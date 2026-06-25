DEMIRE baut ESG-Datenbasis auf nahezu gesamtes Portfolio aus und treibt Dekarbonisierung weiter voran

Langen, den 25. Juni 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG („DEMIRE“; ISIN: DE000A0XFSF0) hat im Jahr 2025 weitere Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erzielt. Die ESG-Datenerhebung wurde auf nahezu den gesamten Immobilienbestand ausgeweitet, technische Optimierungsmaßnahmen zur Senkung von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen umgesetzt sowie Ökostromverträge für sämtliche Allgemeinstromverbräuche abgeschlossen. Die Entwicklungen sind im heute veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 2025/2026 dokumentiert.

„Mit der nahezu vollständigen Erfassung der Verbrauchs- und Emissionsdaten unseres Portfolios haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht“, erklärt Dr. Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE. „Die verbesserte Datengrundlage ermöglicht es uns, die Dekarbonisierung unseres Bestands gezielt voranzutreiben und Fortschritte messbar zu machen.“

Nahezu vollständige ESG-Datenerhebung

DEMIRE verfügt inzwischen über Verbrauchs- und Emissionsdaten für nahezu den gesamten Immobilienbestand. Die erweiterte Datenbasis schafft die Grundlage für eine präzisere Analyse von Energieverbräuchen und die gezielte Umsetzung von Effizienzmaßnahmen.

Technische Optimierungen senken Emissionen

Auf Basis detaillierter Verbrauchsanalysen wurde begonnen in mehreren Objekten technische Optimierungen an gebäudetechnischen Anlagen vorzunehmen. Die erzielten Einsparungen wirken sich bereits positiv auf den Energieverbrauch und CO₂-Emissionen auf Portfolioebene aus. Bezogen auf die vermietbare Fläche sank die Emissionsintensität der Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Jahr 2025 um 2,6 %. Gleichzeitig wurden für sämtliche Allgemeinstromverbräuche Verträge zur Versorgung mit Ökostrom abgeschlossen, wodurch sich die Treibhausgasemissionen des Portfolios perspektivisch weiter reduzieren werden.

Ausblick: Fokus auf Dekarbonisierung und E-Mobilität

Auch 2026 wird DEMIRE die technische Optimierung ihrer Immobilien fortsetzen und weitere Maßnahmen zur Emissionsreduktion umsetzen. Parallel wird die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität bedarfsgerecht in ausgewählten Objekten ausgebaut. Ziel bleibt es, den Immobilienbestand langfristig auf einen klimaverträglichen Entwicklungspfad auszurichten.

Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht wurde nach den EPRA Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) erstellt und extern geprüft.

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Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026 über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag