TISSIUM sécurise 60 millions d'euros pour soutenir ses activités commerciales, cliniques et l'expansion de sa plateforme

Financement de Série D2 de 30 millions d'euros avec la participation d'investisseurs internationaux de premier plan, nouveaux et historiques

Mise en place d’une facilité de financement pouvant atteindre 30 millions d’euros auprès de la Banque Européenne d’Investissement

Paris, France, Cambridge, États-Unis, le 24 juin 2026 – TISSIUM, société de medtech spécialisée dans le développement de polymères programmables biomorphiques pour la reconstruction des tissus, annonce aujourd’hui un financement global de 60 millions d’euros combinant un financement de Série D2 en fonds propres de 30 millions d’euros déjà réalisé et une facilité de financement d’un montant maximum de 30 millions d’euros accordée par la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Ce financement fait suite à une phase de transformation pour TISSIUM, marquée par l'autorisation de mise sur le marché délivrée par la FDA pour COAPTIUM® CONNECT, le premier produit commercial de la société, son entrée sur le marché américain et les progrès continus de son portefeuille de produits répondant à des besoins non satisfaits dans les domaines de la réparation atraumatique des nerfs périphériques, de la réparation atraumatique des hernies et de la chirurgie cardiovasculaire.

Le financement de Série D2 de 30 millions d'euros a été finalisé à la fin de l’année 2025 avec une large participation d'investisseurs internationaux de premier plan, nouveaux et existants, y compris aux États-Unis. Cette opération renforce encore d’avantage l’actionnariat de TISSIUM et lui apporte les ressources nécessaires pour soutenir ses activités commerciales et cliniques, ainsi que le développement de son portefeuille de produits et l'expansion de sa plateforme.

En outre, TISSIUM a obtenu auprès de la Banque Européenne d’Investissement une facilité de financement pouvant atteindre 30 M€, en cohérence avec les objectifs du programme InvestEU, qui vise à soutenir la recherche, l’innovation et le développement de technologies de santé transformatrices européennes. Cette facilité est structurée en trois tranches de 10 millions d’euros, conditionnées à l’atteinte de jalons commerciaux, cliniques et financiers, et combine des mécanismes de financement dilutif et de dette venture. TISSIUM prévoit de tirer sur la première tranche de 10 millions d’euros d’ici la fin du mois de juin 2026.

Ce financement global confère à TISSIUM une flexibilité stratégique significative pour accompagner le déploiement commercial de COAPTIUM® CONNECT aux États-Unis, poursuivre le développement clinique de plusieurs programmes dans différentes indications chirurgicales et continuer à enrichir sa plateforme propriétaire de polymères biomorphiques.

Christophe Bancel, Directeur Général et cofondateur de TISSIUM, a déclaré : « Ce financement marque une étape importante dans l’évolution de TISSIUM. Suite à l’autorisation de mise sur le marché de COAPTIUM® CONNECT par la FDA, nous mettons désormais en œuvre notre transition vers une société de Medtech à vocation commerciale tout en poursuivant le développement d’un portefeuille de produits différenciés reposant sur notre plateforme unique de polymères biomorphiques.

Le soutien apporté à la fois par des investisseurs internationaux de premier plan et par la Banque Européenne d’Investissement témoigne de la confiance accordée à notre technologie, à notre stratégie et à notre capacité à apporter des innovations significatives aux patients. Ce financement nous apporte les ressources financières et la flexibilité stratégique nécessaires pour accélérer notre développement commercial tout en continuant à investir dans la croissance future de notre plateforme. »

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À propos de TISSIUM

TISSIUM est une entreprise de MedTech au stade commercial, implantée à Paris (France) et à Cambridge (États-Unis), et disposant d’un site de fabrication à Roncq (France). La Société est à l’origine d’une plateforme exclusive de polymères élastomères entièrement biosynthétiques, biomorphiques et programmables, conçus pour répondre à des besoins critiques non satisfaits dans les domaines de la réparation et de la reconstruction atraumatiques des tissus.

Le portefeuille diversifié de TISSIUM comprend un produit commercialisé et six produits en cours de développement dans trois domaines clés : la réparation atraumatique des nerfs périphériques, la réparation atraumatique des hernies et le soutien de lignes de suture en chirurgie cardiovasculaire. Chaque solution est conçue pour optimiser la réparation des tissus grâce à des procédures contrôlées, associées à des dispositifs d’administration et d’activation spécialisés, afin de maximiser les performances et la facilité d’utilisation de ses produits.

Fondée en 2013, TISSIUM s'appuie sur des recherches de pointe et une propriété intellectuelle issues des laboratoires du professeur Robert Langer (MIT) et du professeur Jeffrey M. Karp (Brigham and Women’s Hospital).

TISSIUM fait partie de la promotion 2026 du French Tech Next40 après six années consécutives au sein du French Tech 120.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.TISSIUM.com et suivez-nous sur LinkedIn : TISSIUM.

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Contacts

Relations investisseurs

Romain Attard – Directeur financier

rattard@tissium.com

Relations publiques

tissium@yourstorypr.com

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