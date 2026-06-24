2ème Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire

SOLUTIONS 30 SE (la Société) informe ses actionnaires que son assemblée générale extraordinaire, se tiendra, sur deuxième convocation, le 13 juillet 2026 à 11h (heure de Luxembourg), l’assemblée générale extraordinaire du 17 juin dernier n’ayant pu se tenir, faute de quorum.

L’assemblée générale extraordinaire est appelée à délibérer, sur seconde convocation, sur le même ordre du jour que celui de la première assemblée générale extraordinaire 17 juin 2026 et tel que publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) et dans le Luxemburger Wort le 24 juin 2026. Les modalités de vote à cette assemblée générale extraordinaire sont détaillées dans cet avis de convocation.

Cette assemblée générale extraordinaire se tiendra à huis clos, au siège social de la Société sis au 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

L’avis de convocation et les documents préparatoires à cette assemblée générale extraordinaire sont disponibles sur le site internet de la Société, dans la rubrique investisseurs/Assemblée Générale, à l’adresse :

https://www.solutions30.com/investisseurs/assemblee-generale/?lang=fr.

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 9 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

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