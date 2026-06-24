Ressources Kobo annonce de solides résultats métallurgiques pour le projet aurifère de Kossou avec des taux moyens de récupération aurifère d’environ 97 %

Les essais de SGS ont démontré des taux de récupération aurifère globaux compris entre environ 94 % et 99 %, avec une moyenne d’environ 97 %.

Les résultats confirment que la minéralisation de Kossou se prête bien à un procédé de traitement conventionnel utilisé par plusieurs mines d’or en exploitation en Côte d’Ivoire.

Deux appareils de forage continuent de faire progresser la définition des ressources et le forage d’exploration à Kossou en vue d’une première estimation des ressources minérales prévue pour le second semestre de 2026.



QUÉBEC, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) (FWB : Q1Z) est heureuse d’annoncer les résultats positifs des essais métallurgiques menés sur son projet aurifère Kossou (« Kossou »), détenu en propriété exclusive en Côte d’Ivoire. Le programme métallurgique, réalisé par SGS Canada Inc. à son établissement de Lakefield à Lakefield en Ontario au Canada (« SGS »), a démontré de forts taux de récupération aurifère sur des échantillons prélevés dans les zones Jagger et Road Cut en utilisant un schéma de traitement conventionnel par gravité et cyanuration, avec des taux de récupération aurifère globaux compris entre environ 94 % et 99 %, avec une moyenne d’environ 97 %.

M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a déclaré : « La métallurgie est l’un des aspects techniques les plus importants de tout projet minier, car elle permet de déterminer dans quelle mesure le métal contenu peut être récupéré et peut avoir une influence importante sur les paramètres économiques futurs du projet. Alors que le forage définit la taille et la teneur d’un gisement, la performance métallurgique est essentielle pour comprendre comment cette minéralisation pourra finalement être traitée et récupérée. »

Il a ajouté : « Ces résultats sont très encourageants, car ils démontrent que la minéralisation aurifère des zones Jagger et Road Cut se prête exceptionnellement bien à un procédé conventionnel de traitement par gravité et cyanuration, une méthode de traitement largement utilisée par les mines d’or en exploitation en Côte d’Ivoire. L’atteinte de taux de récupération aurifères globaux moyens d’environ 97 %, ainsi que des cinétiques de lixiviation rapide, une faible consommation de réactifs et de très faibles teneurs dans les résidus, renforce la confiance dans le degré de récupération et les caractéristiques de traitement de la minéralisation de Kossou. »

En conclusion, il a ajouté : « Ces résultats continuent également de valider notre compréhension de la minéralisation à Kossou et soulignent l’importance de notre campagne de forage en cours alors que nous poursuivons l’avancement du projet vers une première estimation des ressources minérales prévue plus tard cette année. »

Le programme métallurgique de SGS offre de solides taux de récupération aurifère

SGS a réalisé des essais métallurgiques sur des échantillons représentatifs des zones Jagger et Road Cut afin d’évaluer leur réaction dans le cadre d’un procédé conventionnel de récupération de l’or par gravité et cyanuration.

SGS a reçu de Kobo environ 123 kilogrammes (« kg ») de matière provenant de 16 trous de forage dans la zone Jagger et environ 123 kg de matière provenant de 10 trous dans la zone Road Cut, à titre d’échantillons représentatifs de la minéralisation. La matière a été concassée à -10 mesh et utilisée pour créer six échantillons composites de variabilité et un échantillon composite maître. Les six échantillons composites de variabilité, représentant la minéralisation oxydée, partiellement oxydée et non altérée de chaque zone, ont été soumis à une analyse de la teneur de tête et à des essais métallurgiques, comprenant des tests de séparation par gravité et de cyanuration. Les résultats du dosage de la teneur de tête ont indiqué que les teneurs en or des six échantillons de variabilité variaient de 0,82 g/t Au à 1,50 g/t Au, avec une moyenne de 1,23 g/t Au. Les échantillons ont été broyés jusqu’à obtenir une taille de particule cible typique de P 80 d’environ 75 µm, puis utilisés pour des essais de séparation par gravité et de cyanuration. Les concentrés gravimétriques ont été soumis à un dosage de l’or (pyroanalyse jusqu’à extinction).

Le taux d’or récupérable par gravité pour les six échantillons de variabilité variait entre environ 46 % et environ 76 %, avec une moyenne d’environ 57 %. Le pourcentage moyen de masse extrait des concentrés gravimétriques était de 0,07 %, ce qui correspond à une valeur typique utilisée dans les opérations. Les teneurs en or calculées en tête s’élevaient en moyenne à 1,34 g/t, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne des analyses directes de la teneur de tête (1,23 g/t).

Les résidus de gravité ont été soumis à des essais standard de cyanuration en bouteille (bottle roll), qui ont évalué la réaction de la pulpe aux conditions de lixiviation standard. Le programme a clairement mis en évidence des performances métallurgiques fortes et constantes à travers la minéralisation oxydée, partiellement oxydée et non altérée. Les échantillons ont très bien réagi aux conditions et les taux de récupération par extraction par cyanuration se sont situés entre environ 88 % et environ 95 % (environ 92 % en moyenne), tandis que les taux de récupération globaux (séparation par gravité + cyanuration) de l’or se sont situés entre environ 94 % et environ 99 % (environ 97 % en moyenne). Les teneurs finales en or des résidus étaient très faibles, avec une moyenne de 0,04 g/t Au.

