IBA va installer le premier centre de protonthérapie du Brésil, à Rio de Janeiro





Louvain-la-Neuve, Belgique, le 25 juin 2026 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat avec la Fundação Severino Sombra (FUSVE), une institution philanthropique à but non lucratif dédiée à la santé et à l’enseignement dont relèvent l’Université de Vassouras et de l’Hospital Mário Kroeff, pour l’acquisition d’un système Proteus®ONE1.

Cette initiative vise à créer le premier centre de protonthérapie au Brésil, et sera principalement dédiée à la prise en charge des cancers pédiatriques, à Barra da Tijuca, à Rio de Janeiro. Développé en étroite collaboration scientifique et technique avec l’Institut national du cancer (INCA), le projet comprend également une feuille de route en vue de l’installation future d’une deuxième salle de traitement. FUSVE prévoit de traiter ses premiers patients au cours du premier semestre 2030.

Le contrat signé comprend la fourniture du système de protonthérapie de dernière génération Proteus®ONE. Un accord pluriannuel d’exploitation et de maintenance sera négocié à un stade ultérieur. Proteus®ONE est le système compact de protonthérapie leader sur le marché. Il est conçu pour évoluer et intégrer les dernières avancées technologiques afin de permettre aux clients de bénéficier des dernières innovations de pointe et d’étendre les capacités du système selon leurs besoins.

Ce nouveau projet constitue une étape majeure pour IBA et pour le traitement du cancer en Amérique latine. Le centre de Rio de Janeiro sera le deuxième centre de protonthérapie du continent, tous deux équipés de la technologie d’IBA. Ce nouveau contrat renforce le leadership d’IBA en protonthérapie et illustre sa mission visant à rendre les technologies de pointe de traitement du cancer accessibles aux patients dans le monde entier.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « Nous sommes honorés de collaborer avec la Fondation Severino Sombra et de contribuer à rendre la technologie de protonthérapie disponible aux patients au Brésil. Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner l’équipe de FUSVE dans le développement de traitements innovants contre le cancer et dans l’évolution du positionnement de son institution à l’avant-garde de l’innovation médicale. »

Gustavo Oliveira do Amaral, Président de FUSVE, a ajouté : « En introduisant le premier Proteus®ONE au Brésil, nous franchissons une étape historique dans la transformation de la prise en charge du cancer dans notre pays. Nous avons choisi IBA parce que nous recherchions un partenaire, et non un simple fournisseur — un partenaire doté d’un leadership mondial inégalé, d’une excellence clinique démontrée, en particulier en pédiatrie, et d’un engagement fiable à accompagner des institutions comme la nôtre. Ensemble, nous créerons un centre de référence national et régional qui inspirera et guidera l’avenir de la protonthérapie en Amérique latine. »

Le prix usuel pour une solution Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel varie entre € 35 et 45 millions.

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À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

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1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus®235





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