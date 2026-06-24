Prinzhorn Group choisit HERE Enterprise pour unifier ses opérations industrielles au sein d’un espace de travail numérique unique

NEW YORK, 24 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise (here.io), fournisseur d’un navigateur d’entreprise de premier plan conçu autour de l’IA et d’une plateforme d’espace de travail numérique, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Prinzhorn Group, l’un des principaux acteurs européens du papier et de l’emballage. Cet accord marque une expansion significative de la technologie HERE au-delà du secteur des services financiers, vers l’industrie manufacturière. Prinzhorn Group déploiera HERE en commençant par sa division de production de carton, Hamburger Containerboard.

Grâce à HERE, Prinzhorn met en place un espace de travail numérique entièrement personnalisé à son image, intuitif et fédérateur, qui rassemble applications, processus de travail et contenus de l’entreprise au sein d’une expérience unique et cohérente. Cette approche permet aux équipes opérationnelles d’accéder aux outils dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Pour les opérateurs d’usine, cela signifie un accès instantané aux tableaux de bord de surveillance des équipements, aux processus de maintenance et aux plannings de production. Résultat : une exécution plus rapide des tâches, moins de transferts manuels entre collaborateurs et une réduction du temps perdu à naviguer entre des systèmes déconnectés les uns des autres.

« Les environnements industriels, en particulier ceux qui sont aussi engagés en faveur du développement durable que Prinzhorn Group, reposent sur l’efficacité. Chaque processus est optimisé afin de garantir un environnement de travail sûr et productif. Le même principe s’applique à l’environnement numérique : en concevant les outils en fonction de la manière dont les personnes travaillent réellement, nous pouvons éliminer les étapes inutiles, économiser des heures de travail et réduire les frustrations superflues des employés », a déclaré Adam Toms, président de HERE Enterprise. « Ce partenariat avec Prinzhorn Group démontre que le navigateur d’entreprise n’est pas réservé aux bureaux. Il a sa place partout où le travail s’effectue, de la salle des marchés à l’atelier de production. En réunissant applications, processus et intelligence au même endroit, nous aidons des organisations comme Prinzhorn Group à simplifier la manière dont le travail est réalisé dans l’ensemble de leurs opérations. »

Chez Hamburger Containerboard, l’un des plus grands producteurs européens de carton ondulé fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés, les effectifs couvrent l’ensemble de la chaîne opérationnelle : des ingénieurs chargés de surveiller et d’entretenir des équipements de production à grande vitesse jusqu’aux équipes logistiques et de chaîne d’approvisionnement responsables de la réception des matières premières et des livraisons aux clients. Auparavant, l’exécution de tâches informatiques liées à ces activités nécessitait pour les employés d’ouvrir, de fermer et de basculer continuellement entre plusieurs applications, ce qui ajoutait du temps et des contraintes à leur journée de travail. Grâce à HERE, les équipes opérationnelles travaillent désormais dans un environnement unique aux couleurs de l’entreprise, enrichi par une intelligence alimentée par l’IA qui met en avant les applications pertinentes et les guide dans les principaux processus métier. La plateforme se connecte directement à des outils tels que Microsoft 365, sans qu’il soit nécessaire de changer de système. Il en résulte une expérience homogène, quel que soit le poste occupé ou le site concerné, avec moins de transferts manuels et moins de temps consacré à naviguer entre des outils fragmentés.

Le déploiement est déjà opérationnel au sein du portail de candidature interne de Prinzhorn Group, et son adoption devrait progresser régulièrement au cours du troisième trimestre, à mesure que de nouveaux utilisateurs et de nouveaux sites seront intégrés.

« Nos collaborateurs évoluent dans des environnements complexes et critiques, où le temps perdu à rechercher le bon outil ou à cause d’un processus manquant a un impact direct sur la productivité et la qualité », a souligné Laszlo Paulik, responsable produit et Excellence opérationnelle chez Hamburger Containerboard. « Avec HERE, nous pouvons orienter les utilisateurs vers les bonnes applications, rationaliser les processus et rendre l’information plus accessible, quel que soit leur rôle dans l’organisation. Il s’agit d’une étape importante dans la modernisation de notre fonctionnement à l’échelle de l’ensemble de nos sites. »

À propos de HERE Enterprise

Everything works right here® (« Tout fonctionne ici »). Fruit de plusieurs années de collaboration avec les plus grandes institutions financières mondiales, HERE est le premier et le seul navigateur capable de répondre simultanément aux enjeux de sécurité d’entreprise, de productivité des collaborateurs et d’intelligence artificielle en entreprise. Construit sur la base de Google Chromium et renforcé par des contrôles de sécurité avancés, HERE (here.io) simplifie les flux de travail, démultiplie les capacités de l’IA en entreprise et améliore l’expérience des employés. Parmi les investisseurs de HERE figurent des fonds de capital-risque de premier plan ainsi que des investisseurs stratégiques issus des secteurs de la finance et des administrations publiques.

Contact presse

Mitra Roknabadi

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