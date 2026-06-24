Wawanesa présente un projet pilote propulsé par l’IA, une première du genre, pour soutenir la résilience aux feux de forêt

WINNIPEG, Manitoba, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec l’intensification des catastrophes liées au climat, Wawanesa Assurance s’associe à Climative pour mettre à l’essai un outil numérique gratuit qui fournit aux Canadiens des renseignements personnalisés propulsés par l’IA pour mieux comprendre leur exposé de garantie et prendre des mesures pour le réduire.

Climative combine des données propres aux biens et des données fournies par les utilisateurs pour fournir des scores personnalisés de risque de feux de forêt, des renseignements sur la performance énergétique et des recommandations prioritaires, dotant les propriétaires de moyens simples et pratiques de protéger leurs biens. Wawanesa est le premier assureur à offrir ce type de ressource aux Canadiens. Elle renforce ainsi son travail pour bâtir un avenir plus sûr, plus sain et plus durable pour ses membres et ses communautés.

« Les changements climatiques transforment les risques auxquels nous sommes collectivement confrontés, et les aborder nécessite une attention accrue à la prévention », a déclaré Evan Johnston, président et chef de la direction chez Wawanesa. « Climative représente un pas important vers l’avant, en fournissant à nos membres l’information dont ils ont besoin pour renforcer leur résilience. En tant que compagnie mutuelle d’assurance, nous nous concentrons sur les intérêts à long terme de nos membres, et ce projet pilote en témoigne. »

« Les propriétaires veulent savoir exactement quelles mesures feront une différence significative pour réduire leur risque lié aux feux de forêt », a déclaré Winston Morton, chef de la direction de Climative. « Grâce au partenariat avec Wawanesa, nous éliminons les conjectures en fournissant des mesures faciles à mettre en œuvre qu’ils peuvent adopter en toute confiance. »

Wawanesa présente Climative aux propriétaires par l’entremise d’un groupe de courtiers partenaires sélectionnés, notamment Western Financial Group et Westland Insurance . Cette approche collaborative permet aux membres de certains secteurs d’accéder à la plateforme, tout en consolidant davantage le rôle des courtiers comme conseillers de confiance qui transforment les risques complexes en conseils clairs.

« Les courtiers jouent un rôle essentiel pour aider les clients à comprendre les risques et à agir en conséquence », a déclaré Grant Ostir, chef de la direction de Western Financial Group. « Des innovations comme Climative offrent à nos conseillers une nouvelle façon puissante d’interpeller les clients grâce à des renseignements pratiques qui renforcent la résilience et instaurent une confiance à long terme. »

« Chez Westland, nous voyons directement comment les risques liés aux changements climatiques affectent les communautés que nous desservons partout au Canada », a déclaré Cari Watson, première vice-présidente, Expérience client et numérique chez Westland Insurance. « Des outils comme Climative contribuent à transformer les risques complexes en actions claires et pratiques. Ils procurent ainsi à nos équipes et à nos clients une plus grande confiance pour se préparer à ce qui nous attend. Ce type d’innovation renforce le rôle des courtiers en tant que conseillers de confiance et soutient des foyers et des communautés plus résilientes. »

Le projet pilote se concentrera initialement sur les régions présentant un risque élevé de feux de forêt pour tester l’engagement, générer des données et éclairer l’expansion future. Au fil du temps, Wawanesa explorera les possibilités d’étendre la plateforme pour relever d’autres défis liés au climat et atteindre plus de communautés.

Climative s’appuie sur l’engagement plus large de Wawanesa à faire progresser la résilience climatique partout au Canada. Grâce à son programme Champions du climat Wawanesa , la compagnie investit 2,5 millions de dollars par année pour soutenir les personnes et les organisations en première ligne du changement climatique. Elle aide donc les communautés à s’adapter, à réduire les risques et à renforcer la résilience aux conditions météorologiques extrêmes.

Pour obtenir des conseils quotidiens pour réduire l’exposition aux feux de forêt, visitez wawanesa.com.

À propos de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

Fondée en 1896, La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est l’une des plus grandes compagnies mutuelles d’assurance du Canada, détenue à 100 % par ses membres, avec plus de 4,1 milliards de dollars de revenus annuels et 12,5 milliards de dollars d’actifs. Wawanesa, dont le siège social est situé à Winnipeg, est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des solutions en matière d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, un important distributeur national d’assurance des particuliers et des entreprises. En mars 2026, Wawanesa a conclu une entente visant l’acquisition de La compagnie d’assurance Everest du Canada pour renforcer ses capacités en matière d’assurance des entreprises et faire progresser sa stratégie de croissance à long terme.

Wawanesa est fière de servir plus de 1,8 million de membres partout au Canada. L’entreprise redonne activement aux organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 4 millions de dollars par an à des organismes de bienfaisance, dont 2,5 millions de dollars par an pour soutenir les personnes qui travaillent en première ligne pour aider les communautés à s’adapter aux changements climatiques. Pour en savoir plus, visitez wawanesa.com .

À propos de Climative

Climative contribue à rendre les décisions en matière de rénovations plus intelligentes pour toutes les personnes concernées. Sa plateforme propulsée par l’IA offre aux propriétaires des plans personnalisés pour optimiser les coûts, le confort et la résilience. Elle transforme ainsi les rénovations complexes en prochaines étapes à accomplir en toute confiance. Climative fournit aux partenaires comme les prêteurs, les assureurs, les gouvernements, les services publics et les entrepreneurs des données à l’échelle de la propriété pour prendre de meilleures décisions, approfondir l’engagement des propriétaires et cerner des occasions de modernisation dans l’ensemble de leurs portefeuilles.

Pour plus d’informations :

Michel Rosset

Gestionnaire, Communications de l’entreprise et relations avec les médias

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

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