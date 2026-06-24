RAMSAY SANTE lance le refinancement de sa dette senior

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 juin 2026

Ramsay Santé lance le refinancement de sa dette senior

Ramsay Santé annonce aujourd’hui le lancement du refinancement de sa dette senior pour un montant total de 1,75 milliards d’euros, comprenant une facilité de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) de 200 millions d’euros et un Term Loan B de 1,55 milliards d’euros (la « Transaction »).

Cette opération vise à renforcer la flexibilité financière du Groupe et à sécuriser sa structure de financement sur le long terme via (i) l’allongement des maturités de sa dette senior de 2031 à 2033 et (ii) le refinancement de l’EuroPP de 100 millions d’euros de maturité 2028 et 2029 afin de simplifier la structure de financement. Elle permettra au Groupe de renforcer sa capacité à soutenir ses ambitions à long terme.

Ramsay Health Care Limited, actionnaire majoritaire détenant 52,79% du capital de Ramsay Santé, a annoncé le 20 février 2026 son intention de procéder à une distribution en nature de l’intégralité de sa participation dans Ramsay Santé à ses propres actionnaires sous réserve de l’approbation de ses actionnaires et de l’obtention des autorisations requises. Sur la base de cette annonce et de conditions de marché favorables, Ramsay Santé initie aujourd’hui proactivement la Transaction qui vise à assurer la continuité et la stabilité du cadre de financement du Groupe, avec une clause de changement de contrôle compatible avec la distribution envisagée.

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB agissent en qualité de Global Coordinators et Joint Active bookrunners de la Transaction, ensemble avec Natixis CIB qui intervient en qualité de Joint Active Bookrunner.

La réalisation de cette opération demeure soumise aux conditions de marché.

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires avec 40 000 salariés et 10 000 praticiens au service de 13 millions de patients par an, dans nos 492 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. En tant qu’entreprise à mission, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR), Santé Mentale et Soins Primaires, en innovant constamment afin d’améliorer la santé de toutes et tous, tout en assurant un accès équitable à des soins de qualité, de la prévention au suivi.

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