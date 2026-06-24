Cet été, le grand écran change de camp : Dangbei casse les prix de ses vidéoprojecteurs laser 4K jusqu’à –37 % pour le Prime Day

Du 24 au 26 juin sur Amazon.fr, trois modèles phares — le MP1 Max, le DBOX02 et le Freedo — passent à prix cassés. De quoi vivre la fin de la phase de groupes des Bleus, et tout l’été du cinéma, sur une image bien plus grande qu’aucun téléviseur.

PARIS, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a des soirées d’été où toute la maisonnée regarde dans la même direction. Ce vendredi 26 juin, les Bleus disputent leur dernier match de poule avant les huitièmes, et la question, dans bien des salons, ne sera pas « sur quelle chaîne ? » mais « sur quel écran ? ». Dangbei, l’un des leaders de la projection intelligente, y répond pour l’Amazon Prime Day : du 24 au 26 juin, trois de ses vidéoprojecteurs les plus demandés passent à prix cassés sur Amazon.fr, avec des remises allant jusqu’à 37 %. De quoi poser une image nette et lumineuse sur le mur du salon ou la façade du jardin — puis la faire disparaître dès que la lumière revient.

Plus qu’un écran : une façon de vivre l’été

Le calcul du salon a changé. Un téléviseur de 65 ou 75 pouces coûte toujours une petite fortune et reste figé au mur, alors que la manière dont on regarde, elle, n’a cessé de s’élargir : le sport saute d’une plateforme à l’autre, un vendredi ordinaire se transforme en soirée cinéma, et les beaux jours déplacent le spectacle sur la terrasse ou dans le jardin. Un panneau plat s’arrête là où s’arrête le mur. Un vidéoprojecteur Dangbei, lui, commence précisément là : il agrandit l’image autant que la pièce le permet, se range d’un geste, et suit la soirée là où elle a lieu — au salon, sur le balcon, sous la tonnelle.

Cet argument résonne particulièrement en France, terre de cinéphiles. Ici, on ne regarde pas seulement « grand » : on regarde « juste ». La fidélité des couleurs, la profondeur des noirs, le respect de l’intention du réalisateur comptent autant que les pouces de diagonale. C’est exactement le terrain de jeu des modèles laser de Dangbei — et la raison pour laquelle ces trois-là ont été choisis pour le Prime Day.

Dangbei MP1 Max — la référence, pour qui voit quand une couleur sonne faux

Le MP1 Max est le vidéoprojecteur de référence de la marque, pensé pour celles et ceux qui repèrent une teinte légèrement décalée avant même la fin du générique. Son moteur hybride Tri-Laser + LED délivre 3 100 lumens ISO et couvre près de 110 % de l’espace BT.2020 avec un ΔE inférieur à 1 : autrement dit, le vert d’une pelouse, le grain d’une peau ou la couleur d’un maillot arrivent sur le mur tels qu’ils ont été filmés et diffusés. Résolution 4K native, HDR10+, compatibilité Blu-ray 3D, Google TV et Netflix sous licence complètent l’ensemble. C’est la pièce maîtresse d’un véritable home cinéma — celui qui reste éclatant même avant la tombée de la nuit, quand le soleil de juin s’attarde encore.

Prix Prime Day : 1 189 € (au lieu de 1 899 € — soit 710 € d’économie, –37 %)

À shopper sur Amazon.fr : https://www.amazon.fr/dp/B0F439B1ZL

Dangbei DBOX02 — le best-seller, assez lumineux pour les longues soirées de juin

Le DBOX02 est le vidéoprojecteur le plus vendu de Dangbei, et le plus polyvalent du lot. Sa source laser ALPD 4K monte jusqu’à 2 450 lumens ISO et délivre une image nette et large — assez lumineuse pour suivre un match les rideaux seulement à demi tirés, en plein après-midi. Google TV et Netflix sous licence sont intégrés : pas de boîtier supplémentaire, pas de câbles en plus. Il passe sans effort du coup d’envoi de l’après-midi au film du soir, puis aux dessins animés du dimanche matin pour les enfants — un seul appareil pour toute la maison.

Prix Prime Day : 999 € (au lieu de 1 439 € — soit 440 € d’économie, –31 %)

À shopper sur Amazon.fr : https://www.amazon.fr/dp/B0D1GCF3CT

Dangbei Freedo — l’écran qui part en vacances avec vous

Tous les soirs d’été ne se passent pas au salon. Le Freedo emporte le grand écran là où la fête a lieu : 1080p, 450 lumens ISO et une batterie intégrée d’environ 2 h 30 — de quoi tenir un match entier, prolongations comprises. Son pied gimbal à 165° oriente l’image vers le mur du jardin, la toile d’une tente ou la façade de la maison, sans qu’une prise soit à portée. Google TV et Netflix sous licence sont là aussi. Pour qui voit dans chaque long week-end une bonne raison de filer au vert, c’est le vidéoprojecteur qui suit.

Prix Prime Day : 339 € (au lieu de 499 € — soit 160 € d’économie, –32 %)

À shopper sur Amazon.fr : https://www.amazon.fr/dp/B0DQXNWT2B

Les offres Prime Day en un coup d’œil (24–26 juin)

Modèle Prix conseillé Prix Prime Day Économie Remise Dangbei MP1 Max 1 899 € 1 189 € 710 € 37% Dangbei DBOX02 1 439 € 999 € 440 € 31% Dangbei Freedo 499 € 339 € 160 € 32%

Tous les prix en euros sur Amazon.fr. Offres valables du 24 au 26 juin 2026, dans la limite des stocks disponibles.

Les remises s’achèvent le 26 juin, au moment précis où la phase de groupes se referme et où les matchs à élimination directe se profilent. Le bon moment, donc, pour installer son écran avant que les choses sérieuses ne commencent.

Disponibilité

Les trois offres sont disponibles exclusivement sur la boutique Dangbei d’Amazon.fr, du 24 au 26 juin 2026, dans la limite des stocks disponibles. L’ensemble des caractéristiques et fiches produits est consultable sur us.dangbei.com.

À propos de Dangbei

Dangbei est un fournisseur premium de solutions de divertissement intelligentes, spécialisé dans les vidéoprojecteurs domestiques et portables. Fort de la confiance de plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, Dangbei associe un matériel de projection avancé — laser ALPD et moteurs hybrides Tri-Laser + LED — à des logiciels intuitifs, pour offrir des expériences immersives dans les salons du quotidien comme en plein air. Les vidéoprojecteurs de la marque ont été présentés au CES 2026 et salués par les principaux médias technologiques internationaux.

Contact presse

Équipe RP Dangbei

E-mail : pr@dangbei.com

Web : us.dangbei.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8bc4d31-f185-4c45-a86b-55d508d9c3e1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7403ea3b-d641-45d3-93a9-a7711eed9c0c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c77f5c6-7a3a-42f2-a39d-47e27cf6f9cb/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df4c7570-ff70-4d99-82f5-0ea8d9874977/fr