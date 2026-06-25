Transgene présente des données précliniques de son vaccin innovant contre le mpox produit sur lignée cellulaire, TG-MVA

Basé sur un vecteur viral (MVA - Modified Vaccinia Ankara), TG‑MVATM repose sur un procédé de production sur lignée cellulaire, permettant une montée de capacité de la production, pour renforcer et diversifier l’approvisionnement mondial en vaccins contre le mpox et la variole

TG‑MVATM a démontré une efficacité, une immunogénicité et une tolérance comparables à celles du vaccin de référence approuvé contre le mpox, dans plusieurs modèles précliniques

Ces résultats ouvrent la voie à une progression rapide du programme vers le développement clinique

Présentation orale ce jour, lors du World Congress on Infectious Diseases (WCID)

Strasbourg, France, le 25 juin 2026 à 7h30 (CET) – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce aujourd’hui la présentation orale de données précliniques positives mettant en avant TG‑MVATM, son candidat vaccin de nouvelle génération basé sur le MVA (Modified Vaccinia Ankara) contre le mpox, lors du Congrès mondial sur les maladies infectieuses 2026 (World Congress on Infectious Diseases 2026).

Transgene a démontré que TG‑MVATM, y compris sa version innovante produite sur lignée cellulaire, protège de manière robuste contre le virus de la variole du singe (monkeypox virus ou MPXV) et présente un profil d’efficacité, d’immunogénicité et de tolérance comparable à celui du vaccin MVA de référence actuellement approuvé.

« Les préoccupations croissantes en matière de biosécurité et de préparation aux pandémies en Europe, aux États-Unis et à travers le monde, ainsi que le déficit significatif d’approvisionnement en vaccins, nous ont conduits à capitaliser sur les innovations issues de notre plateforme MVA sur lignée cellulaire utilisée pour myvac®. Cela a rendu possible le développement d’un vaccin MVA (TG-MVATM) produit sur lignée cellulaire et pouvant être produit à grande échelle.

Ces innovations positionnent Transgene comme un nouvel acteur potentiel dans l’approvisionnement en vaccins contre le mpox et la variole à moyen terme.

Les résultats précliniques prometteurs présentés aujourd’hui au Congrès mondial sur les maladies infectieuses suggèrent un développement clinique rapide de TG‑MVATM. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les Autorités de santé pour mettre en œuvre les prochaines étapes », déclare Alessandro Riva, MD, Président-Directeur général de Transgene.

Répondre à une menace sanitaire mondiale croissante grâce à une production innovante et évolutive sur lignée cellulaire

Le risque persistant de pandémie et de bioterrorisme lié à la variole, associé à des capacités de production limitées et à une population mondiale de moins en moins immunisée depuis l’arrêt de la vaccination contre la variole, souligne la nécessité de disposer de solutions vaccinales supplémentaires et évolutives, parallèlement au vaccin MVA de référence actuellement approuvé contre le mpox et la variole1.

L’approvisionnement actuel en vaccins contre le mpox et la variole dépend d’un nombre limité de fabricants, créant les fragilités dans la préparation aux épidémies, certaines régions ne dépendant que d’un seul vaccin basé sur le MVA approuvé.

En proposant un vaccin préventif contre le mpox et la variole, produit sur lignée cellulaire, Transgene s’appuie sur plusieurs innovations de production initialement développées pour améliorer la plateforme myvac®, désormais mises à profit pour la lutte contre le mpox et plus largement, les infections liées aux Orthopoxvirus2.

TG‑MVATM est un candidat vaccin de nouvelle génération conçu pour répondre aux principaux enjeux d’approvisionnement et de fabrication grâce à :

un vecteur viral MVA non réplicatif, similaire à celui du vaccin de référence approuvé,

un procédé de production innovant sur lignée cellulaire, permettant une fabrication évolutive et reproductible, susceptible de palier aux contraintes actuelles de capacité industrielles liées à la production sur cellules d’embryons de poulet (CEP),

une possibilité de diversifier les approvisionnements et d’augmenter les capacités de production des vaccins. Cette approche permettrait de répondre aux besoins de santé publique et d’anticiper de futures épidémies ou menaces bioterroristes.

Une protection robuste et comparable dans des modèles précliniques établis

TG‑MVATM a été évalué chez la souris et chez des primates non humains (PNH). Le candidat a démontré une efficacité, une immunogénicité et une tolérance comparables à celles du vaccin de référence approuvé, notamment :

une protection contre des formes sévères de mpox, comparable au vaccin de référence : des taux de survie élevés et identiques à ceux du vaccin de référence dans les modèles murins (100 %) et primates (87 %) une atténuation de la sévérité de l’infection, incluant une réduction du nombre de lésions, un contrôle de la charge virale et une diminution des symptômes liés à l’infection



une induction de réponses immunitaires : une production d’anticorps neutralisants comparable à celle induite par le vaccin MVA de référence chez la souris et les PNH des réponses immunitaires humorales et cellulaires larges, incluant une réponse cellulaire T, observés dans tous les groupes de traitement, comparables à celles du vaccin de référence une réponse anticorps aussi puissante et rapide que celle du vaccin de référence

un profil de sécurité comparable chez l’ensemble des animaux vaccinés, avec une réaction légère et transitoire, habituelle après vaccination.

Vers le développement clinique

Forts de ces résultats précliniques prometteurs et du potentiel de TG‑MVATM pour répondre aux futurs besoins en vaccin contre le mpox et la variole, Transgene entend faire progresser rapidement le programme TG‑MVATM vers le développement clinique, tout en maintenant son orientation stratégique sur la plateforme de vaccin thérapeutique individualisé myvac® et en réaffirmant sa visibilité financière jusqu’au début de l’année 2028.

À propos de la présentation orale

Titre : « Robust Protection Against Monkeypox Virus Mediated by a Novel Cell-Line–Derived MVA Vaccine (TG ‑ MVA CL ) »

: « » Autrice : Nathalie Silvestre, Responsable du laboratoire de vectorologie, Transgene

Télécharger la présentation orale ici.

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Contacts

Transgene Media : Investisseurs & Analystes : Caroline Tosch Lucie Larguier Responsable Communication Corporate et Scientifique Directrice Financière +33 (0)3 68 33 27 38 Nadege Bartoli communication@transgene.fr Chargée Relations Investisseurs

et Communication Financière CDR Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud/Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 7 63 73 05 67 transgeneFR@citigatedewerogerson.com





À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. TG4070, un second candidat vaccin individualisé issu de la plateforme myvac® est en Phase 1 de développement clinique en situation adjuvante chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tels que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

Suivez-nous sur LinkedIn : @Transgene, Bluesky : @Transgene et X : @TransgeneSA

À propos de TG-MVATM

TG-MVATM est le candidat vaccin de Transgene basé sur le virus Modified Vaccinia Ankara (MVA), ciblant les maladies liées aux Orthopoxvirus, notamment la variole et le mpox. TG-MVA CL est un candidat vaccin MVA hautement atténué et non réplicatif, conçu pour induire une réponse immunitaire antivirale rapide et robuste chez les individus à risque de variole ou de mpox. Il est produit à partir de lignées cellulaires aviaires en suspension, permettant une production rapide et évolutive, une montée en échelle industrielle simplifiée, ainsi qu’un approvisionnement fiable pour des besoins médicaux urgents et à grande échelle.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.







1 Maladies liées aux infections par un Orthopoxvirus

2 Orthopoxvirus : groupe de virus de la famille des Poxviridae, comprenant la variole et la variole du singe induite par le mpox.





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