Bull et Alice & Bob s’associent pour intégrer l’informatique quantique au HPC

Paris, France – 24 juin 2026 – Bull, leader dans le calcul avancé et l’intelligence artificielle, et Alice & Bob, acteur de référence de l’informatique quantique tolérante aux fautes spécialisé dans les qubits de chat, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord (Memorandum of Understanding) visant à étendre leur collaboration en matière de recherche, d’innovation produit et de commercialisation. Ensemble, Bull et Alice & Bob souhaitent approfondir leur coopération afin d’accélérer le développement et l’adoption des technologies quantiques en Europe et au-delà.

De l’expérimentation à une collaboration industrielle élargie

Dans le cadre de cet accord, les deux entreprises renforceront leur coopération autour de quatre axes majeurs :

Recherche et développement – faire progresser les applications quantiques, notamment dans le domaine de la physique des matériaux, et renforcer l’intégration des systèmes quantiques à grande échelle (Large-Scale Quantum – LSQ) au sein des environnements de calcul haute performance (HPC).

– faire progresser les applications quantiques, notamment dans le domaine de la physique des matériaux, et renforcer l’intégration des systèmes quantiques à grande échelle (Large-Scale Quantum – LSQ) au sein des environnements de calcul haute performance (HPC). Innovation produit – explorer de nouvelles offres, notamment autour de la conteneurisation et de l’assemblage de systèmes quantiques.

– explorer de nouvelles offres, notamment autour de la conteneurisation et de l’assemblage de systèmes quantiques. Développement logiciel – étendre les capacités des outils logiciels de Bull, notamment Qaptiva HPC et Qaptiva Access, afin de mieux prendre en charge l’émulation des qubits de chat et de permettre leur exécution sur les puces quantiques d’Alice & Bob au sein d’environnements HPC.

– étendre les capacités des outils logiciels de Bull, notamment Qaptiva HPC et Qaptiva Access, afin de mieux prendre en charge l’émulation des qubits de chat et de permettre leur exécution sur les puces quantiques d’Alice & Bob au sein d’environnements HPC. Développement commercial – adresser conjointement de nouvelles opportunités à l’échelle mondiale, avec un accent particulier sur les projets liés aux enjeux de souveraineté.

La combinaison d’expertises complémentaires

Cette nouvelle étape traduit une ambition commune : dépasser les phases d’expérimentation initiales afin de combler l’écart entre l’innovation matérielle quantique et son utilisation concrète et industrielle à grande échelle, alors que le secteur entre dans une nouvelle phase de maturité.

Alice & Bob et Bull apportent des compétences hautement complémentaires pour relever ce défi. Alice & Bob concentre ses efforts sur le développement d’un ordinateur quantique universel tolérant aux fautes, fondé sur sa technologie de qubits de chat, conçue pour réduire significativement les ressources matérielles nécessaires à la réalisation de systèmes quantiques à grande échelle.

Cette approche s’appuie sur l’expertise reconnue de Bull dans le calcul haute performance, l’intégration de systèmes et le support international, ainsi que sur ses capacités industrielles, notamment son site de production d’Angers et sa forte présence internationale. Ensemble, les deux entreprises sont idéalement positionnées pour permettre le déploiement et l’exploitation à grande échelle d’infrastructures hybrides associant HPC et informatique quantique.

Renforcer un écosystème quantique européen souverain

Cette collaboration s’inscrit pleinement dans l’ambition de Bull de fédérer l’écosystème quantique européen et de contribuer à l’émergence d’une filière quantique souveraine.

En collaborant avec un développeur européen de premier plan de processeurs quantiques (QPU) et en s’appuyant sur sa plateforme agnostique Qaptiva — conçue pour fonctionner avec plusieurs technologies quantiques — Bull renforce son positionnement dans les domaines de l’émulation quantique et de l’hybridation à grande échelle entre HPC et informatique quantique.

Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur l’Europe, notamment la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, où de solides initiatives quantiques nationales et régionales sont déjà en cours.

« Cette nouvelle étape s’inscrit parfaitement dans la stratégie quantique de Bull, qui s’appuie sur notre plateforme de développement d’applications et d’émulation quantiques permettant l’expérimentation hybride entre HPC et informatique quantique. En renforçant notre collaboration avec Alice & Bob, nous entendons accélérer les avancées vers l’informatique quantique tolérante aux fautes et garantir une intégration fluide des futures capacités quantiques au sein des infrastructures HPC existantes. Cette démarche répond à un objectif clair : transformer les technologies quantiques émergentes en outils concrets au service de l’industrie, de la recherche et du secteur public, tout en renforçant l’autonomie technologique de l’Europe. »

Bruno Lecointe, directeur HPC, IA et Quantique chez Bull

« En nous appuyant sur la plateforme de développement et d’émulation quantique de Bull, nous allons accélérer le développement et l’adoption des technologies quantiques en Europe et au-delà. Ensemble, nous renforcerons l’intégration de l’informatique quantique corrigée des erreurs au sein des environnements de calcul haute performance et contribuerons à favoriser une adoption plus large des QPU. »

Chloé Poisbeau, directrice des opérations d’Alice & Bob

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À propos Bull

Avec près d’un siècle d’innovations, Bull est un leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, avec un revenu d’environ 720 millions d’euros et 3 000 experts opérant dans 32 pays. S’appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles ainsi que des services stratégiques, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Porté par une R&D d’excellence, forte de 1 600 brevets, avec des capacités industrielles éprouvées et une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de conserver la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès pour la planète.

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À propos d’Alice & Bob

Alice & Bob est une entreprise d’informatique quantique basée à Paris et à Boston dont l’objectif est de créer le premier ordinateur quantique universel tolérant aux fautes. Fondée en 2020, Alice & Bob a levé plus de 180 millions d’euros de financement et emploie plus de 250 personnes.

Conseillée par des chercheurs lauréats du prix Nobel, Alice & Bob est spécialisée dans les qubits de chat (« cat qubits »), une technologie développée par les fondateurs de l’entreprise qui réduit considérablement les besoins matériels nécessaires à la construction d’un ordinateur quantique utile à grande échelle.

Contacts presse

Bull – Constance Arnoux – constance.arnoux@bull.com – +33 (0)6 44 12 16 35

Alice & Bob – Francesca Cahill – press@alice-bob.com

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