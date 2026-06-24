CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole S.A. et BCC-Grupo Cajamar annoncent la signature d’un accord en vue d’un partenariat à long terme

Communiqué de presse

Montrouge, le 24 juin 2026

Crédit Agricole S.A. et BCC-Grupo Cajamar annoncent

la signature d’un accord en vue d’un partenariat à long terme

Crédit Agricole S.A. et BCC-Grupo Cajamar, premier groupe bancaire coopératif espagnol, se classant parmi les dix principales institutions bancaires du pays par la taille de son bilan, ont signé un accord stratégique visant à accélérer le développement commercial et la croissance organique de Grupo Cooperativo Cajamar en permettant à ses clients d’accéder à une palette plus large de produits et services financiers adaptés à leurs besoins. Ce partenariat contribuera au développement des métiers de Crédit Agricole S.A. en Espagne avec une banque coopérative partenaire.

Ce partenariat, qui inclut une prise de participation minoritaire de 9,9% par Crédit Agricole S.A. dans Banco de Crédito Social Cooperativo, maison mère de Grupo Cajamar, comprend des accords commerciaux dans les domaines de l’asset servicing, du factoring, du leasing automobile et d’autres biens ainsi que des solutions d’investissement. D’autres initiatives commerciales communes pourraient être mises en place à l’avenir.

Cet accord s’appuie sur les racines coopératives communes des deux groupes et contribuera à soutenir la croissance de Grupo Cajamar grâce aux expertises des métiers de Crédit Agricole S.A.

A court terme, cette opération permet à Grupo Cajamar de renforcer la structure de ses fonds propres en portant son ratio de capital total de 16,6% à 17,1%. L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est non significatif.

A moyen terme, cet accord contribuera à renforcer le positionnement commercial des 18 caisses rurales de Grupo Cajamar dans les domaines couverts par l’accord et aura un impact favorable sur le produit net bancaire des deux groupes.

La transaction reste soumise aux autorisations usuelles des autorités compétentes et pourrait être finalisée dans les mois à venir. Elle est en ligne avec les critères d’investissement de Crédit Agricole S.A. et les objectifs fixés par Grupo Cooperativo Cajamar.

Pour Manuel Yebra, Directeur général de BCC-Grupo Cajamar : « L’entrée au capital de l’un des plus grands groupes bancaires européens, partageant une même affinité avec le modèle coopératif, apportera un nouvel élan à notre stratégie d’expansion et de développement, tant sur le plan territorial que dans l’élargissement et la diversification de la gamme de produits et services financiers proposés aux plus de 3,9 millions de clients de Grupo Cooperativo Cajamar. »

Pour Olivier Gavalda, Directeur général de Crédit Agricole S.A. : « Ce partenariat avec BCC-Grupo Cajamar permettra aux métiers de Crédit Agricole S.A. d’accélérer leur développement en Espagne avec une banque coopérative tout en offrant aux clients de Grupo Cooperativo Cajamar un accès à un éventail plus large de produits et services financiers.»

A propos de Grupo Cooperativo Cajamar

Grupo Cooperativo Cajamar est le premier groupe bancaire coopératif d’Espagne et fait partie des 10 institutions significatives du pays. Au 31 mars 2026, il disposait d’un total d’actifs de 64,678 milliards d’euros, d’un volume d’affaires géré de 113,647 milliards d’euros et d’un ratio de solvabilité de 16,6 %.

Fort de 1,8 million de sociétaires, il joue un rôle important dans la modernisation de l’Espagne rurale, contribuant, par ses activités financières et sociales, à la durabilité économique, sociale et environnementale des territoires. Il accorde une attention particulière au secteur agroalimentaire, où il est leader du financement du secteur primaire avec une part de marché nationale de 16,4 %, ainsi qu’aux entreprises, professionnels, indépendants et familles.

Grupo Cajamar est engagé en faveur de l’inclusion financière : ses 5 243 collaborateurs proposent des produits et services financiers à plus de 3,9 millions de clients via un réseau de 944 agences et points de services en zone rurale, dont 12 unités de banque mobile desservant des communes de moins de 1 500 habitants. Il dispose également de ses propres canaux de banque digitale, application mobile et services de banque en ligne.

Institution de dimension nationale, il est présent dans l’ensemble des communautés autonomes et des villes d’Espagne. Par sa taille et son volume d’actifs, il fait partie des 10 institutions significatives du système financier espagnol et est, à ce titre, soumis à la supervision directe du mécanisme de supervision unique (MSU), regroupant la Banque centrale européenne et les autorités nationales compétentes des pays participants.

A propos du groupe Crédit Agricole

Le Crédit Agricole, 10ème banque mondiale (The Banker 2025), est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Présent dans 46 pays, il est leader de la banque de proximité en Europe, premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 160 000 collaborateurs et 27 165 administrateurs de Caisses locales et régionales, le Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 55 millions de clients et 12,3 millions de sociétaires.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

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