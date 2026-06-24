Denodo a reçu la reconnaissance « One to Watch » dans le rapport Modern Marketing Data Stack de Snowflake

PALO ALTO, Californie, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, le spécialiste de la couche de données dédiée à l’IA qui alimente les agents et les applications fiables, et partenaire Premier de Snowflake, a annoncé au Festival international de la créativité Cannes Lions 2026 que Snowflake, l’entreprise de l’AI Data Cloud, lui a attribué la reconnaissance « One to Watch » en matière d’intégration et de modélisation des données dans le rapport The Modern Marketing Data Stack 2026 pour son rôle dans la mise en œuvre de solutions d’IA agentique destinées aux responsables marketing.

Désormais dans sa cinquième édition, le rapport Modern Marketing Data Stack de Snowflake témoigne d’une évolution majeure dans le fonctionnement des organisations marketing : le passage d’un ensemble d’outils fragmentés à des systèmes agentiques pilotés par l’IA et reposant sur des bases de données gouvernées. Cette nouvelle édition s’appuie sur les retours de plus de 11 500 clients et partenaires de l’écosystème Snowflake, répartis dans 13 catégories. Elle met en lumière la manière dont les organisations intègrent des applications de pointe directement à leurs données afin d’accélérer l’exécution et d’obtenir des résultats concrets tout au long du cycle de vie marketing, tout en répondant aux exigences croissantes en matière de volume, de confidentialité et de fiabilité des données.

Cette distinction souligne l’influence grandissante de Denodo au sein de l’écosystème de Snowflake ainsi que son rôle dans l’aide apportée aux organisations marketing pour unifier et gouverner les données distribuées en vue de favoriser l’exploitation des données issues de l’IA et les flux de travail agentiques autonomes. Les fournisseurs ayant reçu la reconnaissance « One to Watch » ont été sélectionnés pour leur innovation, leur dynamisme sur le marché et leur capacité à offrir des fonctionnalités différenciées qui valorisent l’AI Data Cloud de Snowflake.

« Alors que les entreprises se tournent vers l’IA agentique pour optimiser leur retour sur investissement marketing et stimuler l’innovation, il est essentiel de disposer d’un accès contrôlé et en temps réel à l’ensemble des données », a déclaré Suresh Chandrasekaran, vice-président exécutif de Denodo. « Nous sommes honorés d’être reconnus par Snowflake pour notre capacité d’innovation qui permet d’élargir de manière fluide la valeur de l’IA Data Cloud à l’ensemble de l’entreprise et à nos clients de bénéficier d’analyses et de flux de travail agentiques. »

Grâce à la couche de données et de contexte active et gouvernée de Denodo, les spécialistes du marketing bénéficient désormais d’un accès unifié et en temps réel aux données provenant de sources sur site, multicloud et SaaS, sans duplication entre les différentes sources de données distribuées. Grâce à leur association, Denodo et Snowflake permettent aux responsables marketing d’exploiter des données fiables pour créer des vues client à 360° en temps réel, exécuter des actions automatisées afin d’optimiser les campagnes, intégrer des données multimodales sur différentes plateformes pour obtenir des informations en temps réel sur les intentions des clients et proposer une expérience client hyper-personnalisée sur tous les canaux.

« La reconnaissance de Denodo pour son innovation constante et son intégration étroite à l’écosystème de Snowflake constitue un signal fort pour les spécialistes du marketing qui cherchent à exploiter efficacement l’IA, la confidentialité des données et les enjeux liés à la gravité des données, » a déclaré Denise Persson, directrice marketing de Snowflake. « En combinant la plateforme de données logiquement centralisée de Denodo, qui offre aux spécialistes du marketing des outils performants, avec l’AI Data Cloud de Snowflake, nos clients communs peuvent unifier leurs données au sein d’environnements complexes et bénéficier ainsi des informations fiables et en temps réel, ainsi que de la gouvernance nécessaire pour soutenir les cas d’usage de l’IA agentique et accélérer l’atteinte des objectifs commerciaux. »

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À propos de Denodo

Denodo est le spécialiste de la couche de données dédiée à l’IA qui alimente les agents et les applications fiables. Maintes fois primée, la plateforme Denodo permet de créer cette couche qui transforme les données d’entreprise en informations fiables pour l’analyse et le libre-service. Partout dans le monde, les entreprises ont recours à Denodo, en complément de leurs lacs de données, pour fournir des données prêtes pour l’IA et exploitables en un temps record, obtenant ainsi jusqu’à 4 fois plus rapidement des informations exploitables, un retour sur investissement de 345 % et des performances jusqu’à 10 fois supérieures. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com.

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