La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026

TORONTO, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Résultat dilué ajusté par action de 0,72 $ pour le trimestre

Flux de trésorerie disponibles de 36,4 millions $ pour le trimestre, soit une hausse de 52 % par rapport au deuxième trimestre de 2025

Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions de 74,7 milliards $, soit une hausse de 40 % par rapport au deuxième trimestre de 2025

Dividende trimestriel par action de 0,135 $



La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2026.

AGF a déclaré un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions1 totalisant 74,7 milliards $, par rapport à 60,5 milliards $ au 28 février 2026 et à 53,5 milliards $ au 31 mai 2025. AGF a généré des flux de trésorerie disponibles de 36,4 millions $ au cours du trimestre, soit une hausse de 52 % par rapport au deuxième trimestre de 2025.

« Le deuxième trimestre illustre la nature de notre entreprise constamment appelée à se diversifier et à croître, a affirmé Judy Goldring, chef de la direction, AGF. Nos résultats robustes et notre capacité à générer des flux de trésorerie importants témoignent du dynamisme soutenu de nos activités et de notre aptitude à réaliser notre plan stratégique. »

Les ventes brutes de fonds communs de placement (« FCP ») AGF se chiffraient à 1 363 millions $ pour le deuxième trimestre de 2026, par rapport à 1 650 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 1 148 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. Les rentrées de fonds nettes du volet de détail canadien2 se chiffraient à 161,0 millions $ pour le trimestre, par rapport à 431,0 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 110,0 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025.

« En mai, nous avons annoncé un investissement supplémentaire dans la société NHC, marquant une autre étape importante de l’évolution de Partenaires Capital AGF et de notre stratégie de croissance globale. Cet investissement contribue à appuyer la diversification constante des activités, des actifs et de la clientèle d’AGF », a ajouté Mme Goldring.

1 Le total de l’actif géré représente l’actif géré et les actifs liés à des modèles des filiales d’AGF et des sociétés affiliées à AGF. Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

2 Les rentrées de fonds nettes du volet de détail canadien comprennent les ventes nettes de FCP de détail, de même que les ventes nettes de FNB et de CGD au Canada.

Faits saillants sur le plan des affaires :

En vertu des modalités de la transaction relative à NHC, AGF a converti son billet convertible en actions, et investi une somme supplémentaire de 20,6 millions $US pour porter ainsi sa participation dans NHC à 50 % au 29 mai 2026. AGF a conservé des options qui lui permettront ultérieurement d’accroître davantage sa participation.

John Porter s’est joint à Placements AGF à titre de chef des investissements. Il compte des décennies d’expérience en matière de gestion de placements et de leadership à l’échelle mondiale, et ses antécédents constituent des atouts importants pour appuyer les compétences en investissement et la stratégie de croissance à long terme de la Société.

Au cours du trimestre, AGF a lancé Capitol Signals, un bulletin distribué au moyen d’abonnement, pour partager les points de vue de Henrietta Treyz, cofondatrice et directrice, Politique économique, de Veda Partners. Le document destiné aux clients présente des analyses ponctuelles d’événements concernant les diverses politiques américaines, ainsi que leurs incidences potentielles sur les marchés mondiaux.

AGF International Advisors Company Limited, une filiale d’AGF, a une fois de plus été admise en tant que signataire du UK Stewardship Code, qui établit des pratiques exemplaires en matière de gérance de l’investissement.

Faits saillants sur le plan financier :

Le RAIIA ajusté 3 pour le trimestre terminé le 31 mai 2026 se chiffrait à 64,1 millions $, par rapport à 30,3 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 39,5 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025.

pour le trimestre terminé le 31 mai 2026 se chiffrait à 64,1 millions $, par rapport à 30,3 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 39,5 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets 3 se chiffraient à 96,7 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2026, par rapport à 92,5 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 83,8 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025.

se chiffraient à 96,7 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2026, par rapport à 92,5 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 83,8 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés 3 se chiffraient à 62,6 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2026, par rapport à 65,0 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 59,5 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. Ces frais ajustés ont diminué en regard du trimestre précédent, surtout en raison d’une réduction de l’aide gouvernementale, et ont augmenté par rapport au deuxième trimestre de 2025, sous l’effet d’une augmentation des charges de rémunération fondée sur le rendement.

se chiffraient à 62,6 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2026, par rapport à 65,0 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 59,5 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. Ces frais ajustés ont diminué en regard du trimestre précédent, surtout en raison d’une réduction de l’aide gouvernementale, et ont augmenté par rapport au deuxième trimestre de 2025, sous l’effet d’une augmentation des charges de rémunération fondée sur le rendement. Le RAIIA ajusté 3 de Partenaires Capital AGF pour le trimestre terminé le 31 mai 2026 se chiffrait à 21,5 millions $, par rapport à -3,8 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 10,0 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. L’augmentation par rapport au trimestre précédent est principalement attribuable à un accroissement du revenu tiré de placements à long terme, de même qu’à un gain de 14,7 millions $ comptabilisé à la suite de la transaction relative à NHC.

