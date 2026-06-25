Aduro Clean Technologies annonce la clôture de son Offre LIFE

LONDON, Ontario, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une société spécialisée dans les technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables pour les transformer en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui, suite à ses communiqués de presse des 10 juin 2026 et 15 juin 2026 , la clôture d’un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 9 155 940,80 dollars canadiens (6 564 810,21 dollars américains) provenant de la vente de 431 884 actions ordinaires (les « actions LIFE ») au prix de 21,20 dollars canadiens (15,20 dollars américains) par action LIFE (l’« Offre LIFE ») en vertu de la Dispense LIFE (telle que définie aux présentes).

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au National Instrument 45-106 (Dispenses de prospectus) (le « NI 45-106 »), l’Offre LIFE a été proposée à des acheteurs résidant dans toutes les provinces du Canada, à l’exception du Québec, en vertu de la dispense de prospectus applicable aux émetteurs inscrits prévue à la partie 5A du NI 45-106 et de l’ordonnance générale coordonnée 45-935 (Dispenses relatives à certaines conditions de la dispense de prospectus applicable aux émetteurs inscrits) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (la « Dispense LIFE »). Les titres offerts dans le cadre de l’Offre LIFE en vertu de la Dispense LIFE ne sont pas soumis à des restrictions de revente en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Le document d’offre modifié et refondu de la Société, daté du 15 juin 2026 (le « Document d’offre ») relatif à l’Offre LIFE peut être consulté sur le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Internet de la Société à l’adresse www.adurocleantech.com .

La Société a l’intention d’affecter le produit net de l’Offre LIFE aux fins décrites dans le Document d’offre, notamment le développement technologique, les activités de commercialisation, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

Dans le cadre de l’Offre LIFE, la Société a versé des commissions d’apporteur d’affaires totalisant 539 994,53 dollars canadiens en espèces à des apporteurs admissibles, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux exigences de la Bourse de Toronto. Certains initiés de la Société ont participé à l’Offre LIFE. Cette participation des initiés constitue une « opération entre parties liées » au sens de l’Instrument multilatéral 61-101 (Protection des actionnaires minoritaires lors d’opérations particulières) (le « MI 61-101 »). La Société s’est prévalue des dispenses applicables relatives aux exigences officielles d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues respectivement aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du MI 61-101. La Société n’a pas déposé de déclaration de modification importante concernant la participation d’initiés plus de 21 jours avant la clôture prévue de l’Offre LIFE, car les détails et les montants de cette participation n’ont été finalisés que peu de temps avant la clôture et la Société souhaitait réaliser l’opération dans les meilleurs délais pour des motifs commerciaux valables.

La Bourse de Toronto a accordé une approbation conditionnelle à l’Offre LIFE. L’approbation définitive demeure assujettie aux exigences habituelles postérieures à la clôture. La Société s’est prévalue de la dispense prévue à l’article 602.1 du TSX Company Manual dans le cadre de l’Offre LIFE.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (le « U.S. Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un quelconque État ; ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d’être inscrits en vertu du U.S. Securities Act et des lois étatiques applicables ou de faire l’objet d’une dispense d’inscription.

Tous les calculs de conversion de devises mentionnés dans ce communiqué sont fondés sur le taux de change publié par la Banque du Canada le 9 juin 2026, soit 1 $ US = 1,3947 $ CA.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières, ainsi que des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, les déclarations relatives à l’utilisation prévue du produit de l’Offre LIFE, à l’obtention de l’approbation définitive de la Bourse de Toronto ainsi qu’aux plans d’affaires, aux activités de commercialisation, aux initiatives de développement technologique et aux objectifs stratégiques de la Société. Les déclarations prospectives reposent sur les attentes, estimations, hypothèses et convictions actuelles de la direction, notamment en ce qui concerne la capacité de la Société à affecter le produit de l’Offre LIFE comme prévu, l’obtention de toutes les approbations réglementaires requises et la poursuite de l’avancement des programmes commerciaux et technologiques de la Société. Dans le présent communiqué, l’emploi de termes tels que « prévoit », « a l’intention de », « anticipe », « croit », « peut », « sera » ou d’autres expressions similaires vise à identifier des déclarations prospectives. Les présentes déclarations prospectives sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats, la performance ou les réalisations réels et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives, notamment les risques liés aux conditions du marché, à la capacité de la Société à mettre en œuvre ses plans d’affaires, au développement et à la commercialisation de ses technologies, aux approbations réglementaires ainsi qu’à d’autres risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » des documents d’information continue de la Société déposés sous le profil de celle-ci sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse https://www.sec.gov . Les déclarations prospectives sont faites en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent. Les lecteurs sont donc invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.