200 Zoll statt 75-Zoll-Fernseher: Dangbei nimmt zum Prime Day bis zu 37 % auf seine 4K-Laser-Beamer – pünktlich zum großen Fußballsommer





BERLIN, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Es ist wieder dieser Sommer, in dem halb Deutschland abends auf dieselbe Leinwand schaut. Die entscheidenden Spiele stehen an, die Gärten füllen sich – und die Frage im Wohnzimmer lautet plötzlich nicht mehr „Welcher Sender?“, sondern „Wie groß bekommen wir das Bild?“. Dangbei, einer der führenden Innovatoren für smarte Projektionstechnik, beantwortet sie zum Amazon Prime Day mit einem klaren Angebot: Vom 24. bis 26. Juni 2026 sind die beiden Flaggschiff-Beamer MP1 Max und DBOX02 exklusiv auf Amazon.de so günstig wie nie – mit bis zu 37 % Rabatt und einer Ersparnis von bis zu 710 €.

Der Anlass ist mehr als ein Saison-Reflex. Ein 75-Zoll-Fernseher kostet hierzulande noch immer vierstellig, hängt als feste schwarze Fläche an der Wand – und ist beim großen Topspiel mit Freunden trotzdem zu klein. Ein Laser-Beamer von Dangbei wirft ein gestochen scharfes Bild von bis zu 200 Zoll auf jede freie Wand und verschwindet wieder, sobald der Abend vorbei ist. Kein Möbelstück, das den Raum dominiert, sondern eine Großbildwand, die man einschaltet, wenn man sie braucht. Public Viewing – im eigenen Wohnzimmer oder auf der Terrasse, mit der ganzen Mannschaft auf dem Sofa.

Dass die deutschen Wohnzimmer das gut gebrauchen können, zeigt der Alltag: Gestreamt wird quer über ein Dutzend Apps, der Sport springt von Dienst zu Dienst, und aus einem gewöhnlichen Freitagabend wird kurzfristig ein Filmabend. Ein starrer Fernseher hört dort auf, wo die Wand aufhört. Ein Beamer fängt genau dort erst an.

Dangbei DBOX02 – 4K-ALPD-Laser-Beamer mit Google TV und Netflix

Der Bestseller – hell genug für lange Juni-Abende





Der DBOX02 ist Dangbeis meistverkaufter Heimkino-Beamer – und genau das richtige Gerät für lange, helle Juni-Abende. Seine 4K-ALPD-Laserlichtquelle liefert bis zu 2.450 ISO-Lumen und ein scharfes Bild von bis zu 200 Zoll, hell genug, um das Spiel auch bei nur halb zugezogenen Vorhängen zu verfolgen. Google TV und offiziell lizenziertes Netflix sind integriert – kein zusätzlicher Streaming-Stick, kein Kabelsalat. Nach dem Anpfiff am Nachmittag läuft abends der Film und am nächsten Morgen die Serie für die Kinder, alles über dasselbe Gerät.

Prime-Day-Preis: 999 € (UVP 1.439 € – 31 % bzw. 440 € Ersparnis)

Auf Amazon.de ansehen: https://www.amazon.de/dp/B0D25MPKZN

Dangbei MP1 Max – 4K-Beamer mit Hybrid-Tri-Laser + LED

Das Referenzgerät – Farben wie vom Regisseur beabsichtigt





Der MP1 Max ist Dangbeis Referenzgerät – gebaut für alle, die schon erkennen, wenn eine Farbe nur leicht danebenliegt. Sein Hybrid-Lichtmotor aus Tri-Laser und LED erzeugt 3.100 ISO-Lumen und deckt rund 110 % des BT.2020-Farbraums bei einem ΔE unter 1 ab. Übersetzt heißt das: Das Grün des Rasens und die Farbe jedes Trikots erreichen die Wand so, wie sie übertragen werden. Native 4K-Auflösung, HDR10+ und Blu-ray-3D-Unterstützung kommen hinzu, dazu Google TV und lizenziertes Netflix. Wer ein ernsthaftes Heimkino aufbaut, das auch bei Tageslicht brillant bleibt, findet hier das Beste, was Dangbei derzeit baut.

Prime-Day-Preis: 1.189 € (UVP 1.899 € – 37 % bzw. 710 € Ersparnis)

Auf Amazon.de ansehen: https://www.amazon.de/dp/B0F43KYRJX

Für draußen: Dangbei Freedo – tragbarer 1080p-Beamer mit Akku





Nicht jeder Sommerabend findet im Wohnzimmer statt. Der Freedo bringt das große Bild dorthin, wo gerade gefeiert wird: 1080p-Auflösung, 450 ISO-Lumen und ein integrierter Akku für rund 2,5 Stunden – genug für ein komplettes Spiel samt Verlängerung. Der 165°-Gimbal-Standfuß richtet das Bild auf die Gartenwand, das Zeltdach oder die Hausfassade aus, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss. Google TV und lizenziertes Netflix sind auch hier an Bord.

Prime-Day-Preis: 339 € (UVP 499 € – 32 % bzw. 160 € Ersparnis)

Auf Amazon.de ansehen: https://www.amazon.de/dp/B0DQXNWT2B

Die Prime-Day-Angebote auf einen Blick (24.–26. Juni)

Modell UVP Prime-Day-Preis Ersparnis Rabatt Dangbei MP1 Max 1.899 € 1.189 € 710 € 37 % Dangbei DBOX02 1.439 € 999 € 440 € 31 % Dangbei Freedo 499 € 339 € 160 € 32 %

Alle Preise in Euro auf Amazon.de. Angebote gültig vom 24. bis 26. Juni 2026, solange der Prime-Day-Vorrat reicht.

Verfügbarkeit

Die Angebote sind exklusiv im Dangbei Store auf Amazon.de vom 24. bis 26. Juni 2026 verfügbar, solange der Vorrat reicht. Alle Produktdetails und technischen Daten finden sich unter https://us.dangbei.com/.

Über Dangbei

Dangbei ist ein Premium-Anbieter smarter Entertainment-Lösungen mit Spezialisierung auf Heim- und tragbare Projektoren. Mehr als 200 Millionen Nutzer weltweit vertrauen Dangbei, das fortschrittliche Projektionshardware – darunter ALPD-Laser- sowie Hybrid-Tri-Laser-+-LED-Lichtmotoren – mit intuitiver Software verbindet, um immersive Seherlebnisse in alltäglichen Wohnzimmern und auf kleinem Raum zu ermöglichen. Die Projektoren des Unternehmens wurden auf der CES 2026 präsentiert und von führenden Technologiemedien weltweit besprochen.

Medienkontakt

Dangbei PR-Team

E-Mail: pr@dangbei.com

Web: https://us.dangbei.com/

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