de Partenaires Capital AGF pour le trimestre terminé le 31 mai 2026 se chiffrait à 21,5 millions $, par rapport à -3,8 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 10,0 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. L’augmentation par rapport au trimestre précédent est principalement attribuable à un accroissement du revenu tiré de placements à long terme, de même qu’à un gain de 14,7 millions $ comptabilisé à la suite de la transaction relative à NHC. Le RAIIA ajusté 3 pour le trimestre terminé le 31 mai 2026, abstraction faite de Partenaires Capital AGF, se chiffrait à 42,6 millions $, par rapport à 34,1 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 29,5 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025.

pour le trimestre terminé le 31 mai 2026, abstraction faite de Partenaires Capital AGF, se chiffrait à 42,6 millions $, par rapport à 34,1 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 29,5 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025. Le revenu net ajusté attribuable aux actionnaires 3 s’élevait à 46,9 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,72 $) pour le trimestre terminé le 31 mai 2026, par rapport à 19,7 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,30 $) pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 26,0 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,39 $) pour le deuxième trimestre de 2025.

s’élevait à 46,9 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,72 $) pour le trimestre terminé le 31 mai 2026, par rapport à 19,7 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,30 $) pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 26,0 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,39 $) pour le deuxième trimestre de 2025. Les flux de trésorerie disponibles3 s’établissaient à 36,4 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2026, par rapport à 36,0 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026 et à 24,0 millions $ pour le deuxième trimestre de 2025.





Trimestres terminés les Semestres terminés les 31 mai 28 février 31 mai 31 mai 31 mai (en millions $CAN, sauf les montants par action) 2026 2026 2025 2026 2025 Revenu Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration $ 135,8 $ 131,0 $ 119,5 $ 266,8 $ 242,3 Commissions de suivi et frais de conseils en placement (39,1 ) (38,5 ) (35,7 ) (77,6 ) (73,3 ) Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets3 $ 96,7 $ 92,5 $ 83,8 $ 189,2 $ 169,0 Frais de souscription reportés 0,8 0,9 1,0 1,7 2,2 Revenu ajusté de Partenaires Capital AGF3 26,6 0,8 14,6 27,4 38,2 Autres revenus3 2,6 1,1 (0,4 ) 3,7 1,1 Total du revenu net ajusté3 126,7 95,3 99,0 222,0 210,5 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 64,0 67,5 62,8 131,5 130,6 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés3 62,6 65,0 59,5 127,6 123,1 RAIIA3 63,0 28,3 36,2 91,3 80,4 Marge du RAIIA3 49,7 % 29,6 % 36,6 % 41,1 % 38,2 % RAIIA ajusté3 64,1 30,3 39,5 94,4 87,4 Marge du RAIIA ajusté3 50,6 % 31,8 % 39,9 % 42,5 % 41,5 % Revenu net – actionnaires de la Société 46,3 18,0 24,3 64,3 55,2 Revenu net ajusté – actionnaires de la Société3 46,9 19,7 26,0 66,6 58,1 Résultat dilué par action 0,71 0,27 0,36 0,98 0,82 Résultat dilué ajusté par action3 0,72 0,30 0,39 1,02 0,87 Flux de trésorerie disponibles3 36,4 36,0 24,0 72,4 55,6 Dividende par action 0,135 0,125 0,125 0,260 0,240



3 Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets; le revenu ajusté de Partenaires Capital AGF; le total du revenu net ajusté; les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés; le RAIIA; la marge du RAIIA; le RAIIA ajusté; la marge du RAIIA ajusté; le revenu net ajusté, le résultat dilué ajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d’une période à l’autre. Ces mesures nous permettent d’évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l’effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu’il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com.

Trimestres terminés les 31 mai 28 février 30 novembre 31 août 31 mai (en millions de $CAN) 2026 2026 2025 2025 2025 Actif géré de FCP4 $ 37 985 $ 35 817 $ 34 984 $ 32 958 $ 30 975 Actif géré de FNB et de comptes à gestion distincte5 4 823 4 492 4 136 3 487 2 771 Actif géré de comptes distincts et de comptes de sous-conseillers 6 634 5 923 7 190 6 685 6 448 Total de l’actif géré de Placements AGF 49 442 46 232 46 310 43 130 40 194 Actif géré de Patrimoine Privé AGF 9 948 9 764 9 488 9 016 8 568 Actif géré de Partenaires Capital AGF6 13 178 2 345 2 454 2 510 2 600 Total de l’actif géré $ 72 568 $ 58 341 $ 58 252 $ 54 656 $ 51 362 Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF7 2 129 2 120 2 136 2 121 2 112 Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions7 $ 74 697 $ 60 461 $ 60 388 $ 56 777 $ 53 474 Ventes nettes de FCP4 6 190 276 247 18 Rentrées de fonds nettes du volet de détail canadien2 161 431 488 309 110 Ventes nettes de FCP de détail au Canada8 6 237 282 262 65 Ventes nettes de FNB et de CGD au Canada5 155 194 206 47 45 Actif géré quotidien moyen de FCP3 35 869 35 154 34 424 32 122 29 770



4 L’actif géré de FCP comprend l’actif géré de FCP de détail et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

5 L’actif géré de FNB et de CGD comprend les actifs liés à des modèles – actifs de comptes gérés par des tiers pour lesquels AGF procure des portefeuilles modèles et touche des frais afférents, sans assumer les services de garde ou de gestion discrétionnaire des comptes sous-jacents.