Tous les échantillons ont présenté une cinétique de lixiviation de l’or rapide, atteignant une récupération de l’or de 71 à 87 % au cours des premières ~10 heures de lixiviation. L’extraction de l’or a continué d’augmenter progressivement jusqu’à environ 30 heures, après quoi les extractions ont commencé à se stabiliser. Par la suite, on n’a observé que de légers gains de récupération, l’extraction maximale de l’or ayant été atteinte avant la fin de la période de lixiviation de 48 heures. Les consommations de cyanure étaient faibles, en moyenne 0,39 kg/t de NaCN, et des ajouts de cyanure plus faibles sont possibles, en se basant sur les concentrations finales (48 heures) de cyanure libre. La consommation de chaux s’est élevée en moyenne à environ 2 kg/t de CaO.

Le composite principal a été soumis à un essai de dosage de la teneur de tête et à un examen minéralogique complet, incluant une analyse par DRX et une analyse TIMA, ainsi qu’une étude détaillée de la répartition microscopique de l’or. Les résultats minéralogiques ne sont pas encore disponibles et seront publiés dans les semaines à venir.

Tableau 1 : Résultats des essais de cyanuration à Kossou

Sample Details CN Au Extraction, % Au Recovery, % Au Residue, g/t Au Head, g/t Test Cyanidation Gravity Overall No. 12 h 29 h 48 h A B Avg. CN Gravity + CN Direct G-1 Gravity Tail 1 82.4 92.4 93.5 54.7 97.1 <0.02 <0.02 <0.02 0.31 0.68 0.82 JAG MET 1 G-2 Gravity Tail 2 87.5 91.8 92.6 45.5 96.0 0.03 0.03 0.03 0.40 0.73 1.28 JAG MET 2 G-3 Gravity Tail 3 83.9 87.2 87.9 50.1 94.0 0.07 0.06 0.07 0.54 1.08 1.01 JAG MET 3 G-4 Gravity Tail 4 71.5 86.6 95.1 59.3 98.0 0.04 0.04 0.04 0.81 1.99 1.36 RCZ MET 1 G-5 Gravity Tail 5 87.0 90.7 94.7 76.4 98.7 0.03 0.02 0.03 0.47 1.99 1.50 RCZ MET 2 G-6 Gravity Tail 6 85.7 88.5 89.4 54.1 95.1 0.07 0.08 0.08 0.71 1.55 1.38 RCZ MET 3 Minimum -- -- 87.9 45.5 94.0 -- -- <0.02 0.31 0.68 0.82 Maximum -- -- 95.1 76.4 98.7 -- -- 0.08 0.81 1.99 1.50 Average -- -- 92.2 56.7 96.5 -- -- 0.04 0.54 1.34 1.23

Figure 1 : Résultats – Cinétique de lixiviation à Kossou





Le programme d’exploration de Kossou fait progresser plusieurs axes de travail avant la première ERM

La société poursuit plusieurs travaux techniques et d’exploration à Kossou, où plus de 42 000 m de forage ont désormais été réalisés, répartis sur 222 trous de forage. Deux appareils de forage continuent d’opérer à Kossou alors que la société étend et définit la minéralisation aurifère dans les zones cibles de Jagger, Road Cut, Contact et Kadie, en vue d’une première estimation des ressources minérales prévue pour le second semestre de 2026.

La société poursuit également les préparatifs de son premier programme de forage sur le permis de Kotobi, dont le lancement est prévu au troisième trimestre de 2026; des travaux antérieurs y ont mis en évidence de multiples anomalies aurifères importantes dans le sol, réparties sur un couloir structurel prometteur. Kotobi représente une occasion de croissance exploratoire complémentaire parallèlement à l’avancement continu du projet aurifère de Kossou.

À propos de SGS Canada Inc.

Les essais métallurgiques ont été réalisés par SGS Canada Inc., à son établissement de Lakefield, en Ontario. Des échantillons composites ont été préparés à partir d’intervalles représentatifs de carottes de forage sélectionnés par le personnel de la société. SGS est accréditée selon les normes ISO/IEC 17025.

SGS est largement reconnue comme l’un des principaux laboratoires indépendants d’essais et de métallurgie au service de l’industrie minière mondiale. SGS exploite un réseau de plus de 2 500 laboratoires et installations commerciales dans 115 pays, et s’appuie sur une équipe de plus de 100 000 professionnels dévoués. SGS maintient une forte présence en tant que fournisseur de services de premier ordre dans tous les principaux ports et plaques tournantes à travers le Canada, et est reconnue dans le monde entier pour son excellence dans les domaines de l’exploration et de l’exploitation minière. Forte de plus de 145 ans d’excellence au service de ses clients, SGS allie la précision et l’exactitude qui caractérisent les entreprises suisses pour aider les organisations à atteindre les plus hauts standards en termes de qualité, de conformité et de durabilité. SGS est cotée en bourse à la SIX Swiss Exchange sous le symbole SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN SW). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sgs.com.

Vérification des données techniques

L’information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par M. Paul Sarjeant, géo. professionnel, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l’exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée d’installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 36 000 mètres de forage au diamant, près de 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 200 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l’ampleur et du potentiel de son projet aurifère de Kossou. L’exploration s’est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques très prometteuses pour l’or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d’affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d’exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l’exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d’Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d’exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l’Afrique de l’Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d’une équipe chevronnée dotée d’une expérience dans le pays.

Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI » et à la Bourse de Francfort sous le symbole « Q1Z ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin

Chef de la direction et administrateur

1-418-609-3587

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X : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

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