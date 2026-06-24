Bitget lance Stock+, une fonctionnalité permettant aux investisseurs natifs des cryptomonnaies d’accéder à de véritables actions américaines

VICTORIA, Seychelles, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a lancé Stock+, une nouvelle fonctionnalité intégrée à son écosystème Stocks 2.0, qui permet aux utilisateurs d’acheter directement de véritables actions américaines à l’aide d’USDC et d’autres actifs numériques. Ce lancement marque une nouvelle étape vers un avenir où les marchés des cryptomonnaies et de la finance traditionnelle fonctionnent au sein d’un même compte, permettant aux utilisateurs de passer des actifs numériques aux actions sans la fragmentation qui a historiquement séparé ces deux univers.

Pendant des décennies, l’accès aux actions américaines a dépendu de courtiers locaux, de virements bancaires, d’approbations de comptes et d’infrastructures spécifiques à chaque juridiction. Stock+ propose un modèle différent. Les utilisateurs peuvent alimenter leurs comptes avec des actifs numériques, les convertir en USDC et obtenir une exposition à des sociétés cotées en bourse grâce à une expérience simplifiée et pensée pour l’écosystème crypto. Il en résulte un environnement de trading où les marchés mondiaux deviennent de plus en plus accessibles depuis une plateforme unique.



Contrairement aux produits synthétiques ou aux produits dérivés, Stock+ offre la propriété réelle des actions sous-jacentes, les transactions étant exécutées par l’intermédiaire de courtiers réglementés. Les utilisateurs peuvent bénéficier des dividendes en numéraire et des ajustements liés aux divisions d’actions (stock splits) associés à leurs positions, tandis que les horaires de négociation restent alignés sur les séances de préouverture, les heures normales de marché et les séances après la clôture des marchés américains.

« Bitget a été l’une des premières plateformes à réunir les cryptomonnaies, les actifs tokenisés, les matières premières et les actions dans le cadre de sa vision de l’Universal Exchange. Stock+ représente la prochaine évolution de cette stratégie », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « L’accès est important, mais la propriété l’est tout autant. Donner aux utilisateurs un véritable accès à la propriété d’entreprises cotées aux États-Unis est un moyen concret de créer un pont entre les marchés financiers. Les plateformes qui réussiront seront celles qui combineront accès, propriété et flexibilité au sein d’une expérience unique. »

Stock+ prend également en charge les transferts entrants d’actions depuis des courtiers participants via des procédures de transfert standard, permettant aux utilisateurs de regrouper leurs positions existantes en actions américaines dans un environnement de portefeuille unifié. Combinée à la possibilité d’acheter des actions grâce à des fonds issus des cryptomonnaies, cette fonctionnalité élargit les moyens dont disposent les investisseurs pour accéder aux actifs financiers traditionnels et les gérer via Bitget.

Avec Stock+, Bitget ajoute la propriété directe d’actions cotées aux États-Unis à sa gamme croissante de produits liés aux marchés boursiers, renforçant ainsi sa vision d’une Universal Exchange où les marchés des cryptomonnaies et de la finance traditionnelle coexistent au sein d’une même plateforme.

Début juin 2026, Bitget a annoncé une importante mise à niveau 2.0 de ses services liés aux actions, inaugurée par le lancement de Reality, un protocole RWA (Real-World Assets) réglementé, ainsi que de ses actions tokenisées émises (rToken). À ce jour, Bitget a coté plus de 500 grandes actions américaines et ETF, notamment SpaceX, Tesla et NVIDIA, tandis que les actifs sous gestion (AUM) des rToken dépassent 50 millions de dollars. L’introduction de Stock+ constitue une nouvelle étape majeure dans l’évolution de Bitget Stocks 2.0, en offrant aux utilisateurs habitués aux courtiers traditionnels une interface plus fluide et intuitive pour les transferts et les opérations de trading.

Pour célébrer ce lancement, les frais de transaction de Stock+ commencent à partir de 0,1 %, avec une réduction promotionnelle de 50 % disponible jusqu’au 31 août 2026.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas et la liquidité la plus élevée du secteur dans plus de 150 régions à travers le monde.

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