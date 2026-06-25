EXOSENS OBTIENT UN FINANCEMENT DE 140 MILLIONS D’EUROS DE LA BEI POUR SOUTENIR L’INNOVATION DANS L’INDUSTRIE EUROPÉENNE DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ

Le financement de la BEI soutiendra les investissements d’Exosens dans les technologies avancées de vision nocturne et d’imagerie numérique destinées aux marchés européens de la défense, de la surveillance et de l’industrie, qui bénéficient de solides moteurs de croissance structurelle

Ce financement soutient la poursuite du développement technologique d’Exosens ainsi que le renforcement de son empreinte industrielle en Europe, en ligne avec les priorités stratégiques de la BEI en matière d’innovation, d’autonomie stratégique et de souveraineté industrielle. Il bénéficie du soutien du programme InvestEU

Exosens occupe une position unique en tant que fournisseur stratégique fiable et non-ITAR de solutions photoniques critiques à forte valeur ajoutée destinées à l’écosystème européen de la défense





Mérignac (France), le 25 juin 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd’hui avoir obtenu une facilité de financement de 140 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (« BEI ») afin de soutenir les activités de recherche, développement et innovation du Groupe ainsi que certains investissements industriels destinés aux marchés européens de la défense, de la surveillance et de l’industrie, qui bénéficient de solides moteurs de croissance structurelle.

Ce financement, qui bénéficie du soutien du programme InvestEU de la Commission européenne, s’inscrit dans les priorités stratégiques de la BEI visant à favoriser l’innovation technologique (TechEU) et à renforcer les capacités de défense et de sécurité de l’Europe, tout en soutenant sa souveraineté industrielle. Il a vocation à favoriser les efforts d’innovation d’Exosens ainsi que ses investissements industriels dans des technologies photoniques de pointe à double usage destinées aux applications de vision nocturne et d’imagerie numérique, notamment dans les secteurs de la défense et de la surveillance, qui jouent un rôle essentiel dans les opérations militaires modernes et les missions de sécurité intérieure. Ces investissements soutiendront les capacités d'innovation et de production d'Exosens sur plusieurs sites, dont celui de Brive-la-Gaillarde (France).

De plus, cet accord permettra au Groupe d’accéder à un financement de long terme à des conditions avantageuses, avec une maturité pouvant aller jusqu’à sept ans, renforçant ainsi sa flexibilité financière pour soutenir sa stratégie de croissance et ses capacités technologiques sur le long terme.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien de la Banque européenne d’investissement. Ce financement reconnaît notre leadership technologique ainsi que notre rôle stratégique au sein de l’écosystème industriel européen. Il nous permettra de renforcer nos efforts d’innovation et nos investissements industriels, tout en consolidant davantage notre position de fournisseur fiable et non-ITAR de technologies photoniques critiques à double usage contribuant aux capacités de défense et de sécurité de l’Europe ainsi qu’à sa souveraineté industrielle », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

« La BEI a quadruplé en 2025 ses financements dans la sécurité et la défense, en les portant à plus de 4 milliards d’euros au sein de l’Union Européenne, près de 5 % du total du groupe. Notre objectif en 2026 est de maintenir cette ambition et d’atteindre 5 % du total des financements sur base annuelle consacrés à la sécurité et la défense. Cet accord avec Exosens montre que nous sommes sur la bonne voie. La France, qui a reçu 670 millions l’an passé, reste ainsi l’un des principaux bénéficiaires dans ce domaine », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Prochain événement financier

28/07/2026 : Résultats du S1 2026 (avant bourse).





À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons et gamma, et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Relations Médias

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

Contact BEI

Andrea Morawski, a.morawski@eib.org, Tel. : +352 691 284 349, Gsm : +352 691 284 349

Site internet : www.eib.org/press, Service de presse : press@eib.org

Pièce jointe