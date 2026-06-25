Atelier Investisseurs sur les activités en Asie :

Accélérer la croissance en Asie, le deuxième marché domestique d’Amundi

473 milliards d’euros d’actifs sous gestion distribués en Asie à fin 2025, soit un quadruplement depuis 2015

+84 milliards d’euros de collecte nette sur la période 2022-2025 ; une ambition : générer +150 milliards d’euros de collecte sur la période 2025-2028

Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen avec 2 400 milliards d’euros1 d’actifs sous gestion, organise aujourd’hui un atelier investisseurs sur ses activités en Asie, l’un des piliers de croissance de son plan stratégique « Invest for the Future » 2025-2028.

Amundi est présente dans cette région depuis plus de 50 ans et y a construit un dispositif local complet, combinant une forte présence directe dans les principaux centres financiers d’Asie, notamment à Hong Kong, Shanghai, Singapour et Tokyo, avec des joint-ventures performantes en Inde, en Chine et en Corée du Sud. Cette présence panasiatique lui permet de bénéficier d’une taille et d’expertises locales au sein des marchés régionaux les plus importants et connaissant la croissance la plus rapide.

A fin 2025, les actifs sous gestion géré par Amundi pour le compte de clients asiatiques s’élevaient à 473 milliards d’euros, soit un quadruplement depuis 2015. Sa plateforme régionale s’appuie sur 12 bureaux, et des équipes d’investissement réparties sur 9 marchés asiatiques. Tirant parti à la fois de ses capacités mondiales et locales, Amundi propose une gamme complète de solutions et de services d’investissement lui permettant de répondre à l’ensemble des besoins de ses divers clients dans la région.

Amundi est également bien positionnée pour saisir les opportunités liées aux tendances favorables de l’industrie de la gestion d’actif en Asie, notamment la croissance du patrimoine financier, l’augmentation des besoins en matière de retraite, l’expansion des actifs institutionnels ainsi qu’une demande pour davantage de diversification.

Lors de la présentation de son plan stratégique « Invest for the Future » organisée en novembre 2025, Amundi s’est fixée pour objectif de générer +150 milliards d’euros de collecte nette2 en Asie sur la période 2025-2028. Pour atteindre cet objectif, le Groupe s’attachera à :

nouer des partenariats avec les principaux acteurs de la gestion de patrimoine en Asie et augmenter le nombre de distributeurs clients sur ce segment de +50 % d’ici 2028 ;

en Asie et ; élargir sa clientèle dans tous les segments institutionnels et ainsi augmenter le nombre de clients institutionnels de +50 % d’ici 2028 ;

; consolider le succès d’Amundi via ses joint-ventures et continuer à explorer de nouvelles opportunités pour des coentreprises sur les marchés où cela constitue le meilleur moyen d’atteindre une taille critique et d’accéder aux marchés avec une offre pertinente ;

et continuer à sur les marchés où cela constitue le meilleur moyen d’atteindre une taille critique et d’accéder aux marchés avec une offre pertinente ; répondre à l’ensemble des besoins d’investissement liés à la retraite , en renforçant et en adaptant les capacités d’Amundi en matière de solutions, et en tirant parti des dispositifs retraite spécifiques à chaque pays ;

, en renforçant et en adaptant les capacités d’Amundi en matière de solutions, et en tirant parti des dispositifs retraite spécifiques à chaque pays ; saisir les opportunités pour rentrer sur de nouveaux marchés à forte croissance, avec un focus particulier sur les marchés d’Asie du Sud-Est, en explorant notamment des opportunités d’implantation locale, tant par croissance organique que par le biais de coentreprises.





Pour y parvenir, Amundi investira dans ses talents et l’excellence de sa plateforme, avec une croissance de 30 % de ses effectifs régionaux. Le Groupe élargira également ses capacités en matière de solutions et de produits en continuant d’innover sur l’ensemble de son offre.

Fannie Wurtz, Directrice Générale Adjointe, Responsable du Pôle Clients et Présidente Asie, a déclaré : « L’Asie est notre deuxième marché domestique et constitue un moteur de croissance éprouvé pour Amundi. Nous accélérons nos ambitions afin de saisir les opportunités significatives dans la région, en nous appuyant sur notre forte présence locale, nos partenariats et nos coentreprises fructueuses, ainsi que sur notre expertise en matière d’investissement combinant des approches globale et locale afin de servir efficacement nos clients. Grâce à notre feuille de route claire, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre notre objectif de 150 milliards d’euros de collecte nette sur la période 2025-2028 ».

L’atelier se tiendra dans les locaux d’Amundi à Londres. Il sera animé par Fannie Wurtz, Directrice Générale Adjointe, Responsable du Pôle Clients et Présidente Asie, Vincent Mortier, Directeur Général Adjoint, Directeur des Gestions, Olivier Mariée, Président Europe, Directeur des Joint-Ventures et des Réseaux partenaires internationaux, Eddy Wong, CEO pour l’Asie, et Katsumi Fujikawa, CEO pour le Japon.

Un replay de la webconférence ainsi que la présentation seront disponibles après l’événement sur le site legroupe.amundi.com, dans la rubrique « Actionnaires ».





Contacts presse:

Natacha Andermahr

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corentin.henry@amundi.com

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Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com





A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux3, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours4.

Ses six plateformes internationales de gestion5, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

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1 Données Amundi au 31/03/2026

2 Hors la sortie exceptionnelle en Inde qui résultera de l’appel d’offres du fonds de pension EPFO

3 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2026 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2025

4 Données Amundi au 31/03/2026

5 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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