrir une valeur durable, l’excellence du service et à bâtir des partenariats solides avec le secteur public.

Cet honneur prestigieux souligne la performance exceptionnelle de Bunzl Canada selon les cinq critères d’évaluation, soit l’excellence client, la croissance des affaires, l’alignement stratégique, les dépenses et les économies, ainsi que la conformité. Le statut Diamant est attribué aux fournisseurs qui démontrent une performance constante et mesurable, ainsi qu’un engagement marqué à créer de la valeur pour les clients du secteur de l’éducation, du secteur municipal et du secteur parapublic en Ontario.

« L’obtention du statut Diamant est une grande fierté pour toute notre équipe », affirme Brock Tully, vice-président principal, Produits d’entretien et d’hygiène chez Bunzl. « Dans un contexte où les conseils scolaires doivent composer avec des pressions budgétaires et une complexité opérationnelle, nous demeurons engagés à les aider à gagner en efficacité tout en maintenant les plus hautes normes de qualité, de conformité et de durabilité. »

Le travail de Bunzl Produits d’entretien et d’hygiène avec ses partenaires du milieu de l’éducation, en Ontario comme ailleurs au Canada, a permis de développer une expertise et des connaissances solides qui contribuent à renforcer le marché de l’OECM. Grâce à ce partenariat, Bunzl collabore avec les conseils scolaires et les institutions pour concevoir et déployer des programmes efficaces d’entretien et d’hygiène, offrir de la formation pratique et soutenir la conformité aux exigences évolutives en matière de santé et de sécurité.

« Nous mettons tout en œuvre pour être un partenaire innovant et engagé auprès de nos clients du secteur de l’éducation, en les aidant à atteindre leurs objectifs de durabilité et leurs objectifs opérationnels grâce à notre approche unique et personnalisée ConfidentClean® », souligne Cameron Morris, directeur des ventes, Produits d’entretien et d’hygiène chez Bunzl. « Nous sommes très fiers de recevoir cette reconnaissance spéciale de l’OECM. »

En combinant une portée nationale et une expertise locale, Bunzl Produits d’entretien et d’hygiène aide ses clients du secteur de l’éducation à maintenir des installations propres, sécuritaires et efficaces pour les élèves, le personnel et les visiteurs. L’approche de l’entreprise repose sur une gouvernance rigoureuse des fournisseurs, des pratiques de conformité solides et un service axé sur les besoins des clients. Grâce à des outils tels que des rapports détaillés sur la conformité des contrats, le suivi des indicateurs de durabilité, un calculateur innovant d’empreinte carbone et des mécanismes de suivi de performance, Bunzl assure transparence, responsabilisation et amélioration continue pour ses clients.

« En tant que partenaire de confiance en fournitures et en équipements d’entretien, Bunzl Produits d’entretien et d’hygiène est reconnue pour aller bien au-delà des attentes afin d’accompagner ses clients dans leurs décisions d’approvisionnement et leurs projets d’envergure », explique Margo Hunnisett, vice-présidente, marketing et communications chez Bunzl Canada. « Pensons notamment à l’intégration de systèmes de dilution, aux remplacements à grande échelle de distributeurs de papier essuie-mains et de papier hygiénique, aux déploiements nationaux de gammes d’équipements et aux programmes de durabilité. »

Bunzl est reconnaissante d’être reconnue comme fournisseur de niveau Diamant et de pouvoir poursuivre son engagement auprès des 72 conseils scolaires, 24 collèges, 20 universités et plus de 1 500 organisations du secteur public desservies par l’OECM.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et des équipements d’entretien et d’hygiène, des solutions d’emballage alimentaire et de vente au détail, ainsi que des produits de sécurité et des fournitures industrielles permettant à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de manière optimale, chaque jour. L’entreprise offre à ses clients les avantages d’un approvisionnement mondial, de l’innovation produit et d’une portée nationale, combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie par catégorie. Bunzl Canada inc. est une société exploitante de Bunzl plc (BNZL.L), une entreprise du FTSE 100 inscrite à la Bourse de Londres dans le secteur des services de soutien.

Demandes des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, marketing et communications

Bunzl Canada inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

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