Bitget récompense le trading multi-actifs avec son nouveau programme VIP Miracle Badge





VICTORIA, Seychelles, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, lance le programme VIP Miracle Badge. Cette nouvelle initiative vise à valoriser les traders qui opèrent sur les marchés des cryptomonnaies, des actions et des CFD, tout en leur offrant un accès privilégié à des services premium et des récompenses exclusives. Ce programme met en place une série de badges de performance liés à l’activité de trading sur plusieurs catégories d’actifs. Il s’inscrit dans la stratégie globale de Bitget visant à développer un écosystème VIP complet pour les traders multi-actifs.

Avec l’élargissement du trading au-delà d’une seule catégorie d’actifs, les utilisateurs élaborent désormais des stratégies couvrant les cryptomonnaies, les actions, les matières premières, les produits de change et les produits dérivés. Le programme VIP Miracle Badge a été conçu pour accompagner cette évolution, en récompensant les traders pleinement actifs sur l’ensemble de l’écosystème de bourse universelle plutôt que sur un seul segment de marché.

« Aujourd’hui, la plupart des traders restent rarement sur un seul marché », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « La diversification croissante des portefeuilles et la circulation des utilisateurs entre différents marchés entraînent une évolution continue de leurs attentes en matière de services, d’exécution et d’accès. Le programme VIP Miracle Badge vient enrichir notre offre VIP en récompensant les performances de trading et en donnant accès à des services et expériences conçus pour un environnement multi-actifs. »

Le programme VIP Miracle Badge repose sur quatre niveaux de reconnaissance établis selon la participation et les performances de trading sur différents marchés. Le badge UEX Trading Master distingue les utilisateurs actifs sur plusieurs catégories d’actifs. Le badge Futures Trading Master est destiné aux traders de produits dérivés, tandis que les badges Stock Trading Master et CFD Trading Master récompensent l’activité sur les marchés des actions tokenisées, des matières premières, des produits de change et des indices mondiaux.

Ce lancement fait suite à une série d’initiatives visant à faciliter l’accès aux services VIP de Bitget. Les programmes récents comprennent le VIP Fast Track, qui permet aux traders éligibles d’accéder plus rapidement aux avantages VIP, et la VIP Airdrop Season, qui offre des opportunités exclusives sur différents produits et catégories d’actifs. Ensemble, ces initiatives soutiennent la stratégie de bourse universelle de Bitget en offrant une expérience plus connectée aux utilisateurs actifs sur les marchés crypto et financiers traditionnels.

Alors que Bitget continue d’élargir l’accès aux actions tokenisées, aux matières premières, aux produits de change et aux actifs numériques via une plateforme unique, le programme VIP Miracle Badge ajoute une nouvelle dimension de reconnaissance et de récompenses pour les traders qui opèrent sur les marchés mondiaux. Cette initiative témoigne de l’importance croissante de l’activité multi-actifs au sein de l’écosystème de bourse universelle et de la demande accrue de services adaptés aux besoins des traders actifs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page https://www.bitget.com/activity/vip-medal

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas et la liquidité la plus élevée du secteur dans plus de 150 régions à travers le monde.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Il est toujours recommandé de solliciter l’avis d’un spécialiste financier indépendant et de tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles. Les informations figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d9ffa59-32f5-4166-b351-f243ec0be350