6 L’actif géré de Partenaires Capital AGF représente le total de l’actif géré des gestionnaires affiliés dont Partenaires Capital AGF fait partie. Il comprend l’ensemble des actifs des gestionnaires affiliés qu’AGF consolide ou comptabilise au moyen de la méthode de mise en équivalence.

7 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

8 Les ventes nettes de FCP de détail sont calculées en tant que ventes nettes (rachats nets) de FCP, moins les ventes nettes institutionnelles non récurrentes de plus de 5 millions $ d’actifs investis dans nos FCP.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des états financiers détaillés sur le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2026, y compris le rapport de gestion, dans lequel se trouvent des énoncés sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez visiter le site Web d’AGF à www.agf.com dans la section « À propos d’AGF », sous la rubrique « Relations avec les investisseurs », et visiter le site www.sedarplus.ca.

Conférence téléphonique

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd’hui à 11 h (HE).

La webémission audio en direct et les documents d’appoint (en anglais seulement) seront disponibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/3imapmb4 (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder par téléphone en vous inscrivant ici, ou encore dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com, afin de recevoir les numéros à composer et le code d’accès unique.

La discussion et les documents d’appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant plus de 74 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires. Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Au sujet de Partenaires Capital AGF

Partenaires Capital AGF constitue la plateforme multiboutique d’activités d’AGF axée sur l’investissement non traditionnel qui offre, conjointement avec des gestionnaires affiliés, diverses stratégies dans les secteurs des actifs privés et des placements alternatifs. Les clients bénéficient de l’expertise spécialisée en investissement des gestionnaires affiliés1, alliée au soutien organisationnel et à la foule de ressources de La Société de Gestion AGF Limitée (AGF). Les gestionnaires affiliés de Partenaires Capital AGF, soit Kensington Capital Partners Limited, New Holland Capital, LLC et AGF SAF Private Credit, qui comptent en moyenne 19 ans d’expérience, gèrent un actif ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant environ 15,3 milliards $CAN* dans des placements alternatifs, pour le compte de clients institutionnels et de détail.

* Taux de change utilisé pour la conversion de l’actif géré ($US) au 31 mai 2026 (1,38).



Le terme « gestionnaire affilié » fait référence à tout partenaire, quelle que soit la structure de la relation ou l’entente établie pour le partage des revenus avec un tel partenaire. La forme que revêt la participation d’AGF dans un gestionnaire affilié, dans le cadre d’un partenariat structuré, diffère selon chaque gestionnaire affilié. La structure de la relation établie avec un gestionnaire affilié particulier, ou la part de revenu qu’AGF convient de partager peut changer. Lorsque AGF détient une participation majoritaire dans un gestionnaire affilié, nous consolidons les résultats financiers du gestionnaire affilié dans nos états financiers consolidés. Lorsque AGF ne détient pas une participation majoritaire dans un gestionnaire affilié, mais qu’elle exerce une influence considérable, le placement est comptabilisé au moyen de la méthode de mise en équivalence. Selon cette méthode, les résultats du gestionnaire affilié ne sont pas consolidés; la quote-part d’AGF (gains et pertes), déduction faite de l’amortissement et des pertes de valeur, est plutôt comptabilisée dans la quote-part de gains de coentreprises dans les états financiers intermédiaires consolidés énonçant nos résultats; l’investissement connexe est inscrit dans notre bilan financier consolidé, à titre d’investissement dans des sociétés associées et des coentreprises.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée, les analystes et les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Nick Smerek

Vice-président, Planification et analyse financières

416-865-4337, InvestorRelations@agf.com

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur La Société de Gestion AGF Limitée, notamment sur ses activités, sa stratégie et sa performance financière prévue, ainsi que sur sa situation financière. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « juger », « estimer », ou les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d’exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d’affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d’événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l’égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l’industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l’actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l’administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l’économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l’évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les effets possibles d’une guerre ou d’activités terroristes, l’apparition d’une maladie ayant des répercussions sur l’économie à l’échelle locale, nationale ou internationale, les catastrophes naturelles et les perturbations touchant les infrastructures publiques, telles que les transports, les communications, l’alimentation en électricité ou en eau potable ou tout autre événement catastrophique et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l’intégration d’acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n’est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d’autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l’exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2025.